«Между нами гораздо больше общего». Рамиль Гусейнов из Азербайджана

Высшее образование призвано сформировать не только специалиста, но и личность. Иностранный студент Рамиль Гусейнов из Азербайджана убедительно это доказывает. О том, как обучение в БГУ помогло сформировать его личную философию, о специфике работы специалиста по международным отношениям узнала газета «Университет».

Мало солнца, много знаний

Рамиль Гусейнов в 2019 году закончил 4 курс международных отношений ФМО БГУ. Путь в профессию оказался непростым, но осознанным ─ специальность студент выбрал по собственному желанию. Однако история начинается гораздо раньше... 22 года назад в солнечном Баку ─ столице Азербайджана.

Авторитет родителей в Азербайджане высок! И когда мама Рамиля, уроженка России, предложила поступить в Беларусь, парень согласился. И хотя в Москве есть много престижных профильных университетов, как, например, МГИМО, по словам мамы, Беларусь – очень спокойная и комфортная страна, в которой низкий уровень преступности и хорошие люди. В этом студент убедился сам. Единственное, чего ему так сильно не хватает, ─ солнца. После солнечного Азербайджана пасмурная погода сильно влияет на настроение, а когда лучи снова появляются, вместе с ними приходит радость и энергия.

Языковой барьер также успешно преодолен: приехав в 17 лет и поступив на факультет доуниверситетского образования, Рамиль не очень хорошо говорил по-русски. А вот белорусский Рамиль считает несложным, понимает его, но не говорит на нем, бывает сложно произносить слова. «Я знаю много ребят, которые, как когда-то и я, плохо говорили по-русски, но взялись за дело и сейчас выступают с докладами. Мы приехали сюда учиться, поэтому не стоит стесняться своего языкового уровня», ─ говорит он.

Закончив подготовку, азербайджанец поступил на международное право на юридический факультет. «Учился я не очень хорошо, были долги и проблемы, но все это решилось. Я перевелся на международные отношения ФМО, каждый семестр улучшал свои результаты, тогда в первом семестре были “четверки” и “пятерки”, сейчас у меня скидка за обучение и отличные оценки». Успехи отметили, особенно приятно было услышать похвалу от преподавательницы Татьяны Афанасьевой, которая, как отмечает Рамиль, увлекательно проводит пары и умеет пошутить со студентами.

«Я хочу посоветовать приезжим ребятам слушать своих родителей, не было такого, что они сказали мне что-то неправильно. Учись, не прогуливай занятия, не ходи по клубам ─ кажется, такие банальные вещи, но, если действовать по этим советам, жизнь действительно налаживается», ─ советует иностранный студент.

На втором курсе Рамиль Гусейнов начал активно заниматься общественной деятельностью, участвовал в конференциях и вошел в совет студенческой инициативы на ФМО «Старт».

А есть ли разница?

Студент отмечает, что наши ментальности не так сильно отличаются, как может показаться. «Большинство тех, кто приезжает, думают, что они сильно отличаются, но на самом деле это не так. Мы все когда-то жили в одной стране, и это повлияло на родителей и их детей ─ нас. Чем мы отличаемся от белорусов? Ничем. Гуляем, ходим в кафе с девушками», ─ поясняет Рамиль.

Обучение на ФМО дает о себе знать: молодой человек прекрасно разбирается в геополитике и говорит, что желание отмежеваться и подчеркнуть различия ─ необходимое условия для обретения независимости.

Есть хорошая азербайджанская поговорка: у человека пять пальцев, и все они не одинаковы. Так и люди: Рамиль считает, что нельзя судить о человеке однозначно плохо. И хотя действительно у него может быть нехорошая сторона, всегда есть и светлая часть. И тем более это «плохое» может быть очевидно только нам ─ сел не так, оделся не так ─ поверхностно мы обратили на это внимание и злимся.

«На ФМО никогда не было радикальных взглядов в этом вопросе. Я на 100 % уверен, что если бы я не поступил на этот факультет и не учился бы на этой специальности, то не стал бы тем, кто я есть сейчас, о чем и как думаю. Преподаватели замечательные: преподают те, кто создавал факультет, участники политических дебатов, политической жизни, видные специалисты на международной арене».

Враждебность к иностранцам в Минске, по словам Рамиля, выражена меньше всего. Он сталкивался с этим в Москве и Киеве. Здесь было пару раз, да и то от людей с низким культурным уровнем. Туркменов, например, в Беларусь приезжает много, и они собираются в группы, а азербайджанцев мало, потому они активно вовлечены в общение со всеми. «Я считаю, что нужно с уважением и пониманием относиться к приезжим, иностранцам. Непросто адаптироваться, особенно если это закрытая страна. За годы обучения мы все меняемся, и я, безусловно, это ощущаю», ─ говорит он.

Простор и море

На первом курсе Рамиль с другом ходил в тренажерку в общежитии, занимался греко-римской борьбой. Зимой в Логойске и Силичах научился кататься на сноуборде. От университета студент посещает культурные мероприятия, особенно впечатлил Музей Великой Отечественной войны. Минск на фоне Баку, где очень плотная зайстройка и узкие улочки, просто поражает простором. Любимыми местами он называет Минское море, санаторий «Юность».

Еще раз о родителях

«У нас очень сильная связь с родителями, их мы почитаем и уважаем. Есть ответственность за то, что мы делаем. А когда приезжаешь в другую страну, где нет родителей, возникает желание “отведать” свободы. Дело даже не в том, что Беларусь более свободна, а то, что нет родителей, но есть деньги, которые они присылают. Отдыхать, конечно, нужно, но по чуть-чуть. Так произошло со мной: я плохо учился, а больше проводил время с друзьями. Но после серьезного разговора с родителями изменился. Теперь всем советую сразу браться за ум: я постарался и получил скидку на обучение».

Что мотивирует учиться?

«В Минске случайно встретил своего одноклассника, оказалось, он учился на экономическом факультете, уже отслужил и работает на родине. У нас в университетах нет военной кафедры, поэтому служба у нас обязательная. Армия хорошая, никто особо не стремится “откосить”. Я считаю, что служба в армии может пригодиться в жизни», ─ говорит Рамиль.

Азербайджан уже 20 лет находится в состоянии войны с Арменией, люди стремятся объединиться, и на первый план выходят интересы государства. Однако военное положение в Баку не ощущается. Карабахскую проблему преодолеть не удалось до сих пор, основная цель азербайджанской политики ─ ее решить. Это повлияло на желание Рамиля поступить на ФМО. После окончания учебы он планирует вернуться в Азербайджан и работать по специальности, и, кто знает, может быть, ему удастся внести весомый вклад в решение конфликта.

Надежда Мархель