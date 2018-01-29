Как построить хорошие отношения? Учат на «Родительском месяце в БГУ»

Октябрь в университете уже традиционно посвящен теме семьи. Каждая неделя «Родительского месяца в БГУ» отведена материнству, отцовству, отношениям с противоположным полом, родительству. Психологическая служба БГУ подготовила тематические выставки, консультации, встречи-обсуждения и социальные акции для студентов.

Около 30 мероприятий прошли на базе факультетов, общежитий и центров групповой работы ПС, а также интернет-площадок. Молодые люди разобрались в семейных и родительских отношениях, в полной мере осознали значение и статус семьи, уточнили свои нравственные и духовные ценности.

Начальник Психологической службы Руслан ПОПОК отмечает, что в обществе сейчас много представлений о семье. Достаточно версий о том, как вести бюджет, кому зарабатывать и как планировать семейное будущее. Задача специалистов службы – показать, что это не неразрешимые проблемы, а тема, которая многих интересует и волнует.

Октябрь богат на «семейные» дни. Это и День матери, и День пожилых людей. К последнему приурочена открывшая месяц неделя старших родителей, посвященная бабушкам и дедушкам. Студенты составили свое генеалогическое дерево, осмыслили и присвоили родовые ресурсы – качества, умения и навыки, перенятые от родителей и родственников, поблагодарили их.

Увидеть репродукции картин о материнстве и составить словесный портрет мамы можно было на специальной тематической неделе. Не осталась в стороне и фигура отца, ему были посвящены отдельные дни, а также круглый стол «Трудно ли быть отцом» среди студентов Института бизнеса, журфака и экономфака. Его проводила Нина БРАЗОВСКАЯ, педагог социальный:

— Студентов пришло почти в два раза больше запланированного. Мы научились замечать труд родителей и быть им благодарными. Как поделились студенты, в их семьях в основном отец добытчик. Папа – это почетная роль, и он часто жертвует своим благополучием для семьи. Молодые люди назвали и проблемы: папа часто бывает к ним безразличен, потому что сильно устает. А ведь у родителей две работы – не только в офисе, но и дома, уделить внимание детям. Трудно ли быть отцом? – на этот вопрос все ответили утвердительно. Благодарность стала основным лейтмотивом встречи, ведь мы часто забываем поблагодарить родителей, не замечаем их заслуги. Студенты решили вырастить свои семейные традиции, чтобы в семье была гармония и радость.

На завершающей неделе будущих родителей можно было проверить свою готовность к родительству, разобраться со связанными с ним страхами и негативными установками. В течение месяца вопросы и проблемы по семье, родителям и романтическим отношениям можно задать и разрешить на индивидуальных консультациях. Поработать в этом формате можно было в каждой тематической неделе «Родительского месяца». Татьяна ТАУШАНОВА, психолог-консультант, рассказывает, что многие, кто приходит на консультацию, испытываю тревогу, ведь ее вызывает проблема, которая беспокоит.

— В мире сейчас много неопределенности, и нужно учитывать, что повышение тревожности – это нормальная реакция, а вот проявляться она может по-разному. Пытаться отвлечься – не решение, важно признаться себе, что испытываешь тревогу, снять острое состояние, например, через дыхательные практики.

Темы, в которые можно объединить обращения студентов, разнообразны. Это и отношения с семьей: у кого-то гиперопека, кому-то сложно вдали от родителей. Остры и вопросы идентичности: разница между тем, кем я хочу быть, и тем, кто я есть сейчас. Приходят консультироваться по отношениям, и здесь у студентов есть схожие проблемы. Это ожидания к партнеру. Есть идея, что как только мы начали встречаться, партнер автоматически мне что-то должен. Например, догадываться о моих желаниях, поступать так же, как папа к маме. Эти ожидания часто не оправдываются и приносят всегда много обид и разочарований.

В таком случае работать нужно с ответственностью: человек в ответе за свои желания, и, если он чего-то хочет в отношениях, нужно ожидания проговорить, не молчать. Мы должны понимать, что у другого – отличная от моей семья, как будто другая культура, и можно даже не догадываться, что у нас принято дарить цветы на годовщину знакомства, а в его семье такого праздника в принципе не существует. И тогда можно не дождаться цветка на круглые даты. Бывает, студенты спрашивают: «Как мне его изменить? Как заставить, чтобы он меня слышал?» Никак! Можно только попросить: я бы хотела, чтобы ты подарил мне цветы, для меня это важно. Обычно люди соглашаются, и отношения меняются.

Часто я сталкиваюсь с иллюзиями: студентам может казаться, что Психологическая служба может решить за них проблему, просят готовые заключения, таким образом перекладывая ответственность. А ведь самое важное – это принять ответственность за свою жизнь. Тогда и решения принимать проще, ведь знаешь, что последствия известны и контролируемы.

Надежда МАРХЕЛЬ