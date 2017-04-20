Иностранные студенты БГУ покорили жюри конкурса республиканского фестиваля Fеst.-ART.bу

Талантливые студенты и сотрудники взяли призовые места в каждом республиканском конкурсе фестиваля. Гран-при и дипломы I степени за свои творческие работы получили Мая КЛЫЧЕВА, Арслан НЕПЕСОВ, Шахзод ШАРИПОВ, Мекан МАМЕДСОЮНОВ, Ровшен АТАЕВ и выпускница этого года Боссан КУРБАНОВА. Фестиваль посвящен творчеству иностранных студентов учреждений высшего образования и знакомит с национальными особенностями, традициями и культурами стран мира.

Награждение прошло 28 ноября в Национальной библиотеке. В фестивале участвовали вузы Беларуси, где учатся иностранные студенты, всего за призовые места боролись 130 творческих проектов от представителей 103 стран. Организаторы фестиваля Министерство образования Республики Беларусь и Национальный центр художественного творчества детей и молодежи. Fеst.-ART.bу призван сплотить и объединить дружную, многонациональную студенческую семью, установить и расширить творческие связи, сформировать уникальный опыт международного сотрудничества в сфере образования, культуры и развития молодежных инициатив.

«На сегодняшний день в нашей республике учится 24000 иностранных студентов из 108 стран мира. Это умная, талантливая и активная молодежь. Спасибо, что вы умеете не только хорошо учиться, но и талантливы, показываете культуру и самобытность своего народа, делитесь всем тем лучшим, что собрано годами», — поблагодарил участников начальник Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард ТОМИЛЬЧИК.

Университет подготовил специальную интерактивную площадку на открытии фестиваля. Гости могли подробнее ознакомиться с туркменской культурой, рассмотреть орнаменты и отведать восточные сладости. Площадку подготовила студентка 4 курса факультета международных отношений Мая Клычева с мамой. Они вместе переехали в Беларусь на время учебы девушки и живут в Дзержинске. Чуть позже студентка узнает: видео, где она рассказывает о родной культуре, удостоено гран-при в республиканском конкурсе видеоматериалов и арт-мероприятий «Орнаменты стран в орнаменте мира». «Я очень рада тому, что мы победили, это общая работа команды, которой я восхищена!», — с широкой улыбкой восклицает она.

Все видеоработы для фестиваля подготовлены Центром корпоративных коммуникаций и отделом молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью БГУ. Екатерина Шейко, педагог социальный отдела молодежных программ и проектов УВРМ, работает с иностранными студентами не первый год:

— Очень приятно, что который год подряд БГУ занимает высокие места за свои работы и проекты, к которым приложили руку наши студенты и сотрудники. Студенты — основное ядро, от которого мы вдохновляемся. Университет дарит студентам идею, которую они могут воплотить в жизнь. Молодые люди раскрывают потенциал, о котором не подозревали. Первое место заняла фоторабота Арслана Непесова с филологического факультета, который сделал фотоколлаж после поездок по достопримечательностям Беларуси, организованных УВРМ для иностранных студентов. Тот интерес к истории и экскурсиям, который зародился в Беларуси, проявился в этой работе.

Шахзод Шарипов с физфака представил две качественные эмоциональные фотоработы: одна посвящена истории Лидского замка, который он увидел во время студенческой экскурсии, вторая — Гиссарской крепости в Башкортостане, его родине, которую он впервые в этом году посетил за годы обучения.

Стоит отдельно сказать об общей командной работе над видео, где студенты рассказывают о себе и учебе в университете. Мекан Мамедсоюнов — харизматичный студент, который каждый год с момента поступления в университет ездит вожатым в детские лагеря, при этом преуспевает в учебе. Ровшен Атоев все непростые курсы мехмата отучился на одни десятки и сейчас учится в магистратуре. Боссан Курбанова, выпускница этого года, преподает английский и участвует в волонтерских проектах.

Гран-при в республиканском конкурсе видеоматериалов и арт-мероприятий «Орнаменты стран в орнаменте мира» награждены Мая Клычева и сотрудники университета Татьяна Зайковская, Виктория Силкович, Надежда Мархель (Центр корпоративных коммуникаций БГУ), Екатерина Шейко (УВРМ).

Дипломом II степени в республиканском интерактивном творческом проекте «Чытаем разам — чытаем па-беларуску» награждены Шахзод Шарипов, Мекан Мамедсоюнов, Лола Атаджанова, Гадам Чарыев, Мавлюда Базарова и Юлия Простакова.

В республиканской выставке-конкурсе и фотосете «Время творчества: диалоги» диплом первой степени взяли Арслан Непесов и Шахзод Шарипов.

В республиканском конкурсе видеороликов «Творчество молодежи: время, выбор, возможности» первого места удостоены Ровшен Атаев, Мекан Мамедсоюнов и Боссан Курбанова и сотрудники университета Екатерина Шейко, Виктория Силкович, Надежда Мархель.

Надежда МАРХЕЛЬ