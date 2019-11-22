Карьерный форум БГУ : работа для студентов или студенты для работы?

Ежегодный Карьерный форум БГУ прошел 5 декабря в функциональном пространстве IMAGURU. В нем приняли участие 16 компаний и более 300 студентов. Быстрые собеседования, знакомство с компаниями, полезные лекции — газета «Университет» узнала, что ожидало студентов.

Форум открыл проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин КОЗАДАЕВ: «Наш вклад в рынок труда – 7-8% выпускников ежегодно. Однако, такими цифрами оценивать наш вклад в ВВП страны нельзя, ведь активно развивается экономика знаний, где важны квалификация, умения, навыки. Один высококвалифицированный специалист может обеспечить годовую выработку в десятки и сотни тысяч долларов. На них и держится рост экономики, растут отрасли, они толкают наше общество и страну вперед».

Организатор масштабного мероприятия Центр карьеры БГУ. Его руководитель Артур КОНДРАТЕНКО рассказал о задачах форума: «Главная – чтобы студенты определили себя в карьере, и нашли подходящую работу. Это большой этап деятельности студента: он проходит этап от абитуриента до студента, а потом становится работником. Компании разной направленности хотят, чтобы выпускники БГУ работали именно у них».

Действительно, среди нанимателей — ЗАО «БСБ Банк», Следственный комитет Республики Беларусь, логистические и IT-компании. «Следственный комитет тесно сотрудничает с юридическим факультетом БГУ, к нам приходят сначала практикантами, а потом устраиваются на работу. Выпускники показали себя с хорошей стороны, мы в них заинтересованы», — сообщил полковник юстиции Руслан ФЁДОРОВ, заместитель начальника управления, начальник отдела комплектования управления кадров и идеологической работы центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь.

Желанная метаморфоза студент-работник произошла с выпускницей ФМО этого года Дарьей БУРДЫКО. Свой карьерный рост она начала прямо на форуме: «В прошлом году на Карьерном форуме-2018 я подала заявку на прохождение собеседования в компанию Primum, и вот теперь работаю здесь логистом, часто отправляюсь в международные командировки. Не бойтесь, вас все ждут, вы молодые, амбициозные, вы студенты лучшего университета страны. То, что у вас нет опыта – это плюс, а не минус, я в этом убеждена».

Возможность трудоустройства сразу после университета подтверждает Татьяна КОТОВА, и.о. начальника Департамента по работе с персоналом. Она рассказала, что в «БСБ Банк» трудоустроил в 2018 году около десяти студентов БГУ. «Они зарекомендовали себя с хорошей стороны: они позитивные, доброжелательные открытые, находят общий язык и с клиентами, и с сотрудниками. Мы проводим конкурсы с Институтом бизнеса, лучшие студенты попадают к нам на практику», — отметила она.

Познакомиться с компаниями, узнать о специфике работы и свободных позициях студенты могли на ярмарке вакансий и case speech. Для участников форума сотрудники компаний провели короткие выступления, связанные с подготовкой к трудоустройству.

Представитель Qulix Systems Наталья Бурец сделала подробный обзор ошибок на собеседованиях: на какие мелочи обратить внимание, как разговаривать с рекрутерами по телефону и отвечать на их звонки. Специалист посоветовала закладывать много времени на телефонный разговор с рекрутером и говорить только по хорошей связи – такие незначительные на первый взгляд детали вызовут затруднения или плохое впечатление, и вас могут не пригласить на собеседование. Не стоит забывать о вежливости: даже если вам сегодня неинтересна вакансия, завтра все может поменяться, а вот грубый ответ останется.

Наталья Камейша из компании Ernst&Young дала советы по составлению резюме и поделилась богатым опытом собеседования соискателей. На собеседование лучше не опаздывать, и заранее подготовиться: узнать о компании, определиться с целью работы в компании. Позаботьтесь о резюме, оно должно соответствовать действительности. Не добавляет «баллов» жалостливый вид, манеры всезнайки, неестественность и нелояльность, неспособность задавать вопросы, обилие не- и профессионального сленга.

Кирилл Савченко из Wargeming объяснил, что и как учить студенту, чтобы войти в сферу разработки игр. Он подчеркнул, что университетское техническое образование дает мощную базу, которая всегда пригождается в ІТ-карьере.

Попробовать полученные знания студенты могли на быстрых собеседованиях с реальным HR-специалистами компаний: некоторые студенты получили предложения пройти финальное собеседование!

Надежда МАРХЕЛЬ