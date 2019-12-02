В БГУ прошел конкурс по туристическому потенциалу Беларуси на английском языке (+фото)

Студенческий конкурс «Academic Startup Competition ‘Travel Guide’» состоялся 12 декабря 2019 года на факультете географии и геоинформатики БГУ по инициативе кафедры английского языка естественных факультетов ФСК.

Это событие провели для того, чтобы посодействовать развитию научно-познавательной активности студентов, актуализировать полученные в университете фундаментальные и профессиональные знания, а также помочь ребятам усовершенствовать навыки публичного выступления на английском языке.

Участниками проекта стали студенты второго курса факультета географии и геоинформатики БГУ, которым было предложено подготовить аутентичный проект “Travel Guide” для демонстрации перспективных и инновационных направлений в туристической индустрии, раскрывающий туристский потенциал Беларуси и способствующий развитию отрасли в стране.

В состав организационного комитета конкурса вошло более 10 студентов факультета географии и геоинформатики 1-4 курсов. Команда технической и информационной поддержки: Евсеева М., Спасский П., Боровиков И., Козловская Е., Кулинич А.; Сакович П., Хританькова А. (фотосъемка), Бондарь Р. (видеосъемка); Гладких Д., Наконечная А. (художественное оформление).

Несомненным достоинством данного конкурса явилось использование современных информационных технологий, которые позволили построить работу в формате диалога и обеспечили эффективную координацию коммуникации между всеми сторонами. Гости конкурса получили возможность принять активное участие в конкурсе, выполняя различные интерактивные задания через предложенные интернет-ресурсы, мобильные технологии, обучающие платформы.

Оценивало конкурсантов жюри: заместитель декана факультета географии и геоинформатики по учебной работе Кольмакова Елена Геннадьевна; заместитель декана факультета географии и геоинформатики по учебной и воспитательной работе Махнач Владимир Викторович; ст. преп. кафедры английского языка естественных факультетов ФСК Пусенкова Галина Алексеевна.

Результаты студенческого конкурса «Academic Startup Competition ‘Travel Guide’»:

1 место заняла команда студентов специальности «Аэрокосмокартография» «KAZKAtour»: Козловский Д., Лис К., Шульжицкая М. (научный руководитель: ст. преп. кафедры английского языка естественных факультетов ФСК Шарейко И.Л.)

2 место разделили две команды:

студенты специальности «Аэрокосмокартография» с проектом «Corn Labyrinths / Лабиринт в кукурузном поле»: Шестаков Н., Юзефович Ф., Михайловский А. (научный руководитель: ст. преп. кафедры английского языка естественных факультетов ФСК Шарейко И.Л.)

студенты специальности «Геоэкология» с проектом «Wedding in the Belarusian Village / Свадьба в деревенском стиле»: (научный руководитель: ст. преп. кафедры английского языка естественных факультетов ФСК Шарейко И.Л.)

3 место заняли две команды:

студенты специальности «Геология» с проектом «Belovezhskaya Puscha / Беловежская пуща»: Василюк А., Шмыгалева А., Горунов А. (научный руководитель: ст. преп. кафедры английского языка естественных факультетов ФСК Жукова И.М.)

студенты специальности «География» с проектом «Serenity / Безмятежность»: Лазаревич П., Тимашкова А., Кунавич К., Яшенкова М. (научный руководитель: ст. преп. кафедры английского языка естественных факультетов ФСК Шарейко И.Л.)

Обладатель приза зрительских симпатий определялся по итогам онлайн голосования. В номинации «Лучшая команда» награду присудили команде студентов специальности «Геоэкология» с проектом «Wedding in the Belarusian Village / Свадьба в деревенском стиле».

В номинации «Лучший проект» мнение профессионального жюри и студенческой аудитории полностью совпало, и приз получила команда «KAZKAtour»: Козловский Д., Лис К., Шульжицкая М.

Отзывы

Владимир Махнач, заместитель декана факультета географии и геоинформатики по учебной и воспитательной работе: «Хотелось бы отметить высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу и, самое главное, интересную программу. Позитивный настрой был задан с самого начала, когда всем участникам, включая жюри и гостей, предложили сыграть в онлайн игру и ответить на вопросы о туристическом потенциале нашей страны. Удивили и сами проекты конкурсантов. Удивили глубиной исследований, оригинальностью и разнообразием. Мне было очень приятно еще раз убедиться, что на факультете географии и геоинформатики учатся самые талантливые студенты и работают самые креативные преподаватели. В итоге получился замечательный и яркий праздник, который запомнится своей неординарностью и особой энергетикой. Желаю организаторам и участникам творческих успехов в реализации новых проектов!».

Галина Пусенкова, старший преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов ФСК: «Очевидным достоинством данного мероприятия является практикоориентированность, что способствует формированию у обучающихся профессиональных компетенций практической работы, востребованных сегодня работодателями, а также формированию понимания того, где, как и для чего полученные компетенции применяются на практике. Ирина Леонидовна (научный руководитель и организатор данного мероприятия) предложила ряд интересных педагогических и организационных решений: многочисленные интерактивные задания, опросы, голосования, викторины, выполнение которых осуществлялось посредством мобильных приложений и онлайн-ресурсов. Вне всяких сомнений, подобный формат проведения мероприятий будет востребован и в дальнейшем».

Денис Козловский, победитель конкурса, студент 2 курса: «Задание обещало быть интересным. Сразу ничего особо в голову не лезло, но спустя какое то время мы с Машей ехали в метро и решили обсудить, что будем делать. И мысли появились. Мы хотели предложить что-то новое, чего раньше не было, по крайней мере в Беларуси я о таком не слышал. За время подготовки проекта мы многому научились, например, снимать и монтировать видео, составлять афиши, также расширили свои знания английского и хорошо поработали над произношением. Во время выступлений было волнительно, но мы справились, и все прошло наилучшим образом. Это на самом деле очень универсальный проект, потому что его можно воплощать в жизнь прямо сейчас. Книг или рассказов о Беларуси огромное количество и большую часть можно воплотить в жизнь, для активного и интересного отдыха, а так же для знакомства с многогранной и на самом деле интересной белорусской литературой».

Кристина Кунавич, участница конкурса, студентка 2 курса: «Такие конкурсы действительно полезны не только для участников, но и для зрителей. Для создания проекта пришлось хорошо поработать, изучить много информации и выбрать необходимую, но это было интересно, так как тема проекта связана с будущей специализацией многих из студентов факультета. Помимо прочего, подготовка и участие в конкурсе – это практика английского языка, да ещё и в научной сфере! Слушая других выступающих, узнаёшь новое: интересные сайты, данные, статистику. Я, например, не знала, что Беловежскую пущу пытался купить американский миллиардер Тэд Тернер за 1,5 миллиарда долларов. Спасибо команде геологов! Такие мероприятия поддерживают интерес к учебе».

Майя Евсеева, технический директор, студентка 2 курса: «Очень благодарна за возможность поучаствовать в конкурсе проектов помощником в организации. Наблюдать за процессом изнутри — очень увлекательно. В мои обязанности входила связь с общественностью (регистрация команд, информирование капитанов, приглашение зрителей, сбор обратной связи), создание мультимедийных продуктов, обработка презентаций участников. Кроме этого, я отвечала за техническое сопровождение конкурса. Во время подготовки я познакомилась с полезными сервисами и приложениями и теперь обязательно буду их использовать. Читая отзывы о конкурсе, понимаю, что наша команда сработала отлично, и все прошло замечательно. Спасибо за возможность стать частью такого интересного события!

Ирина Янцевич, студентка 2 курса, планирует работать в сфере туризма: «Мне, как зрителю, больше всего понравилось то, что мы занимали позицию не только наблюдателя, но и участника, играя в викторину и голосуя за понравившийся нам проект в режиме онлайн. Привыкнув к заурядным мероприятиям, это очень удивило меня. Так же мне понравились то, что студенты в своих проектах показали какой интересный и необычный может быть туризм в Беларуси. Единственное мое пожелание, чтобы таких мероприятий на нашем факультете проводилось больше».

Виктория Реуцкая, зритель, студентка 2 курса: «Конкурс произвел на меня большое впечатление. Я всегда любила английский язык и стремилась улучшить свои знания, выполняя различные упражнения и задания. Но теперь я знаю, что учить английский можно и по-другому, весело и без зубрежки, с викторинами, играми и песнями. Мне очень понравилась организация конкурса. Он не был скучным. Зрители могли не только познакомиться с интересными идеями, получить полезную информацию, но и оценить свои знания, как по английскому языку, так и по другим предметам. Хочу еще!».

Владислав Пронович, зритель, студент 2 курса: «Я еще раз убедился насколько мои однокурсники разные и насколько они креативные. Хочется пожелать нашему факультету чаще проводить подобные мероприятия, потому что они помогают раскрывать потенциал студентов, учат новому и просто поднимают настроение!»

Обсуждение с участниками и гостями результатов конкурса показало востребованность предложенного формата проведения образовательных мероприятий в перспективе.

Ирина ШАРЕЙКО