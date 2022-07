«Будущего работодателя заинтересовала тема моей дипломной работы»: выпускник ФПМИ о распределении

Поступить на факультет прикладной математики и информатики БГУ мечтают многие будущие программисты. Среди лидирующих позиций на белорусском рынке информационных технологий – разработчики, QA-инженеры и системные администраторы. Выпускник ФПМИ Владислав Фишбайн рассказал нам, какая счастливая звезда помогла ему попасть в БГУ без экзаменов и с чего началась его карьера в ИТ.

Владислав Фишбайн, выпускник ФПМИ (2021 г.), специальность – прикладная информатика; работает в ОАО «Планар» инженером-программистом.

– С пятого класса я учился в средней школе №17 г. Лида. Однажды на уроке физики учительница предложила мне порешать олимпиадные задачи. Я решил их неплохо, и меня отправили на городскую олимпиаду. Задания я не все понимал, но самое страшное – калькулятор забыл, поэтому на расчеты потерял массу времени. Тем не менее, занял второе место.

С девятого класса я изучал физику под руководством Дмитрия Александровича Тежика и дошел до областной олимпиады. Его ученики часто показывают хорошие результаты и берут места на международных олимпиадах. С десятого класса я начал заниматься и астрономией, и физикой. В одиннадцатом сосредоточился только на астрономии. Она сочетает знания физики и математики. Благодаря олимпиадным задачам, в которых необходимо проанализировать данные и преобразовать их в рабочую модель, например, для прогнозирования, я знал некоторые методы работы с данными еще до университета. Результаты я показывал неплохие: взял пятое место в Гродненской области, потом пятое место в республике и поехал на международные сборы. Это такой интенсив продолжительностью в несколько недель, когда из всех претендентов отбирают лучших для дальнейшей подготовки. Но я остался в запасе и в международной олимпиаде так и не поучаствовал. Огорчаться было некогда – на тот момент я уже был зачислен в БГУ и плавно погружался в что-то совершенно новое для меня.

Диплом второй степени обеспечил мне 400 баллов, и я мог поступить в ВУЗ без экзаменов на любую специальность физико-математического профиля. Большинство моих знакомых, с которыми я ездил на олимпиады и сборы, планировали поступать на программирование. Я тоже хотел получить эту специальность, поэтому выбрал факультет прикладной математики и информатики БГУ.

В год моего поступления проходной бал на прикладную информатику на ФПМИ был самым высоким среди специальностей факультета – 372. Квалификация, которая указана в дипломе, – информатик, специалист по разработке программного обеспечения. На моем потоке было две группы, около 40 человек. Из-за неуспеваемости некоторые отчислялись. Мне тоже было непросто учиться, но, я думаю, подготовки к олимпиадам меня закалили. Чтобы выиграть хоть что-нибудь на олимпиаде, надо этим жить и в пользу этого отдавать все свободное время. В университете приходилось успевать готовиться к разным предметам, изучать много нового. Пожалуй, это было для меня самым сложным. Раньше я всерьез занимался только чем-то одним, профильным.

Гуманитарные предметы давались мне сложнее. Но нас не сильно нагружали ими. Предметы профильные начались сразу, с первого курса, программирование было на хорошем уровне и практики было достаточно. Например, нам сразу стали преподавать язык С++. Во втором семестре – C#, потом началась Java, потом были Swift, Kotlin и другие. После первого курса студенты уже могли что-то программировать.

Пережив первый курс и первую сессию, я освоился, стало немного проще, даже смог повысить средний балл. Первые два года я просто учился в университете, без попыток куда-то устроиться на стажировку или работу. Мне хватало нагрузки. На втором курсе бывало по 10 лабораторных работ в неделю. Если все делать обстоятельно, то нагрузка очень большая.

На 90% я жил на свою стипендию, в среднем она составляла 150 рублей. Плата за общежитие была совсем небольшой – 10 рублей. Мне хватало для того, чтобы я мог учиться и минимально себя обеспечивать.

«Я был в плену у стереотипа, что мне самостоятельное обучение дается лучше. Думаю, что это было ошибкой»

У меня было желание найти свое направление в программировании. Я пытался приноровиться к тому, на что есть спрос, понять, мое ли это. Тогда я посудил, что неправильно ради высокого заработка заниматься тем, что мне не нравится. Потому что впоследствии уйти с высокооплачиваемой работы будет больно, но каждый день делать то, что не нравится, – тоже неприятно.

Я самостоятельно изучал пару языков, которые нам не преподавали, – JavaScript, Go, Python. Вообще, я был в плену у стереотипа, что мне самостоятельное обучение дается лучше. Сложно сейчас сказать, что это действительно было эффективно. Думаю, что это было ошибкой и лучше бы я учился с менторами, то есть там, где можно получить хорошую обратную связь. Без нее остаешься на низком уровне. На курсах и на стажировках в хороших компаниях такая обратная связь всегда есть.

После третьего семестра учебы я подал заявку на стажировку в ИТ-компанию на позицию фулстек-разработчика на C#. Готовился я мало и тест не прошел. На третьем курсе увлекся Data Science, подучил английский. Потом мне стал интересен язык Go и алгоритмы. К четвертому курсу какой-то «каркас» знаний сложился, и я уже мог осознаннее выбирать. Думал пойти на стажировку, но стереотип, что я лучше выучу сам, слишком сильно засел в моей голове, да и вакансий на позиции джуниора на Go не было.

Летом перед четвертым курсом я прошел бесплатные онлайн-курсы, искал стажировку на языке Java – но снова неудача. Осенью уже нужно было плотно браться за курсовую работу и диплом. Мой руководитель вдохновил меня взять новое, свежее направление – машинное обучение, подотрасль в Data Science. Тема моей дипломной работы – «Система распознавания текстовых “CAPTCHA” с использованием нейронных сетей». Необходимо было построить систему распознавания CAPTCHA, которые используются в личном кабинете БГУ с последующей авторизацией на сайте student.bsu.by. Причем, система должна обходить существующие решения по качеству и времени распознавания. Для реализации был выбран язык программирования Python.

«Повторное собеседование в ИТ-компании мне назначили за 5 дней до распределения»

Зимой я подал заявку в крупную ИТ-компанию на позицию джуниора дата-сайентиста. Первое собеседование было болезненным, потому что куда бы не «влез» интервьюер, видны были пробоины в моих знаниях. Вопросы были про алгоритмы, SQL, структуру языка Python, машинное обучение.

С февраля настало тяжелое для меня время: написание диплома и поиски места для распределения. 26 апреля мне нужно было принести заявку. А только на 21 апреля мне назначили еще одно собеседование в той же компании. Полтора месяца я усиленно готовился к нему, восполнял все пробелы, из-за которых провалил прошлое собеседование. Сначала спрашивали то же, что и в предыдущий раз. Я уверенно чувствовал себя в вопросах про структуру языка Python, отвечал на другие довольно глубокие вопросы. То есть пробелы я хорошо заполнил. Мне назначили еще одно интервью и дали пару задач на дом. Я их решил и на второй встрече рассказал, как решал. Но мне задали убийственный вопрос о машинном обучении, ответить на который можно было только из практики и проявив творчество. Он был сверх того, что я знал и прочитал в рекомендуемой литературе. Поэтому, увы, успешно пройти собеседование не получилось – я остался без заявки.

В списке студентов без заявок, отсортированном по среднему баллу, я оказался первым. Декан факультета Александр Михайлович Недзьведь пригласил на распределение представителей ОАО «Планар» и ГП «Столичный транспорт и связь». Они рассказывали о деятельности компаний и тех позициях, куда готовы пригласить молодых специалистов. Меня очень заинтересовало, что в «Столичный транспорт и связь» ищут дата-сайентиста. Это именно та позиция, куда я пытался попасть по собеседованию. Но оказалось, что наши представления о Data Science сильно расходятся. И я решил пойти в «Планар». Кстати, представителя «Планара», а это мой нынешний начальник отдела, заинтересовала тема моей дипломной работы, точнее работа с изображениями и нейронной сетью.

«Уже год я проработал на “Планаре”. Перераспределяться желания не возникло»

В первую неделю мне и другим «распределенцам» показали, с чем предстоит работать и предложили выбрать из двух направлений. Одним из них было что-то вроде Data Science, и я сразу сказал, что мне это интересно и что хочу заниматься этим. В работе меня курирует начальник сектора, что практически то же самое, что ментор в ИТ-компаниях.

Мое непосредственное место работы такое же, как у офисных программистов, – стол, стул, компьютер. Должность звучит так: инженер-программист отдела по разработке программного обеспечения оптико-механического и контрольно-измерительного оборудования.

Я пишу ПО для установок предприятия, которые предназначены для работы на микро или наноуровнях. Сама по себе программа не является финальным продуктом. Она как бы составная часть, необходимая для работы установок. В командировки я пока что не ездил, но коллеги говорят, что это здорово. Надеюсь, что у меня в перспективе такой опыт случится. Было бы интересно побывать в Китае.

В большинстве ИТ-компаний практикуют такой формат работы, когда все коммуникации происходят через мессенджеры. Поэтому сотрудники будто бесконечно листают рабочие чаты. Они вынуждены отслеживать сообщения, так как половина сотрудников не находится в офисе. У нас на предприятии нет такого формата, как и нет «удаленки». Все задачи и поручения сообщаются сотруднику лично. С точки зрения продуктивности, на мой взгляд, это лучше. Потому что меньше отвлекаешься и можешь полностью сконцентрироваться на рабочем процессе. И живое общение тоже, на мой взгляд, гораздо лучше.

Коллектив смешанный: примерно поровну мужчин и женщин. Заработная плата на данный момент ниже средней по республике, но мне хватает. Как только пришел работать, мне сразу предоставили место в общежитии, где я живу до сих пор.

Уже год я проработал на «Планаре». Перераспределяться желания не возникло. Из полученного опыта понял, что хочу развиваться в профессиональной сфере как разработчик программного обеспечения на С++ и больше «прокачать» знания по физике. Думаю, что наш университет считается престижным образованием для программистов из-за качества обучения и уровня преподавателей, а ФПМИ дает много нужных знаний.

Дарья ШУПЕНЬКА