«Зёрна в камне». Молодой поэт Александр Паршенков презентовал новый литературный сборник

21 ноября в читальном зале юридического факультета состоялась встреча с молодым поэтом, студентом исторического факультета БГУ Александром ПАРШЕНКОВЫМ. Здесь собрались его друзья, преподаватели, студенты, сотрудники библиотеки и, конечно же, члены клуба любителей художественного слова «КЛУмБа», активным участником которого он является.

«Зёрна в камне» — это уже второй сборник Александра Паршенкова и его читатели, поклонники творчества, а таковые уже есть, смогли увидеть удивительную динамику роста поэтического таланта молодого поэта. Во многих его стихах прослеживается чувство большой ответственности и благодарности поэта Всевышнему за данный ему дар писать.

Я не припомню времени,

Сбит педантичный счёт.

Тяжесть горького бремени

С этой поры растёт.

Дар этот – Божье знаменье

Или проклятья стон.

Рифмы сгорают в пламени –

Вечности злой закон.

Кажется, брось бесхитростно,

Выкинь на землю вон!

И наконец-то пристальный

Гипнос накличет сон.

Нет! Отрекаться – тление!

Голос – бессмертья знак.

Кланяюсь перед племенем,

Словом разбившим мрак.

На презентации сборника выступил директор Фундаментальной библиотеки Владимир Кулаженко. Он выразил своё искреннее почитание творчества молодого автора и отметил, что Александр Паршенков, как настоящий писатель «…бачыць жыццё глыбока і думае перспектыўна”.

Презентацию поэтической книги А. Паршенкова уверенно можно назвать вечером Поэзии, так как разговор главным образом шёл о Ней, и о Её предназначении. Трепетное отношении к поэзии выразила в своих замечательных стихах известная белорусская поэтесса, переводчик, филолог Елизавета Палеес, которая пришла на этот вечер по личному приглашению молодого автора.

Александр и его друзья-клумбовцы: Екатерина Ровдо, Екатерина Стройлова, Алина и Иван Цвирко не только читали свои стихи, но и с удовольствием поделились рассказом о том, как появляется вдохновение и как волнительно ожидание его прихода.

“… Но пока ещё пуста тетрадь и не слышно клавиш песнопенья… Скоро ли почувствую опять робкую походку вдохновенья?”, — пишет Александр в сборнике “Зёрна в камне”.

В исполнении автора на вечере прозвучали и новые его стихи, которые родились после издания книги. Это радует и говорит о том, что муза Александра не дремлет, будоражит его ум и душу.

А мы пожелаем всем нашим взрослеющим поэтам, и в частности Александру Паршенкову, чтобы вдохновение приходило как можно чаще и воплащалось в новые и новые поэтические творения, которые лечат и возвышают людские души.

Ирина Шкиренок