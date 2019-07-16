Ловим лучшие кадры на подлёте. В БГУ прошла ярмарка вакансий

Весна – пора распределений, поиска первого рабочего места, вторичной занятости и подработки на лето. Ярмарка вакансий прошла в БГУ 6 апреля. Она дала студентам возможность почувствовать свою востребованость со стороны солидных работодателей.

Это мероприятие было организовано студенческим профком БГУ совместно с комитетом по труду, занятости и социальной защите Минскгорисполкома.

На входе студентов встречал стол с буклетами и памятками о том, как правильно писать резюме и на каком сайте можно найти актуальные вакансии. Чтобы соблюсти санитарные меры и минимизировать распространения инфекций, факультеты были разделены на три потока. Но, даже, несмотря на это, студентов, желающих пообщаться со своими будущими работодателями, было достаточно. У некоторых стендов собиралась целая группа молодых людей.

На ярмарке были представители 13 компаний, в том числе международных. Организации предлагали вакансии по разным направлениям. Волонтерами по борьбе с короновирусной инфекцией в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии, юристами в агентстве недвижимости «ЮРИЭЛТ» и даже курьерами в таких компаниях как Burger King и Domino’s Pizza.

Некоторые компании ждали у себя только выпускников, некоторые уже присматривали студентов последних курсов, а кто-то был заинтересован в том, чтобы молодые люди приходили к ним в организацию на практику как можно раньше. Многие компании хотят обучать молодых специалистов непосредственно для себя.

«Нам важно брать студентов, чтобы растить своих людей, обучать. Так сказать, ловим лучшие кадры на подлёте», — говорит представитель ОДО «Беллесизделие».

Также Минскгорисполком дополнительно подготовил перечень из 51 организации, которые готовы принять на работу студентов. В том числе и несовершеннолетних. В целом на ярмарке было представлено 985 потенциальных рабочих мест.

Еще до ярмарки, в марте, профком проводил тренинг молодых специалистов, где студенты получили ответы на вопросы, которые касаются законодательства, прав, льгот и обязанностей. Там же они получили рекомендации от центра карьеры БГУ и представителей Минскгорисполкома. Студентам рассказали и о собеседованиях перед приемом на работу и даже как составлять резюме. Приглашенные, в качестве спикеров, представители организаций делились своим опытом и рассказывали особенности того, как они принимают на работу.

«Сегодняшняя площадка уникальная. Студенты могут из первых уст услышать все, что может предложить компания, чем она занимается, задать вопросы. Они здесь заполняют анкеты, проходят предварительные собеседования и могут даже сразу устроиться на работу», – комментирует ярмарку председатель профсоюзного комитета Ольга Локтева.

У студентов к будущим местам работы свои требования. Помимо желания достойной оплаты труда, им важен свободный график, чтобы совмещать работу с учебой. Кто-то искал подработку на лето недалеко от дома. Для кого-то главным приоритетом было найти стажировку.

Например, студента третьего курса ФМО Дидара Ярашова интересовали международные организации.

«Я сам иностранец, из Туркменистана. Мне важно было найти компании, которые вообще могут работать с иностранцами. Вот, на данный момент нашел 2 организации, которые готовы сотрудничать. Больше понравилась логистическая компания (ООО «ДЖЕНТИ-СПЕДИШН»), у них как-то интереснее».

Больше всего сомнений возникало у первокурсников. Многие не были уверены в том, что могут найти для себя какую-либо работу. Тем более связанную с их специальностью. Везло, конечно, не всем, но некоторые студенты совершенно случайно открывали для себя новые возможности.

«Я взял для себя несколько буклетов. Думал, что будет многое с информатикой связано. А тут есть и Бургер Кинг есть, и Минский подшипниковый завод. Вот такое разнообразие меня порадовало. Я вообще сам первокурсник, все еще в раздумьях. Но хотел бы работать с иностранным языком, или с чем-нибудь, что можно практиковать уже во время учебы», — поделился своим мнением студент ФПМИ Павел.

Будущие специалисты не только знакомились со своими возможными работодателями, но и участвовали в развлекательной части. Организации искали разные способы выделиться и запомниться студентам. Ведущие проводили викторины с вопросами, раздавали призы. Представители Domino’s pizza даже решили, что путь к сердцу студента лежит через его желудок, и приносили свою продукцию в качестве угощения.

Так прошла первая мини — ярмарка вакансий на базе Белорусского государственного университета. Её посетило около 1000 студентов. Некоторые уже подали свои первые анкеты, а некоторые только приметили для себя новые возможности. Организаторы уверяют, что это не последнее мероприятие и планируют повторить его в следующем году.

АННА КАЗАКОВА