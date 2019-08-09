Мы сделали YFM! Без обид

Фестиваль Your Fresh Meeting – масштабное и яркое мероприятие осени, отличная возможность первокурсникам увлекательно провести время, показать себя и сразу же окунуться в творчество и креатив. Ежегодно в Лицее БГУ собираются студенты и преподаватели, чтобы поддержать команды своих факультетов. Из-за эпидемиологической обстановки Гала-концерт юбилейного, пятого, фестиваля прошел в онлайн-формате. За мероприятием можно было наблюдать в аккаунте Instagram Творческого союза БГУ, где вели прямую трансляцию.

Фестиваль начинается с отбора команд. Кастинги проходят на всех факультетах. В команду попадают двенадцать активных, креативных, заряженных ребят, которые и будут бороться за звание лучшего на протяжении месяца.

Первый этап YFM – квест-гонка. С творческими испытаниями на станциях в этом году лучше всех справилась команда филологического факультета «Без обид», второе место досталось команде «Toxic Era» факультета журналистики, а на третьем месте расположилась команда факультета международных отношений «NEXT WHITE».

Заместитель куратора направления «Пиар» Творческого союза БГУ Ксения Звонкина поделилась впечатлениями о своем пикете:

– Задание для ребят мы придумали необычное. Заранее подготовили слова разных частей речи и разложили их по пяти стопочкам. Командам нужно было вытянуть по одному слову из каждой стопки, составить из слов слоган и за минуту придумать рекламную кампанию для него. Больше всего запомнились яркие первокурсники факультета журналистики. Удивила и команда факультета географии и геоинформатики «Панки». Во время представления рекламной кампании один из участников веселил организаторов, сочиняя на ходу песню про Творческий союз. Ребята получили высший балл за испытание.

Проверяли и эрудицию участников. Самой смышленой оказалась команда филологического факультета «Без обид», второе место досталось команде «Duende» Международного государственного института им. А.Д. Сахарова, третье – команде экономического факультета «Per flámma».

Одним из самых сложных этапов фестиваля участники считают съемку видео. Среди команд случайным образом распределили «звезд БГУ» – активных и творческих студентов или выпускников университета, которые обязательно должны были поучаствовать в съемке. За три минуты ребятам нужно было раскрыть тему «Великие творческие открытия». Лучше всех это удалось факультету международных отношений «NEXT WHITE». Команда переделала слова песни и сняла настоящий клип! Видео получилось ярким и понравилось не только членам жюри, но и зрителям. Второе место досталось команде «Umbrella» факультета радиофизики и компьютерных технологий и команде «Dollче» химического факультета. А вот почетное третье место поделили сразу три команды: «Toxic Era» факультета журналистики, «Белый билет» биологического факультета и «Не смешно» факультета философии и социальных наук.

Самые зрелищные этапы фестиваля первокурсника – вокальный и танцевальный. На отборочных турах в зале Лицея БГУ заняты практически все месте!

Участники в этом году поражали своими сильными голосами, качеством исполнения и разнообразием песен. Выбрать одного победителя в вокальной номинации было невозможно! Самыми поющими командами стали «il Contrasto» факультета социокультурных коммуникаций и «17/18» теологического факультета. Команда филологического факультета «Без обид» заняла второе место, а «Dollче» химического факультета расположилась на третьем месте.

Танцевальные постановки первокурсников с каждым годом становятся все масштабнее и зрелищнее, а выбор членов жюри все сложнее. Первое место в номинации поделили сразу три команды: «il Contrasto» факультета социокультурных коммуникаций, «NEXT WHITE» факультета международных отношений и «VENOM» Института бизнеса. Второе место досталось команде филологического факультета «Без обид», а «Белый билет» биологического факультета занял третье место.

Для победы первокурсникам нужно было не только петь и танцевать, но и вести социальные сети: Instagram, ВКонтакте, Tik Tok. Лучше всего с задачей справилась команда факультета журналистики «Toxic Era». Ребята разработали контент-план, устроили тематическую фотосессию, сняли несколько видеодневников и даже разыграли среди подписчиков умную колонку Yandex. Любимой рубрикой команды стало «Предсказание на день», где интерактивное печенье «рассказывало», что ждет вас сегодня. Второе место в номинации «Продвижение в соцсетях» заняла команда «Per flámma» экономического факультета и «Без обид» филологического факультета, а третье место поделили команда «VENOM» Института бизнеса и «il Contrasto» – команда факультета социокультурных коммуникаций.

На протяжении всего фестиваля первокурсников в группе Творческого союза БГУ во ВКонтакте шло голосование за «Приз зрительских симпатий». Любой желающий мог поддержать понравившуюся команду и отдать свой голос. Больше всего зрителям полюбились самые младшие участники YFM – команда юридического колледжа БГУ «Эмпирия». За ребят проголосовало 1176 человек!

Наградили и самую стильную команду. Победителями стали первокурсники факультета журналистики из команды «Toxic Era». Ребята одевались в неоновую одежду, делали цветной макияж, вплетали в волосы ярко-зеленые пряди и в таких необычных образах проходили испытания.

Призовые места фестиваля первокурсников YFM распределились так. Третье место заняла команда химического факультета «Dollче», второе – команда «NEXT WHITE» факультета международных отношений. На первом месте оказалась команда филологического факультета «Без обид». Это четвертая победа факультета за пять лет.

Анастасия Евтушкевич курировала команду филологического факультета уже в третий раз:

– На победу с каждым годом мы рассчитываем все меньше: из пяти фестивалей четыре выиграл филфак. Мы хотели как минимум быть в тройке. Ребята скажут, что я строгий куратор: много ругаю и редко хвалю. Надо стремиться делать лучше! Для этого нужно находить в себе силы и много трудиться. Не всегда работа шла гладко. Случались ссоры и конфликты: у ребят разные характеры, разные интересы. Нужно вовремя успокоить команду, поддержать, стать другом, старшей сестрой. Залог успеха – делать то, что нравится тебе и ребятам. Важна и команда. За мной стоит много людей, которые помогали ставить танец, снимать видео, приходили на репетиции, чтобы поддержать ребят.

YFM – это целая жизнь, огромные возможности найти друзей, реализовать свои задумки и идеи. Все, кто участвует в фестивале, сразу попадают в водоворот студенческих мероприятий, впечатлений. В 2018 году, когда я курировала команду филфака в первый раз, победу вообще не ждали: не дадут второй год подряд выиграть. Мы хотели сломать стереотип о том, что нельзя выиграть дважды. Ребята в команде были разносторонние: мальчик, который пишет музыку, но не имеет музыкального образования, девочка с отличными вокальными данными, которая никогда не училась петь. Все это сложилось и получилась нашла команда «Ломаем стереотипы». На одном из собраний я пообещала, что набью татуировку с названием команды, если мы выиграем. Первое место команда заняла, но тату так и не появилось. На мой день рождения ребята подарили сертификат на татуировку, и я сдержала обещание. Сейчас у меня на руке по-итальянски написано «ломаем стереотипы». Я еще должна татуировку команде прошлого года и команде «Без обид», видимо, тоже (смеется). Даже на своем теле я решила запечатлеть эти прекрасные моменты моего студенчества!

Ксения МАТЮШКО