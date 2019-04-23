Забил гол рукой и тут же признался. Как журфаковцы Минска и Москвы крепко сдружились

Как же “оттянулись” болельщики на трибунах УСК «Университетский»! Студенты топили за однокурсников на чемпионате журфака по футболу. Игры проходят ежегодно: осенью и весной. И это действо нельзя назвать просто футболом, поскольку здесь речь идет не только о спорте.

Футбол на журфаке – целый проект с фотографами, видео операторами, smm-щиками, дизайнерами, комментаторами матчей и своей аудиторией. Хоть с каждым годом выпускные курсы сменяются первыми, здесь все равно можно заметить давно знакомые лица. Выпусники приходят поддержать младших товарищей, пообщаться с преподавателями физической культуры или просто насладиться игрой, как говорится, вспомнить молодость.

Чемпионат журфака проводится давно, по крайней мере, в нулевых годах он точно был. Архивы социальных сетей сохранили нам фото с турнира в 2009-м. В 2010-м году чемпионат был в мини-футбольном формате, а с 2011-го держися стандарта: 9 на 9, чтобы могло играть больше людей. До 2013 в футбол играли только осенью, потом появился Кубок журфака, который проводится по сей день каждую весну.

Все выглядело даже круче, чем чемпионат Беларуси

Александр Гурин, в 2015–2019 годах студент специальности «Литературная работа (редактирование)»:

– Я попал на журфак в 2015-м, а в 2014-м зачитывался текстами по чемпионату – тогда освещение турнира решили вывести на новый уровень и сделали блог, где представляли команды и рассказывали об истории чемпионата. Все выглядело даже лучше, чем чемпионат Беларуси.

На моем первом курсе результаты игр освещались плохо, так как главный статистик Артур Жоль выпустился. Ну а перед чемпионатом-2016 в диалоге сборной факультета мы поругались за то, пускать ли играть за пятый курс выпускников. Из ссоры родился оргкомитет чемпионата, куда вошел и я, который решил не только обойтись без выпускников, но и развернуться на полную в соцсетях.

Оргкомитет сделал цикл видео для болельщиков, тесты на знание истории журфаковского футбола, карточки в стиле FIFA для игроков. Помимо этого, распределили обязанности: кто-то покупал чай и печенье, а кто-то приносил удлинитель для аппаратуры.

Именно в те годы собралась отличная аудитория, как в онлайне, так и на стадионе.«С тех пор стараемся держать планку», – убежден выпускник.

Во «ВКонтакте», и в Instagram все на «высшем уровне»: стильные картинки, дерзкие промо, тексты с представлениями участников команд и аналитикой. Хорош журфаковский футбол и тем, что здесь все в равных условиях, поэтому желающие поиграть девушки тоже выходят на поле играть за свой курс.

На протяжении шести лет Александр принимал в футболе непосредственное участие. Был и игроком, и организатором. За это время он стал дважды чемпионом, дважды обладателем Кубка и четырежды лучшим вратарём турниров. В этом году был в роли дистанционного советчика, так как не смог посетить матч.

– Хочу поблагодарить преподавателей физической культуры Анну Викторовну Горбацевич и Сергея Николаевича Снегирёва. Хотя Александр Владимирович Кудинович, с которым играли три первых учебных года, тоже любил футбол, респект и ему!

«После футбола, – вспоминает Саша, – мы большой компанией отправлялись полюбоваться Свислочью. Набережная – традиция поколений. Ребята туда ходят до сих пор. Там мы обсуждали игру и делились впечатлениями».

«За дружбу журфаков» или почему московский турнир назывался “Гвозди”

Выступает журфак БГУ не только в Минске, но и в Москве. Впервые команда поехала на игру в феврале 2016 года. Турнир назывался Гвозди, потому что проводился в спортзале, где везде торчали металлические изделия. Ими можно было легко поранить ногу, но белорусские студенты ничего не боялись. На следующий день играли уже турнир под названием «За дружбу журфаков», где в финале встретились факультеты журналистики МГУ и БГУ. Там произошел красивый момент: бывший капитан сборной Александр Пониматко забил гол рукой, а судья этого не заметил. Но Саша не смог не признаться в своем поступке. Все аплодировали. Ему даже присудили специальную номинацию “джентльмен турнира”. С того момента у нас с московскими футболистами хорошие отношения – они к нам тоже приезжали играть.

Была ещё одна история.Как-то раз Саша Гурин гулял по Москве и решил скатиться с горки, на которой росли деревья. В них можно было легко врезаться, но он не пострадал. С тех пор наши первокурсники по приезде в Москву должны пройти это «испытание» не задев деревья. Из пяти турниров «За дружбу журфаков» белорусские студенты три раза брали серебро и один раз бронзу.

Дмитрий Варенников – студент 4 курса – убежден, что поездка в Москву меняет все. «У тебя появляется новый взгляд на команду: они не просто игроки, а товарищи. В Москве происходит какое-то единение, преемственность поколений, появляются общие истории, которые нас сплачивают.»

Подготовила

Анна ТАРАСЕВИЧ

Фото автора

и Юлианы ГОРЯЧКОВОЙ