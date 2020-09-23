«БГУ приезжает к нам, а мы к нему». Школьники из Лиды и Могилева познакомились с БГУ

Совсем недавно закончилась приемная кампания БГУ, а вуз уже готов принять новых студентов. Нынешние старшеклассники уже задумываются о поступлении. А вот школьникам из Могилёва и Лиды удалось лично приехать в БГУ, чтобы посмотреть, как утроен процесс на филологическом, физическом и механико-математическом факультете.

Для могилевских и лидских гостей была подготовлена разная программа, но Музей истории БГУ удалось посмотреть всем. Могилевчане сыграли со студентами в профориентационную игру «Взгляд в будущее» и посмотрели мастер-класс «Как бороться со страхами?» Лидчане посмотрели презентацию механико-математического и физического факультета, сыграли в профориентационные математические игры и посмотрели занимательные опыты по физике.

Кулевич Светлана Николаевна, учитель физики СШ №1 г. Лиды:

– Мы привезли два военно-патриотических класса, а именно кадетские классы с пограничной направленностью.

Светлана Николаевна рассказала, что их очень тепло приняли на механико-математическом и физическом факультете, впечатлили студенты-второкурсники. «Приятно с нами побеседовал и заместитель декана Николай Иванович Горбачук. Заметно, как детей впечатлил университет, обустройство корпусов, сами студенты. А в Музее истории БГУ экскурсия была в интерактивной форме. Формат «вопрос-ответ» действительно удобный для восприятия информации», – говорит учитель.

Лидской школе показывали, как работает катушка Тесла, опыты по электростатике и по появлению зарядов на положительно и отрицательно заряженных телах.



– Какие-то еще факультеты хотели бы посетить с ребятами?

– Думаю, что географический: у нас есть ребята, которые являются призерами олимпиад по географии.

Вместе с десятиклассниками и выпускниками приехал и директор СШ №1 г. Лиды Фонасов Сергей Анатольевич. Он и предложил свозить детей с целью профориентационной поездки.

Директор рассказал, что всего в первой лидской школе обучается 850 учащихся: три десятых класса и три одиннадцатых. Каждый год лидские школьники становятся студентами Белорусского государственного университета. В этом году в школе 67 выпускников. Директор уверен: значительная часть из них станет студентами БГУ.

Символично, что недавно БГУ отмечало столетие, а лидская школа два года назад – девяностолетие. «Так что мы немного младше вас», – улыбнулся мужчина.

– У меня была инициатива приехать в БГУ. Посмотреть вуз самому и, конечно, показать детям. Я сам учился в БГПУ, но прийти в Белгосуниверситет с экскурсией очень увлекательно, я узнал много нового. Ребятам понравились опыты, было интересно в музее, большое спасибо за проведенную экскурсию Центру профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства совместно со студенческой кураторской службой БГУ и персонально методисту центра Тарасевич Марине Александровне.

– Продолжатся ли такие встречи?

– Эти встречи, безусловно, продолжатся. БГУ каждый год приезжает и к нам, и мы, со своей стороны, посетив еще много разных вузов. Я также приглашаю с профориентационными встречами преподавателей и студентов БГУ к нам в Лиду.

Учащемуся 10 класса СШ №1 г. Лиды Абрамову Платону больше всего понравилось смотреть, как работает катушка Тесла. Парень активно участвует в олимпиадном движении по географии, информатике и математике. Юноша хочет связать жизнь с физикой и пока выбирает между БГУ и БГУИРом. А вот учащаяся 11 класса Козловская Диана для поступления выбрала Академию управления при Президенте Республики Беларусь. Несмотря на это девушка под большим впечатлением:

– Здесь очень компетентные и доброжелательные преподаватели. Очень понравилась экскурсовод в музее истории БГУ, которая смогла за один час очень увлекательно и интересно рассказать об истории БГУ, начиная с 31 октября 1921 года. Сложно уже описать, что происходило в опытах, которые нам показали. Я не физик, но было действительно увлекательно наблюдать за тем, что происходило с током.

Скоро в БГУ планируется проведение карьерного форума (мероприятие для выпускников и студентов последних курсов БГУ), а также мероприятие для школьников с целью рассказать про университет «Моя дорога в БГУ».

Анна ТАРАСЕВИЧ