Многонациональный БГУ. Выпускник журфака рассказывает о еврейских корнях

Мы не задумывались, что евреи повсюду: примерно каждый третий-четвёртый житель Беларуси имеет еврейские корни. Про свою семью и связь с еврейской общиной рассказал выпускник факультета журналистики БГУ Андрей Живица.

История семьи

– Сразу скажу, что у меня семья не еврейская в плане традиций. Я бы назвал нас среднестатистической христианской семьей. У меня бабушка еврейка по маминой линии, но я раньше не придавал этому значение. Скорее это становилось поводом для очередной шутки, – с улыбкой говорит Андрей.

Парень рассказывает: «Еврейство по религиозным правилам передаётся по материнской линии. Без родства по маминой линии ты не будешь считаться коренным евреем в синагоге. У меня в семье бабушка, мама, я и брат – евреи. Получилось так, что я принадлежу к общине по «всем параметрам».

Прабабушка Андрея Дора была не очень активной еврейкой из-за специфического отношения к евреям в СССР. У нее были проблемы в университете из-за национальности: по неофициальной информации она не могла защитить диссертацию.

«Я с уверенностью могу сказать: «Я еврей!»

– Мой интерес к еврейской общине начался с изучения истории в целом, а не из-за семьи. На втором курсе моя одногруппница-еврейка поехала на «Таглит» – бесплатная поездка в Израиль для ребят 18-32 лет с еврейскими корнями на 10 дней. Это меня вдохновило поучаствовать в туре, – с энтузиазмом продолжает историю Андрей. – Только после поездки я ощутил свою принадлежность к евреям и решил изучить этот вопрос. После меня мой старший брат съездил на «Таглит». Он начал изучать культуру и религиозные аспекты общины и увлёкся даже больше меня!

Тогда и началась «еврейская» жизнь юноши. Он попал на работу в израильский культурный центр при посольстве Израиля, а также прошёл отбор в компанию «IsraelExperts», которая организовывает поездки для кровных евреев. И теперь сам занимается их организацией. Его жизнь целиком и полностью построена вокруг еврейства и израильской темы.

Принадлежность к религии

– Сейчас иудаизм для меня ближе всего. Это очень старая религия, её исповедовали мои предки, но сам я вырос в христианстве. Я придерживаюсь тех взглядов, что религия – это больше бизнес, социальный институт, чем что-то святое. Получается, что я не причисляю себя ни к одному из религиозных течений. Для меня вера и церковь не обязательно связаны между собой. В синагогу я хожу только на праздники, которые у нас очень интересно отмечаются. По поводу религии и причастности к общине своих детей я ещё не решил, – после долгой паузы поделился мыслями герой. – Мне было бы приятно, если они будут гордиться своим происхождением, но принуждать к чему-то точно не буду.

Организация «Натив»

– В каждой стране есть много организаций, которые поддерживают еврейские связи и рассказывают молодежи и взрослым людям о их предках, собирают их вместе. Например, при посольстве есть международная организация «Натив», в которой я работаю. Мы организовываем мероприятия и праздники, занимаемся развитием еврейской самоидентификации в Беларуси. У нас есть также частные организации: Сохнут и Гилель, – рассказывает Андрей.

Еврей не только в душе, но и снаружи

Позиционировать себя в обществе как еврей Андрей начал около 4 лет назад после поездки в Израиль. Парня никто за это не осуждает, а наоборот, встречается с заинтересованностью окружающих. Парень предполагает, что это связано с толерантностью современного общества, которое не так часто осуждает за религию, ориентацию и национальность. Шутки друзей по этому поводу он поддерживает, тем более что сам постоянно себя «подкалывает».

Анна ТАРАСЕВИЧ