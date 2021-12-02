Помочь в силах каждый! Все про донорство

Донорство – благородное и доброе дело, к которому может присоединиться практически любой желающий. «Універсітэт» узнал, для чего студенты и преподаватели БГУ сдают кровь, можно ли заразиться во время процедуры и как стать донором.

Валентина Ковальчук, третьекурсница факультета журналистики, впервые стала донором сразу после совершеннолетия:

– Изначально моей целью было помочь людям, которые в этом нуждаются. Я представляла себе аварии, чрезвычайные происшествия, в которых пострадавшим необходимо было переливание крови. Начала подробно изучать этот вопрос, узнала, что недалеко от дома можно сдать кровь, и решилась. После первой кровосдачи заплакала. Это было очень важно для меня. Через донорство я ощущаю свою значимость.

Родители отговаривали Валентину сдавать кровь: очень переживали:

– Существует стереотип: если забирают кровь, то иммунитет ослабевает, и частых болезней не избежать. Но это совсем не так. Кровь – восполняемый ресурс нашего организма, поэтому донорства бояться не стоит.

Преподаватель факультета географии и геоинформатики БГУ Киндеев Аркадий Леонидович сдает кровь и ее компоненты уже шесть лет:

– Друг, почетный донор, подал мне хороший пример. Так я и начал сдавать кровь, а затем плазму и тромбоциты. Донорство – это хорошая возможность помочь другим. К тому же, за кровосдачу полагается неплохое денежное вознаграждение. Особенно приятно это было во время студенчества.

Казусы во время процедуры тоже случаются:

– Однажды случайно попали иглой в сухожилие, и на некоторое время у меня онемела рука, – рассказывает преподаватель.

Пугаться не стоит: все доноры находятся под присмотром медицинского персонала, который точно поможет в любой непредвиденной ситуации.

Заразиться на процедуре невозможно, и COVID-19 на это не повлиял. Для забора крови используют стерильные инструменты, при каждом пациенте открывают новые одноразовые шприцы. Наоборот, кровь доноров тщательно проверяют. И если вдруг что-то нежелательно обнаружат, пациенту немедленно об этом сообщат.

После кровосдачи необходимо отдохнуть и не нагружать организм.Первые 30 минутдонор находится в медицинском учреждении и следит за самочувствием.

Где и когда можно сдать кровь?

РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий приглашает студентов БГУ присоединиться к Дням донора, которые пройдут 2 и 3 декабря. Сдать кровь можно с 9 до 12 часов по адресу Минск, Долгиновский тракт, 160.

Кто может сдать кровь?

Поучаствовать в Днях донора могут граждане Республики Беларусь старше 18 лет ис весом более 55 кг.

Что нужно иметь при себе?

Для сдачи крови необходим паспорт. Парням понадобится военный билет или приписное свидетельство из военкомата. Нужна справка об обучении на дневном отделении из деканата, выписки о состоянии здоровья из поликлиники (в выписку должны быть внесены флюрография, обследование гинеколога (для девушек), срок действия – не более 6 месяцев). Не забудьте шариковую ручку и маску.

Что я получу после сдачи крови?

Кроме чувства гордости, доноров обеспечат завтраком перед сдачи крови на сумму 5,76 руб. После кровосдачи предусмотрена компенсационная выплата в размере 129,60 руб. А при предъявлении справки об обучении на дневном отделении из деканата доплатятеще 28,80 руб. Но ведь деньги не главное в этом добром деле!

Ксения МАТЮШКО