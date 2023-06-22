Дыялог без межаў: БДУ ўмацоўвае супрацоўніцтва з кітайскімі ВНУ

Дэлегацыя на чале з рэктарам БДУ Андрэем Каралём наведала Кітай з афіцыйным візітам. Яго вынікам стала падпісанне шэрагу дакументаў аб супрацоўніцтве нашага ўніверсітэта з ВНУ КНР, а таксама пашырэнне сувязяў паміж БДУ і членамі Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва (УШАС).

У прыватнасці, гэтаму паспрыяў удзел рэктара БДУ ў Форуме рэктараў «Sub-Forums of the World-Class University (Presidents Forum)». Тут кіраўнік беларускай ВНУ прадставіў ключавыя напрамкі ўзаемадзеяння з універсітэтамі – членамі УШАС. Праект накіраваны на развіццё інтэграцыйных працэсаў у галіне адукацыі, навукі і тэхналогій праз сумесную падрыхтоўку кадраў, рэалізацыю ўзгодненых навучальных праграм, падрыхтоўчых курсаў і навуковых праектаў. Дарэчы, у 2025 годзе да УШАС далучыліся шэсць беларускіх ВНУ. У іх ліку БДУ, БНТУ, БДУІР, ГДУ імя Ф. Скарыны, ВДУ імя П. М. Машэрава і ГДТУ імя П. В. Сухога. БДУ нададзены статус нацыянальнага рэктарата.

Пытанні супрацоўніцтва былі дэталёва разгледжаны падчас чатырохбаковых перамоў кіраўніцтва нацыянальных рэктаратаў Кітая, Беларусі, Расіі і Кыргызстана. Гэта былі прадстаўнікі Сіянскага ўніверсітэта Цзяатун, БДУ, РУДН імя Патрыса Лумумбы і Ошскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Абмеркаванне закранула перспектывы стварэння навукова-даследчага цэнтра па матэматыцы ў рамках УШАС. Як адзначыў Андрэй Кароль, рэалізацыя дадзенай ініцыятывы стане наглядным сведчаннем здольнасці дзяржаў да эфектыўнага партнёрства ў сферы фундаментальнай навукі, што мае прамое дачыненне да фарміравання будучага тэхналагічнага ўкладу. Таксама рэктар выступіў з ініцыятывай актывізаваць супрацоўніцтва ў падрыхтоўцы кадраў па спецыяльнасцях «ядзерныя фізіка і тэхналогіі», «хімія высокіх энергій» і «ядзерная і радыяцыйная бяспека». Дарэчы, БДУ адзіны ў Беларусі рыхтуе спецыялістаў у гэтых галінах. Прапанова ўключае абмен экспертамі і навукоўцамі, арганізацыю стажыровак для студэнтаў і выкладчыкаў.

На перамовах удзельнікі абмеркавалі дэталі правядзення X Нарады міністраў адукацыі і Пасяджэння Савета кіраўнікоў дзяржаў – членаў ШАС. Андрэй Кароль нагадаў, што тэму юбілейнай нарады «Умацоўваючы ўзаемны давер праз адукацыю, пашыраючы прастору супрацоўніцтва і ведаў, фарміруючы агульную будучыню развіцця ШАС» зацвердзіў міністр адукацыі Беларусі Андрэй Іванец. Са слоў рэктара, дадзеная тэма адпавядае бягучаму этапу развіцця супрацоўніцтва, гуманітарнаму і адукацыйнаму вымярэнню ШАС, а таксама задачам доўгатэрміновага ўзаемадзеяння.

Акрамя таго, у рамках афіцыйнага візіту дэлегацыя БДУ прыняла ўдзел у Кітайскай міжнароднай выставе адукацыі. Маштабнае мерапрыемства адкрылася ў Пекіне 10 красавіка. Дарэчы, БДУ – адзіная айчынная ВНУ, якая прэзентуе экспартны патэнцыял Беларусі ў Кітаі. Дадзеная выстава з’яўляецца адной з самых аўтарытэтных падзей у сферы міжнароднай адукацыі ў Азіяцка-Ціхаакіянскім рэгіёне. Штогод удзельнікамі экспазіцыі становяцца вядучыя ўніверсітэты, даследчыя цэнтры і адукацыйныя агенцтвы з усяго свету.

Са слоў рэктара БДУ Андрэя Караля, дэвіз выставы «Адкрытасць, партнёрства, агульны поспех» цалкам сугучны філасофіі беларускай ВНУ.

– БДУ – надзейны мост у сусветную адукацыю, пабудаваны з улікам усіх сучасных рэалій. Мы прапануем зразумелыя і канкрэтныя траекторыі навучання: з магчымасцю пачаць шлях у Санья, працягнуць у Мінску і выйсці на міжнародны рынак працы. Якасная адукацыя без межаў – рэальнасць, даступная ўжо сёння, – падкрэсліў рэктар.

Ад прадстаўнікоў універсітэта патэнцыйныя студэнты даведаліся пра праграмы бакалаўрыята, магістратуры, аспірантуры і дадатковай адукацыі ў БДУ, у тым ліку на англійскай мове. Асобную ўвагу надалі прэзентацыі летніх і зімовых школ па рускай мове, а таксама распавялі пра ўмовы паступлення і візавую падтрымку. Кітайскія абітурыенты і іх бацькі атрымалі індывідуальныя кансультацыі і задалі пытанні пра вучобу ў Беларусі.

Працягнулася мерапрыемства Кітайскім форумам навучання за мяжой. Адным з вядучых спікераў на пленарнай сесіі «Інклюзіўнасць і супрацоўніцтва: дзеля бяспечнай, надзейнай і якаснай міжнароднай адукацыі» выступіў Андрэй Кароль. У форуме ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі органаў улады, кіраўнікі ўніверсітэтаў і міжнародныя эксперты. Праграма ўключала працу пленарных пасяджэнняў і васьмі сесій па пытаннях развіцця кампетэнцый сучаснага спецыяліста, забеспячэння якасці замежнай адукацыі і стварэння эфектыўнай сістэмы па аказанні паслуг для вучобы ў іншых краінах. Таксама на пляцоўках мерапрыемства рэктар БДУ сустрэўся з генеральным дырэктарам Кітайскага сэрвіснага цэнтра акадэмічных абменаў Ван Дацюанем, які з’яўляецца галоўным арганізатарам Кітайскага форуму навучання за мяжой.

Завяршыўся візіт у Кітай падпісаннем новых пагадненняў з ВНУ КНР. Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт заключыў мемарандумы аб паразуменні з Сіянскім універсітэтам Цзяатун, Ланьчжоўскім інстытутам навукі і тэхналогій Бавэнь. Таксама былі падпісаны дамовы аб супрацоўніцтве з Хайнанскім інстытутам праграмных тэхналогій і Кітайскім універсітэтам палітычных навук і права.

Дакументы прадугледжваюць акадэмічны абмен студэнтамі па праграмах навучання ўсіх узроўняў; рэалізацыю сумесных адукацыйных, навукова-даследчых праектаў і публікацыю навуковых прац; арганізацыю канферэнцый, семінараў, практыкумаў і курсаў; доступ да інфармацыі, навучальных матэрыялаў і навуковых справаздач дзвюх ВНУ; запрашэнне выкладчыкаў і даследчыкаў да чытання лекцый і правядзення заняткаў. Таксама наладжаны афіцыйныя сувязі з Пекінскім тэхналагічным універсітэтам.

Паводле інфармацыі прэс-службы БДУ