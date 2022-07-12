Святло Вялікай Перамогі: памяць сэрца і подзвіг продкаў

Напярэдадні 9 Мая ў Беларускім дзяржаўным універсітэце адбыўся ўрачысты сход, прысвечаны Дню Перамогі. Галоўнай тэмай лінейкі стала непарыўная сувязь пакаленняў: ад герояў, якія змагаліся за свабоду, да моладзі, якой трэба берагчы гістарычную праўду і забяспечваць мірную будучыню краіны. Без гэтай сувязі немагчыма выхаваць грамадзяніна, які ганарыцца сваёй краінай. І менавіта ва ўніверсітэце такая сувязь набывае асаблівы сэнс: тут веды перадаюцца не толькі па падручніках, але і праз жывыя размовы, сустрэчы, агульныя памятныя акцыі.

Кіраўнік універсітэта Андрэй Кароль падкрэсліў, што падобныя патрыятычныя сустрэчы напярэдадні найважнейшых дзяржаўных святаў набываюць велізарнае значэнне.

– Сёння на ўрачыстым мерапрыемстве сабраліся ўжо прапраўнукі нашых вялікіх продкаў. Гэта сучаснае пакаленне белару саў, якому ў эпоху імклівых тэхнагенных і геапалітычных выклікаў трэба будзе захоўваць і абараняць праўдзівую гісторыю краіны, яе галоўныя падзеі і памяць пра герояў. Менавіта ў пераемнасці гэтых каштоўнасцяў і галоўных сэнсаў Перамогі і заключаны гарант будучага міру, стабільнасці і развіцця Беларусі, – абазначыў кіраўнік БДУ.

Працягваючы выступленне, Андрэй Кароль асабліва цёпла і сардэчна падзякаваў тым, хто прайшоў праз агонь Вялікай Айчыннай вайны і дажыў да нашых дзён. Ён падкрэсліў, што сённяшняе пакаленне беларусаў знаходзіцца ў неаплатным доўгу перад гэтымі людзьмі. Акрамя таго, рэктар звярнуў увагу прысутных на сумную, але важную статыстыку: ва ўсёй краіне засталося крыху больш за пяцьсот ветэранаў. З кожным годам, падкрэсліў ён, іх становіцца менш, і гэта асабліва прыкметна на ўрачыстых сходах у БДУ, дзе яшчэ нядаўна можна было бачыць дзясяткі франтавікоў, а цяпер іх прысутнасць – вялікая рэдкасць.

Перакананне кіраўніка ўніверсітэта такое: каб трагічныя падзеі мінулага ніколі не паўтарыліся, кожнаму чалавеку сёння жыццёва неабходна памятаць, якой цаной была здабыта Перамога. Гэта азначае, што нельга забываць ні пра масавы гераізм нашых дзядоў і прадзедаў, ні пра іх бязмежную самаадданасць на палях бітваў і ў тыле. Андрэй Кароль заклікаў усіх прысутных быць шчыра ўдзячнымі за магчымасць жыць пад мірным небам, расціць дзяцей, вучыцца і працаваць без страху перад нягодамі. Толькі такая ўдзячнасць, памножаная на жывую памяць, дазваляе чалавеку ў поўнай меры раскрыць сябе – як грамадзяніна сваёй краіны, як прафесіянала ў сваёй справе і проста як асобу, здольную шанаваць галоўныя каштоўнасці жыцця.

Гонар выступіць ад імя пакалення пераможцаў выпаў Фёдару Фешчанку. Ён выказаў удзячнасць універсітэту за тое, што тут памятаюць пра студэнтаў і супрацоўнікаў ваенных гадоў, якія набліжалі Перамогу. Ветэран таксама падзяліўся ўспамінамі пра свае франтавыя будні, баявых таварышаў і іх мары пра доўгачаканае мірнае жыццё.

– Любоў да сваёй зямлі і яе народа – гэта тая пуцяводная зорка, якая вяла салдат і простых грамадзян на няпростым шляху да Вялікай Перамогі. У тыя гады яна была здабыта страшнымі стратамі, захавана і перададзена нашаму маладому пакаленню. Цяпер ужо ў яго руках будучыня і мір Беларусі, – са шчырасцю сказаў ветэран ВАВ.

Сімвалічна, што ў гэтым годзе да святкавання ў БДУ далучыліся дэлегаты Міжнароднага моладзевага форуму «Святло Вялікай Перамогі», прысвечанага ўкладу жанчын у перамогу савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне. У мерапрыемстве прынялі ўдзел больш за 200 студэнтаў з універсітэтаў Беларусі і Расіі.

Студэнты падрыхтавалі камандныя праекты пра жанчын – Герояў Савецкага Саюза. У творчай форме маладыя людзі расказалі пра лёсы сваіх суайчынніц і іх ваенныя подзвігі. Акрамя таго, удзельнікаў мерапрыемства чакаў круглы стол, прысвечаны ролі жанчыны ў Вялікай Перамозе. Спікерамі выступілі вядучыя эксперты ў галіне гісторыі БДУ.

Ад імя ўдзельнікаў форуму кранальныя словы падзякі за мірнае неба прамовіў студэнт Санкт-Пецярбургскага дзяржаўнага ўніверсітэта Артур Серабракоў. Ён падкрэсліў важнасць моладзевага ўзаемадзеяння ў захаванні агульнай гістарычнай спадчыны Беларусі і Расіі, а таксама расказаў пра сумесныя патрыятычныя праекты.

– Мне прыемна адзначыць, што памяць пра нашых продкаў, якія кавалі гэту перамогу, у роўнай ступені захоўваецца ў абедзвюх краінах. У рамках форуму мы ўзгадваем нашых бабуль і прабабуль. І сапраўды, без жанчын гэтай перамогі б не было. Дзякую вам за памяць, якую мы разам захоўваем, – завяршыў сваё выступленне Артур Серабракоў.

Урачыстая лінейка ў БДУ ў чарговы раз прадэманстравала, што памяць пра подзвіг продкаў і ўдзячнасць за падараваны мір застаюцца непахіснай асновай беларускага грамадства. Пакуль маладое пакаленне ўсведамляе сваю адказнасць за захаванне гісторыі, а ветэраны бачаць у ім сваіх пераемнікаў, у краіны ёсць трывалы падмурак для стабільнага развіцця і ўпэўненага руху наперад.

Марыя КАРКВЕЛІС