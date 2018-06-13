“А.И.Авданин числился знающим, умелым специалистом и достойным мужественным воином”

Мой отец Авданин Александр Иванович (14.4.1915г. — 11.9.1943г.)

В ночь на 11.09.43 г. после выполнения боевого задания в районе Обухово Московской области потерпел катастрофу самолет С — 47. Погибли: командир корабля гв. ст. лейтенант А.В.Терехов, летчик гв. мл. лейтенант А.Ф.Шилов, бортмеханик гв. ст. техник-лейтенант А.И.Авданин и стрелок-радист мл. сержант Н.В.Куликов.

В извещении о смерти, которое пришло в далекий город Иркутск семье А.И.Авданина, сообщалось, что «…Авданин Александр Иванович, верный воинской присяге, проявивший геройство и мужество в бою за Социалистическую Родину, погиб при выполнении боевого задания в ночь с 10 на 11 сентября 1943 года в борьбе с германским фашизмом». Под извещением подписались командир войсковой части 15404 Богданов и Лопаткин. Позже 24.11.43г. пришло письмо из войсковой части 15404 за подписью адъютанта эскадрильи гвардии старшего лейтенанта Чернова: … «в ответ на гибель нашего друга и товарища злоба и ненависть яростно клокочет в наших сердцах; мы будем еще безжалостней бомбить осиные гнезда немецких фашистов… Слово гвардейцев…».

Гвардии старший техник — лейтенант Авданин Александр Иванович родился 14 апреля 1915 года в городе Кондрово Смоленской области (улица Сталина, дом 21) в большой многодетной рабочей семье: у него было два брата Авдонины Владимир Иванович и Сергей Иванович и три сестры Авдонина — Мизик Мария Ивановна, Авдонина — Степнова Анна Ивановна, Авдонина — Матвеева Ксения Ивановна. А.И.Авданин рос любознательным, увлеченный техникой молодым человеком; в свои двадцать лет он руководил бригадой по ремонту «фордов», а в 1935 году он поступает авиационную школу г. Иркутска.

В рядах РККА он числится с 1935 года после призыва Ждановским РВК Москвы; кадровый военный; в Великой Отечественной Войне участвовал с самого начала. В авиационную эскадрилью 12 гвардейского авиаполка дальнего действия (войсковая часть 15404) прибыл в декабре 1942 г. на должность бортового механика.

В 1943 году его войсковая часть 15404 располагалась на территории Монинского авиагарнизона (территория Военно-воздушной Академии имени Гагарина, п. Монино, Щелковский р-н, Московская область). Летал на самолете ТБ — 3, потом на самолете ЛИ — 2. За все время А.И.Авданин имеет 97 боевых вылетов ночью и 20 боевых вылетов днем (в том числе транспортировка раненых бойцов и командиров Сталинградского фронта). Судя по характеристикам, которые составляли на него командиры, А.И.Авданин числился знающим, умелым специалистом и достойным мужественным воином.

За отличное выполнение боевых заданий в июле 1943 года А.И. Авданин был представлен командиром 12 гвардейского авиаполка дальнего действия гвардии — майором Трубиным, командиром 12АД ДД гвардии — полковником Божко и командиром 7 авиакорпуса ДД генерал — майором авиации Нестерцевым к Правительственной награде — орденом «Великой Отечественной Войны 2 степени». И 21 июля 1943 года А.И.Авданин был награжден орденом «Великой Отечественной Войны 2 степени» в соответствии с приказом № 073 по 7 авиакорпусу дальнего действия за подписью командира 7 авиакорпуса ДД генерал — майора авиации Нестерцева и начальника штаба подполковника Тарасюка.

В архивной справке Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации от 13 августа 2004 года сообщается: «В картотеке учета безвозвратных потерь офицерского состава значится: «Старший техник — лейтенант Авданин Александр Иванович 1915 года рождения, уроженец Смоленской области города Кондрово — кадровый военный, авиационный бортовой механик 12 гвардейского авиаполка дальнего действия в. ч. 15404 погиб 10.9.43 г., похоронен на кладбище Монинского авиагарнизона (п. Монино, Щелковский р-на, Московской области)». Справка подписана заведующей архивом Киселевой.

При содействии Администрации п. Монина и Военного Комиссариата города Щелково семье было разрешено в 2005 году установить на кладбище Монинского авиагарнизона памятник Авданину Александру Ивановичу. В связи с чем семья выражает благодарность Главе Администрации п. Монино Литвинову В.А., зам. Главы Администрации Зайцевой И.А., полковнику Военного Комиссариата г. Щелково Д. Чистову и начальнику Монинского авиагарнизона генерал-полковнику Барсукову А.Н. за помощь, оказанную в увековечении памяти А.И.Авданина.

До начала Великой Отечественной Войны Авданин Александр Иванович участвовал в боях на Халхин-Голе в локальном вооружённом конфликте с Японией, продолжавшийся с весны по осень 1939 года на территории Монгольско-маньчжурской границы; заключительное сражение произошло в последних числах августа 1939 года и завершилось полным разгромом 6-й отдельной армии Японии.

Авиация внесла немалый вклад в эту победу. Только за 24 и 25 августа бомбардировщики СБ совершили 218 боевых групповых вылетов и сбросили на противника около 96 тонн бомб. За боевые заслуги в этой войне с Японией были награждены многие военнослужащие. Среди награжденных был и А. И Авданин.: за бои на Халхин-Голе Авданин Александр Иванович Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15.11.39 года был награжден медалью «За отвагу» (номер удостоверения 002071 от 30 января 1940 года).



Историей поделилась Эльвира АВДАНИНА,

ведущий инженер кафедры ядерной физики физического факультета БГУ