Родом из БГУ. Аркадий Бриш – легенда атомной отрасли

Аркадий Бриш – один из выдающихся конструкторов ХХ века, создателей ядерного оружия. С участием Бриша разработаны многочисленные ядерные боеприпасы, бортовые приборы автоматики и системы контроля. Сам ученый всегда подчеркивал: «Мы создавали бомбу ради мира». О таких людях до 1980-х нигде не писали, никто не знал, чем они занимаются. Всё из-за секретности службы. Ученый-ядерщик – выходец нашего университета. Он получил диплом БГУ 80 лет назад.

«А какие кроссы в студенческие годы мы устраивали!»

Аркадий Адамович родился в Минске, 14 мая 1917 года. Его семья – отец (учитель физики), мама и три брата. В детстве, как и многие мальчишки, хотел стать лётчиком. Но мечта не сбылась – подвёл близорукий левый глаз. В 14 лет поступил в школу электромонтёров. А уже в 16 лет стал работать по специальности в вечерней школе Западной железной дороги столицы, попутно получая образование в старших классах на вечернем отделении школы №25. Через два года он поступил на физический факультет Белгосуниверситета. О периоде студенчества в книге воспоминаний он пишет:

– Когда начал учиться, чувствую, что ничего не понимаю. Но к первой зачетной сессии собрался, потом освоился и пошла учеба. В университете очень активно занимался спортом, был председателем республиканского спортивного общества. Оно располагалось в доме профсоюзов, у меня был свой кабинет и даже подчиненные. Корпус физмата находился от главного корпуса примерно в метрах двухстах, и в перерывах между лекциями я бегал от главного корпуса. Студенты говорили, что я словно на крыльях летал. Когда достигнешь совершенства, то от бега тоже можно получать огромное удовольствие. Я тренировал ребят из университета, учил кататься, спускаться с горы, они этого совершенно не умели. Так что постепенно команда университета стала выходить в городские соревнования по разным видам спорта на первые места. А какие кроссы в студенческие годы мы устраивали! Все это делали с удовольствием, без принуждения.

С женой Любовью Моисеевной Бриш познакомился еще в 10-м классе. Однажды на комсомольском собрании, на котором его выбрали комсоргом, во дворе школы загорелась сторожка. Он вскочил на горящую крышу, ему подавали воду, а он заливал огонь. Тут еще одна девочка залезла на крышу и стала помогать. «После этого пожара мы стали героями, директор выдал нам премии, – вспоминал Аркадий Адамович. – А на смелую девчонку я обратил внимание. Начал с ней встречаться, ходить в кино. Помогал ей готовиться к поступлению на географический факультет БГУ. На 4-м курсе поженились. Жили мы неплохо. В ней было много житейской мудрости».

Диплом БГУ он получил в 1940 году, после этого работал в Институте химии Академии наук БССР. Сначала лаборантом, а потом младшим научным сотрудником. Но когда началась война, академию закрыли, прежняя жизнь закончилась.

«Победить страх смерти можно верой»

Можно сказать, в начале войны университетские знания помогли ему выжить. По Минску немцы развесили объявления, в которых говорилось, чтобы люди приходили по указанному адресу на проверку. Он пошел, решил, что проверят и отпустят. Но всех явившихся построили в колонну и повели на окраину города в лагерь. Там удерживали больше суток без еды и воды. Аркадий Адамович вспоминал:

– Через некоторое время объявили, что врачей отпускают. Я решил на этом сыграть. По-немецки говорю, что я доктор. Да какой же я доктор? Единственное помогло то, что когда учился в университете, работал на рентгеновской установке. Я немцам говорю: «Рентген». Если бы выяснилась правда – расстреляли. А так меня выпустили из лагеря.

После вторжения немецко-фашистских войск в Минск вошёл в подпольную группу, которая оказывала сопротивление оккупантам. Группа занималась сбором разведданных о немецких гарнизонах, доставляла в расположение партизан медикаменты, оружие, боеприпасы, оборудование для типографии. Аркадий Бриш совершил подвиг в это время – вывез из оккупированного Минска сейф с рукописями Якуба Коласа, закопал его в своем дворе и тем самым спас наследие великого писателя. Тем более что с семьей Колоса дружил отец Бриша. А под конец 1941 года он ушел в партизанскую бригаду им. К.Е.Ворошилова, действовавшую в Узденском районе Минской области, стал разведчиком бригады.

Об одном военном эпизоде он рассказал так:

– Мы близко находились от немецких гарнизонов и постоянно рисковали. А я к тому же довольно часто ходил в разведку. В отряде котировались смелые люди, и я сразу для себя решил: или нужно быть смелым, или сразу идти работать на кухню. 14 июня 1944 года – этот день я никогда не забуду. Мы отправились на разведку в Несвижский район. Когда приблизились к пограничной зоне, одна женщина, у которой муж был в партизанах, предупредила, что тут полно немцев. Нас это не испугало. Ехали довольно быстро по краю поля и наткнулись-таки на засаду, которая еще не организовалась. Немцы начали по нам стрелять. Выстрелов не слышу, только вижу огоньки. Наши лошади на дыбы, я – на землю… Что поразительно, нас даже не ранило. И лошадь свою я потом нашел. Примерно с километр шел пешком, а потом встретил свою Ласточку и дальше в отряд возвращался уже в седле.

Аркадий Бриш и в освобожденный Минск приехал на своей Ласточке. Более того, с ней участвовал в параде 16 июля в 1944 году. Их сводный конный отряд замыкал всё действие. Он без ранений прошел войну, хотя по личным подсчетам, раз двадцать был на волоске от смерти. За доблесть и мужество А.А. Бриш награжден медалями «Партизану Отечественной войны» 1 степени и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», орденом Красной Звезды.

Позднее о войне он говорил:

– Что такое смелость я узнал во время войны. Я думаю, что победить страх смерти можно убежденностью, верой во что-то значительное, настоящее. Эта черта – быть не последним, а в числе первых, сохранилась в течение всей моей жизни. И в партизанах так было. Всегда хотелось лезть на рожон, показать, что смелый и ничего не боюсь. А ведь на самом деле было страшно. Может быть, для преодоления этого страха я излишне рисковал.

Единица деловой активности – «один Бриш»

По решению штаба партизанского движения А.А. Бриш в сентябре 1944 года направлен для продолжения научной работы в Москву, в Институт машиноведения АН СССР на должность младшего научного сотрудника. За время, проведенное в стенах института, Бриш возглавил здесь общественную работу, поступил в аспирантуру МГУ и выступил несколько раз на научных конференциях. Одно из таких выступлений предопределило его судьбу. Молодого ученого заметили и в 1947 году откомандировали в недавно созданный ядерный центр КБ-11 в поселок Саров.

Таким образом, Аркадий Бриш попал в атомный проект в числе первых. Он вспоминал, что тогда не было ни методик, ни аппаратуры, а только увлеченность процессом: «Учились на ходу, друг у друга. Оставались на полигоне до 2-3 часов ночи, но не замечали усталости, возвращались домой, чтобы немного поспать, и снова принимались за работу». Рядом были выдающиеся физики: Курчатов, Зельдович, Харитон и другие. Знакомством с ними он гордился больше, чем своими наградами.

Он внес большой вклад в создание первой атомной бомбы. Бриш занимался разработкой электродетонаторов и системы возбуждения детонации атомного заряда. В 1948 году он возглавил группу сотрудников, которой были получены значения скорости продуктов взрыва, гарантирующие работоспособность атомного заряда. Советские физики-ядерщики сделали бомбу за рекордные два года в опустошенной войной стране. Участники атомного проекта надеялись, что создание собственной бомбы станет гарантией того, что после Хиросимы и Нагасаки такое оружие не будет больше использовано.

Успешное ядерное испытание прошло 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне. Первый взрыв не только произвел сильное впечатление на руководство страны, но и вселил уверенность в ученых. Уже далее создавались водородная бомба, ракеты, торпеды, самолеты-снаряды с ядерными боеголовками.

В 1950-е решалась задача минимизации габаритов бомбы. К системе автоматики предъявлялись требования по заметному снижению веса. В этом сыграл свою роль Аркадий Адамович, он разрабатывал блок автоматики подрыва. Его самым крупным успехом стала реализация идеи о том, чтобы сделать нейтронный инициатор для атомной бомбы («спичку», которая запускает цепную реакцию, приводящую к ядерному взрыву) не внутри сферы из плутония, а снаружи. Это идея казалась невозможной. Считалось, что схема будет громоздкой и займет целое помещение, а ведь бомбу еще нужно как-то поднять на самолет, ракету. Но Бриш умел довести до ума недоводимые разработки. И в итоге действительно удалось создать миниатюрный источник нейтронов. Так мощность взрыва возросла в несколько раз, а масса заряда существенно уменьшилась. После успешного испытания в следующем 1955 году А.А. Бриш был переведен в Москву, в филиал № 1 КБ-11 (Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л.Духова – ВНИИА) заместителем главного конструктора.

Отметим, что треть ядерных боеприпасов, разработанных в СССР, создана при участии Аркадия Бриша. Он записал в книгу воспоминаний: «Помню, когда в 1955 году заканчивали работу над термоядерной бомбой, мне так хотелось, чтобы все получилось хорошо, что я ходил и гладил бомбу. Автоматику, используемую в ней, я испытывал на летных испытаниях на Керченском полигоне. Много сил я вложил в нее». И подчеркивал: «Мы делали это не для войны, а для поддержания мира».

Коллеги Бриша отмечали его целеустремленность и исключительную творческую активность. Он увлекал и заряжал окружающих своими идеями. Говорят, Андрей Сахаров в шутку даже предложил ввести единицу деловой активности – «один Бриш». Но все понимали, что это была недосягаемая величина. Поэтому обычно пользовались малыми единицами – «миллиБришем» или «микроБришем».

(Вы же знаете, что в честь того самого Андрея Дмитриевича назван Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ.)

Многие из работ ученого были уникальны и развились в самостоятельные научные школы и направления. С 1964 по 1997 гг. А.А. Бриш был главным конструктором ВНИИА. Под его руководством разработаны и переданы в серийное производство многие образцы высокоэффективных ядерных боеприпасов. Теоретические и экспериментальные работы легли в основу новых изделий и приборов, которые обеспечили прогресс ядерного оружия. Вел важную научную работу по повышению безопасности ядерных боеприпасов. После Аркадий Адамович занимал пост почетного научного руководителя ВНИИА.

«Прожив большую жизнь, понимаю, что эти методы себя оправдали»

Легенда атомной отрасли, доктор технических наук, профессор А.А. Бриш ушел из жизни на 99 году. Однажды он отметил: «Всегда удавалось получить ответ на самый, как казалось вначале, неразрешимый вопрос. Меня это радовало и вселяло уверенность в том, что можно и дальше браться за сложные вопросы и добиваться их решения. Конечно, не одному, а вместе с коллективом, который необходимо увлечь, быть требовательным к нему. Сейчас, прожив большую жизнь, я понимаю, что эти методы себя оправдали. Если будешь много думать, исследовать, разбираться, то задача будет решена, при условии, конечно, что она правильно сформулирована и не противоречит законам природы». Жена Бриша Любовь трудилась в одной из лабораторий того же КБ-11. Она сделала четыре полониево-бериллиевых источника для первой бомбы и заработала лучевую болезнь. Но выжила и прожила 82 года.

Великий ученый Бриш удостоен звания Героя социалистического труда, лауреат Ленинской и Сталинской премий, премии Правительства РФ, награжден четырьмя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, Отечественной войны II степени, российскими орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники РФ».

С Беларусью он не расставался, часто с семьей путешествовал по родным местам. У него и в речи сохранилось много характерных белорусских словечек. Он вспоминал одно из заседаний у Хрущева. Оказался рядом с Анастасом Микояном, а тот спросил, кто он такой. «Я растерялся, не знаю, что ответить, и говорю: «Белорус».

С родиной Бриша связывали и военные друзья, и однокурсники. Всегда старался приехать и на день освобождения Минска, это был очень значимый для него праздник. Не забывал Бриш и про свою альма-матер. «Белорусы, – говорил он, – аккуратный, мирный народ. Эти люди пережили войну и не будут без нужды задаваться».

Виктор Анищик, профессор физического факультета БГУ:

– Аркадий Адамович из тех людей, которые делали большие дела. И он не сильно об этом задумывался. Знал, что это его долг, как само собой разумеющееся. Я познакомился с Аркадием Адамовичем в конце 90-х во время его приезда на факультет. Когда я был деканом (1997-2018 гг.) мы принимали его в БГУ один или два раза в год. Ему было интересно на родном факультете, любил встречаться с учеными, преподавателями, студентами. Он был потрясающим собеседником, всегда выступал перед молодежью. Эти лекции слушали с неподдельным интересом. Он рассказывал о физике, жизни, коллегах. Его слова вдохновляли тех, кто сомневался и не мог четко определить своё место в науке. Ему часто задавали каверзные вопросы, но он не уходил от ответа. В свою очередь его интересовала молодежь и ее взгляды, ему было не все равно, в чьих руках будущее страны. Он оценил реконструкцию физического корпуса. Ему показали лаборатории, аудитории.

К слову, на факультете в 2013 году была открыта и именная аудитория А.А. Бриша.

Его рассудительность вызывала уважение. В обыкновенности и простоте прорисовывалась значимость личности. Он был человечным. Не повышал голос, когда повышался градус дискуссии. Четко отстаивал свою точку зрения и аргументировал ее. И практически никогда не проигрывал.

Он сделал очень много для советской науки. На встречах с абитуриентами мы обязательно рассказываем о нашем знаменитом выпускнике. Он и его коллеги внесли большой вклад в развитие атомной отрасли и защиты Советского союза. Его личность очень значимая для физфака, Беларуси, мира.

Евгений Помыткин, выпускник физфака 1983 года:

– Будучи студентами, мы учились у преподавателей, которые прошли суровыми дорогами войны. В комитете комсомола мы занимались поисковой работой, восстанавливали партизанские памятники, встречались с ветеранами. В Лавском лесу на территории Узденского района силами студентов БГУ были восстановлены партизанские землянки. И в мае 1981 года под руководством А. Рухли организовали встречу ветеранов-партизанов бригады им. К.Е. Ворошилова, которая действовала в Минской области. Среди приглашенных был и Аркадий Адамович Бриш. Тогда я с ним лично познакомился. На всю жизнь запомнилась эта встреча. Слушая рассказы ветеранов в тех местах, где они воевали, идя вместе с ними партизанскими тропами, каждый из нас понимал и ощущал, как важна была для нас Победа.

Второй раз мы встретились в этом же году на 60-летие БГУ. Я тогда учился на 3 курсе, но мне посчастливилось сопровождать Аркадия Адамовича, вновь услышать его рассказы об учебе в университете и, безусловно, о Великой Отечественной войне. Он очень любил Минск, особенно часто вспоминал белорусские березы, очень любил песни о родной Беларуси в исполнении «Песняров».

К сожалению, ввиду специфики работы, ему не часто удавалось приезжать в родные места, но каждый раз находилось время для встреч с боевыми товарищами. Мы часто приезжали в Узденский район, там у Аркадия Адамовича остался хороший друг Ф. Компаниец. Вам не передать, как у них горели глаза, когда они вспоминали события военного времени, которые вместе пережили. Особенно на местах партизанских стоянок, на берегу реки Неман, как будто не было за плечами стольких лет. На одной из последних встреч в 2007 году была сделана одна замечательная фотография. Три друга, три боевых товарища вновь встретились и присели на скамейку, как на снимке в далеком 1944 году.

К сожалению не все дожили до Дня Великой Победы. Поэтому каждый раз, приезжая на места боевой славы партизанской бригады имени Ворошилова мы у памятника партизанам в Лавском лесу минутой молчания чтили память тех, кто погиб защищая Родину.

С самого начала войны Аркадий Адамович был одним из первых подпольщиков Минска, которые под руководством А.Ф.Веремейчик осуществляли связь с партизанами и подпольной партийной организацией. В один из своих приездов в Минск, у памятника казненных 26 октября подпольщиков В. Щербацевича, К. Труса, М. Брускиной он рассказал, что руководимая им группа из 8 человек организовывала нелегальное прослушивание радиопередач из Москвы. Он сам лично собрал радиостанцию и передал партизанам. В декабре 1941 года после многочисленных арестов членов Минского подполья пришлось уйти в партизанскую бригаду, которая действовала на территории Узденского района.

Аркадий Адамович много рассказывал о Герое Советского Союза Марате Казее, они были в одной партизанской бригаде. Бриш показывал фотографию 15-летнего Марата на коне, когда он сам сделал снимок незадолго до его гибели.

Его увлечение фотографией на войне – это отдельная тема. При помощи фотоаппарата Аркадий Адамович делал фальшивые документы, которые помогли спасти жизни многим людям. Во ВНИАА и сейчас хранятся порядка 300 снимков, сделанных Бришом. И все они разного направления: и быт партизанов, и боевые действия, и оккупированный Минск. Любил фотографировать, отражал военную действительность. На мой взгляд, он знал, что это надо делать и решительно действовал.

Аркадий Адамович очень тепло относился к родному университету и ко всему, что касается альма-матер. Помню, как однажды в 1982 году меня направили в Москву для сбора архивной информации о Льве Андреевиче Арцимовиче (тоже видный выпускник БГУ 1928 года, физик-академик, занимался проблемами управляемого термоядерного синтеза). Задача была не из легких. Собрать этот материал помог Бриш. После его разговора с руководством Курчатовского института Борис Борисовичем Кадомцевым университету была передана модель установки «ТОКАМАК».

Семья Бришей была очень гостеприимной. Во время командировок в Москву я часто останавливался у них, или просто заходил в гости. Аркадий Адамович и Любовь Моисеевна всегда были рады любой весточке из Беларуси. И я всегда старался обрадовать их хорошими известиями и новыми фото с видами Минска. Для них это было очень важно, ведь человек должен быть связан со своей Родиной! И я каждый год прихожу на Козыревское кладбище в Минске, где похоронены отец и мать Аркадия Адамовича, привожу в порядок ограды. И мысленно вновь обращаюсь к своему Наставнику, у которого я научился быть целеустремленным, не бояться трудностей, а также достигать решений казалось бы невыполнимых задач!

Подготовила Алена Левшеня