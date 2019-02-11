Творческая 100: в БГУ подвели результаты конкурса студенческих фото и видео

Мастера живописи светом – так называют тех, кто работает с кадром. Это искусство особенно любимо студентами БГУ, их творческий поток не иссякает, ведь каждый год на конкурс студенческих фото и видео «БГУ в твоем формате» множество заявок. Нынешний получил сто отборных работ, а вот победителей всего шесть. Кто же они? Для вас узнала газета «Университет».

Работы принимались с начала до середины мая, а 25 числа экспертное жюри подвело итоги, назвав победителей номинаций конкурса. Семь последних, с новой концепцией и названиями, добавились к обновленным логотипу и оформлению. Эти и другие изменения пояснил организатор конкурса из СтудСоюза БГУ Егор ОЛИФЕРКО:

– В этому году участник в каждую номинацию мог прислать только одну работу, что значительно сократило их количество и сделало оценивание более честным. Работ мы получили ровно сто! Некоторые номинации повторялись на протяжении нескольких лет, и это было недостатком проекта. Мы решили поменять концепт: показать человеку не что снимать, а как снимать. Ограничивать его только стилем фотографии, освободив творческую фантазию. И, судя по откликам участников, это было правильным решением.

Организаторами конкурса выступили Студенческий союз БГУ и управление воспитательной работы с молодежью. В этом году жюри было почти полностью профессиональным: это фотографы и видеографы высокого уровня, которые входят топ-списки по стране, снимают обложки известных журналов. Оценивали работы через сайт с творчеством конкурсантов, их в каждой номинации примерно 20-30. Самой дискуссионной стала номинация «Черно-белое» и Polaroid Vibes, и когда с последней все же пришли к единому мнению, насчет первой обсуждения не утихают до сих пор. Своим экспертным мнением о видеоработах участников поделился Андрей ПОЛУПАНОВ, директор «Киношколы-студии Андрея Полупанова»:

– Участники приятно порадовали своим уровнем технической подготовки. Чисто визуально это было интересно: грамотная работа с камерой, монтажем, спецэффекатами. В основном, форма у участников на хорошем уровне, а содержание проваливается. На этом стоит сделать акцент и работать над драматургией, конфликтом, посланием зрителю. В целом было очень здорово. Такие конкурсы нужно проводить, их должно быть больше, необходимо стимулировать участников призами, соревновательный момент тоже работает хорошо. Всем желаю успехов.

Победители в номинациях «Фоторабота»:

«Чёрно-белое» – Роман Бондарь, факультет географии и геоинформатики



«Минимализм» – София Назарук, биологический факультет



«Автопортрет» – Анастасия Буткевич, факультет социокультурных коммуникаций



Polaroid Vibes – Александра Сидоревич, юридический факультет



«AРТ-история» – Ольга Козловская, факультет социокультурных коммуникаций



Победитель в номинациях «Видеоработа»:

«Take Me Home» – Дарья Васильева, Институт бизнеса БГУ



«Поколение Y» – Дарья Васильева, Институт бизнеса БГУ

Обладателем Гран-при конкурса стала студентка 4 курса Института бизнеса БГУ Дарья Васильева.



Главная победительница конкурса Дарья Васильева поделилась своими впечатлениями:

– Меня переполняют эмоции! Конечно, получить эту награду было бы невозможно без поддержки моих родных и близких. Родители обожают смотреть мои видео и всегда выступают первыми моими зрителями. Мне нравится быть видеографом благодаря тем замечательным людям, которых я снимаю. Мне нравится искать к каждому подход, развивать свои коммуникативные навыки. Эта награда станет напоминанием о творческом времени моего студенчества в БГУ. Также хотелось бы выразить особую благодарность организаторам данного проекта, ведь в такое непростое время им удалось придумать новый формат!

Фотоработы участников повесят в коридоре первого этажа главного корпуса в БГУ. Сейчас там размещены конкурсные фото 2012 года. Обладатель Гран-при получит профессиональный штатив, а победители в фото-номинациях бесплатное обучение в Санкт-Петербургской школе телевидения, большие скидки на обучение профессиональной коммерческой фотографии и дизайну, статуэтки, дипломы и атрибутику конкурса – кружки, майки с нашим логотипом.

Надежда МАРХЕЛЬ