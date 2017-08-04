Дружба и общая цель всегда приводит к успеху. Команда БГУ “Белый ветер” одержала победу на городском спортивном фестивале студотрядов

9 Aug, 2017.

Командный дух, футбольные состязания, "Открытый диалог" на тему «Студотряды сегодня: взгляд в будущее», соревнования по волейболу среди команд-участниц, перетягивание каната, гиревой спорт... На стадионе БНТУ 5 августа прошел 4-й городской спортивный фестиваль студенческих отрядов, в котором приняла участие и команда сводного студенческого отряда БГУ "Белый ветер".

Программа спортивного фестиваля была очень насыщенная и масштабная. Студотрядовцы БГУ показали всю мощь и силу ведущего университета страны, продемонстрировали слаженность команды и действий каждого.

Итоги не заставили себя ждать. Сразу три призовых места принесли ребята в копилку наград штаба трудовых дел ПО ОО «БРСМ» БГУ:

- 1-е место по футболу;

- 1-е место по волейболу;

- 3-е место по перетягиванию каната.

Команда "Белый ветер" доказала, что дружба и общая цель всегда приводит к успеху.

Спасибо, ребята, за победу!

Справка

Первый спортивный фестиваль для бойцов студенческих отрядов столицы по инициативе Минской городской организации ОО «БРСМ» состоялся 1 августа 2013 года и собрал более 100 участников.

По информации БРСМ БГУ

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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