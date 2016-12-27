Поздравляем профессора, доктора юридических наук, заслуженного юриста РБ Степана Дробязко с юбилеем!

Доктору юридических наук, профессору кафедры теории и истории государства и права юридического факультета Белорусского государственного университета, заслуженному юристу Республики Беларусь Степану Григорьевичу ДРОБЯЗКО исполнилось 95 лет.



Степан Григорьевич родился 7 августа 1922 года в крестьянской семье на Черниговщине, в украинском селе Вьюнище. Окончив с отличием школу, был призван в армию. В мае 1941 г. в числе лучших солдат был направлен в Серпуховскую школу авиамехаников, по окончании которой служил в 722-ом истребительном авиационном полку ПВО.

Весть о Победе Степан Григорьевич встретил в Минске. В полюбившемся ему городе демобилизовавшийся солдат избрал себе поприще, верным которому он остался всю жизнь. В победном 1945 году судьба привела его в Минский юридический институт.

Это, без сомнения, судьбоносное решение определило всю дальнейшую профессиональную жизнь нашего юбиляра, трудовая книжка которого уже не покидала Alma mater. Совмещение успешной учебы с работой лаборанта, активная жизненная позиция и небезразличное отношение к общественным обязанностям позволили руководству Института распределить бывшего фронтовика на кафедру теории и истории государства и права и рекомендовать его к продолжению обучения в аспирантуре.

Так, вроде бы буднично, вчерашний солдат начал свое восхождение к вершинам юридической науки, постепенно поднимаясь все выше и выше по профессиональной лестнице (старший преподаватель, доцент, профессор), своевременно проходя необходимые квалификационные рубежи. Так, в 1953 г. в Ленинградском государственном университете была успешно защищена диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук на тему «Закон союзной республики». В 1969 г. также в Ленинградском государственном университете была блестяще защищена диссертация на соискание ученой степени доктора юридических наук на тему «Эффективность законодательства в создании материальной базы коммунизма». Прекрасное владение проблематикой, глубокие знания юриспруденции и широкая эрудиция, проявленные при защите, не остались незамеченными юридическим сообществом СССР и Степан Григорьевич долгое время являлся членом совета защите диссертаций ЛГУ, того совета, который дал ему путевку в жизнь.

Становление и развитие общей теории государства и права как фундаментальной области научных знаний всегда сопровождалось остро дискуссионными и подлинно научными спорами. Вторая половина XX в. в советской юриспруденции характеризовалась дискуссиями о трансформации пролетарского государства в общенародное, преодолении узконормативного подхода к пониманию права, системности права и т.д. Эти годы совпали с пиком научной деятельности Степана Дробязко и ознаменовались повышенным интересом к проблемным вопросам теории познания, выявлению и расширению основных закономерностей и принципов права, изучением проблем сущности и системности права, правотворчества и правоприменения.

Помимо научной карьеры юбиляр проявил себя как талантливый организатор учебного и научного процесса, исполнял обязанности декана юридического факультета, работал в должности заместителя декана. Однако подлинные таланты Степана Дробязко как ученого и организатора проявились на должности заведующего кафедры теории и истории государства и права, которую он бессменно занимал с 1972 по 1988 г.г, отдавая все свои знания и опыт воспитанию высококлассных специалистов и достойных граждан своей страны. Степан Григорьевич в этой должности принимал участие практически во всех научных дискуссиях 1970-1980 гг. о сущности и системе права, исследовал закономерности права, выступал с лекциями в Германской Демократической Республике и Болгарской Народной Республике, выступал на конгрессе ЮНЕСКО в Вене и т.д. С 1989 года и по настоящее время Степан Дробязко является профессором указанной кафедры.

Сложно переоценить вклад профессора в развитие белорусской науки: им опубликовано более 200 научных и научно-популярных работ, в том числе монографии и учебные пособия, по которым училось и учится не одно поколение белорусских юристов. Все научные труды С.Г.Дробязко отличаются обстоятельностью, научной добросовестностью и ясностью языка, он избегает вычурности стиля, не является сторонником новомодной терминологии, его речь отличается логичностью и лаконизмом. Законы и постулаты логики не являются для Степана Григорьевича мертвыми схемами из учебников, а образом мышления. Именно логика мышления, энциклопедичность знаний, глубокий и обстоятельный анализ позволили ему вывести отечественную теорию государства и права на новый качественный уровень.

На всем протяжении своего научного пути Степану Григорьевичу не раз приходилось отстаивать свои взгляды в научных дискуссиях самого различного уровня как в нашей стране, так и за рубежом. Стремясь стать на позиции оппонента, чтобы лучше его понять, он проявляет корректность и доброжелательность в любых спорах, что вызывает у его собеседников глубокое уважение. Однако, принимая критические замечания, всегда, спорит ли он со студентами или полемизирует с маститыми авторами, остается верен своим принципиальным убеждениям, аргументированно опровергая доводы оппонентов. Именно эти убеждения позволили ему найти правильный подход к формированию взглядов на предмет теории права, к определению его новых сущностных характеристик.

Профессор создал и является руководителем научной школы по общей теории и права, единолично подготовив 1 доктора и 6 кандидатов юридических наук.

Его деятельность неоднократно отмечалась государством, Белорусским государственным университетом и юридическим сообществом. Степан Григорьевич награжден орденом Отечественной войны, многочисленными медалями, Нагрудным знаком «За отличие» II степени Министерства юстиции Республики Беларусь. Ему присвоены звания Заслуженного юриста Республики Беларусь, Почетного работника юстиции Беларуси, Заслуженного работника БГУ. Союз юристов Республики Беларусь отметил многогранную деятельность своего учителя высшей юридической премией «Фемида».

Отдавая должное вкладу ученого в развитие белорусской теории права, его многочисленным трудам по самым многообразным, но всегда актуальным проблемам науки, его научной школе, мы можем с полным основанием говорить об эпохе Степана Григорьевича Дробязко в основополагающей юридической науке – в отечественной общей теории права.

Звания

Заслуженный работник БГУ (октябрь 2010 г.);

Лауреат высшей юридической премии «Фемида» в номинации «Юридическая наука» (12дек. 2007 г.);

Почетный работник юстиции Беларуси (24 апр. 2005г.);

Заслуженный юрист Республики Беларусь (19 дек. 1996г.);

Ветеран Великой Отечественной войны.

Награды

Нагрудный знак «За адзнаку» (за отличие) II степени Министерства юстиции Республики Беларусь (2009);

Орден Отечественной войны (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 апр. 1985г.);

Почетная грамота Верховного Совета Белорусской ССР (Указ Верховного Президиума Совета БССР от 11 июля 1967 г.);

Медали: г. – «50 лет победы в Великой Отечественной войне»; 26.04.2005г. – «60 лет победы в Великой Отечественной войне»; 22.4.2010 г. – «65 лет победы в Великой Отечественной войне»; 26.7.1978 г. – «60 лет вооруженных сил»; 22.2.1988 г. – «70 лет вооруженных сил»; 8.11.2004 г. – «60 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»; 3.07.2009 г. – «65 лет освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков»; 12.12.1985 г. – «Ветеран труда».

Членство и сотрудничество

являлся председателем Республиканского научно-методического совета по пропаганде правовых знаний при Управлении объединения «Знание»;

являлся членом Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов;

являлся заместителем председателя ученого совета БГУ по защите докторских диссертаций по экономическим и юридическим проблемам;

являлся заместителем председателя ученого совета АН БССР по защите докторских и кандидатских диссертаций по философским и юридическим проблемам;

являлся членом специализированного совета Д063 57 04 на соискание ученой степени Д16 17 в Ленинградском государственном университете с января 1982 года на протяжении двух созывов;

читал лекции в ГДР и Болгарской Народной Республике;

выступил с национальным докладом в качестве представителя БССР на международном конгрессе ЮНЕСКО по преподаванию прав человека (г. Вена);

был членом Бюро Научно-методического совета по правоведению Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

В настоящее время

является членом двух ученых советов по защите диссертаций при БГУ (Д02 01 01) и при Национальном центре законодательства и правовых исследований (Д07 02 01);

является членом научно-консультативного совета при Конституционном Суде Республики Беларусь.

Научные интересы

Исследует вопросы сущности права и государства, природы социального правового государства, принципов его формирования и функционирования, предмета, объекта, сферы правового регулирования, соотношения права и законодательства, способов усовершенствования правового законодательства, его кодификации.

Руководитель научной школы «Правовое законодательство и способы его усовершенствования».

Автор свыше 200 научных и учебно-методических изданий. В их числе 7 монографий, 13 брошюр, 3 учебника и учебные пособия с грифом Минобразования РБ.

Подготовил 1 доктора наук и 6 кандидатов наук.

Сергей КАЛИНИН, зав. кафедрой теории и истории государства и права юридического факультета БГУ