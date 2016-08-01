Моя Натали. В дружбе нет национальностей

20 Sep, 2017.

Привет, меня зовут Сумбар Таганова. Родилась в Туркменистане, переходный возраст перетерпела в солнечной Турции и, наконец, расцветать приехала в Беларусь, ставшей для меня любимой. Сегодня мне хочется рассказать вам историю необычной дружбы, успевшей стать настоящей между двумя абсолютно непохожими девушками, выросшими в разных частях света. А также представить вашему вниманию интервью с моей белорусской подругой, так много сделавшей для понимания культуры и истории вашей замечательной страны.

Полтора года мне довелось жить и учиться в Стамбуле. Быстро освоила язык и завела хороших друзей, но я человек, отдающий предпочтение тишине, спокойствию и уединению. Вскоре меня начало тяготить многообразие турецких красок и обилие людей на улицах города. Так, на просторах интернета стала отыскивать отзывы студентов об их учебе за рубежом. Наконец, поняла - идеальным местом для получения образования может стать Беларусь. Выбор сделан: закончив все дела, улетела в Минск. Теперь с уверенностью могу заявить: не прогадала, подав документы в Институт журналистики.

... В один из дней моей спокойной жизни никак не могла попасть в блок общежития: то ли дверь заклинило, то ли мой ключ не подходил.Помочь открыть дверь собрались все ответственные за порядок. Когда терпение иссякло и была потеряна надежда, сонная девушка встретила меня на пороге с вопросами: «Что случилось? Почему вы колотите дверь?» Звали ее Наталья Чернявская, училась она на 4-ом курсе ИЖ.

В ярости я и представить не могла, что моя соседка по комнате, которая только что спала сладким сном три часа, закрывшись изнутри, станет мне лучшей подругой, сестрой, музой, учительницей белорусского и русского языков, спасительницей моих курсовых, палачом бед и неудач.  Кстати, сейчас, если я вдруг попадаю в конфликтные ситуации, ловлю себя на мысли: «Так-так-так, неужели этот человек станет мне другом?» Дробеня, например.

…Шел третий час ночи, мучилась над очередной курсовой работой. С каждой минутой нервно посматриваю на телефон: позвонить - не позвонить? На следующее утро моя Наташа запостила фото с подписью: «Самое главное в дружбе - это быть готовым прийти на помощь в написании курсовой в четыре утра после крутой вечеринки».

Сумбар ТАГАНОВА

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

ЭМОЦЫІ АЛЬМА МАТАР

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