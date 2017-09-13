«Забрала документы, но вернулась, потому что нравится и учеба, и город». Дважды студентка БГУ из Казахстана

В Елене Дротенко не сразу признаешь иностранку. 21-летняя студентка факультета психологии и социальных наук приехала учиться в БГУ из Казахстана. Своим призванием девушка выбрала медицинскую психологию и сейчас заканчивает третий курс. Газета «Университет» расспросила Елену о профессии и жизни в Беларуси и, конечно, учебе в БГУ.

По семье Елены Дротенко можно изучать историю: россияне бабушка и дедушка поехали на освоение целины в Казахстан, где родились ее родители. В Павлодаре, городе на границе с Россией, Лена провела свое детство и школьные годы. Интересно, что город по размерам даже больше Минска, а вот живет там всего триста тысяч. «После Минска непривычно — на улицах очень пусто», – улыбается девушка. Сейчас ее семья переехала в Россию.

«Хочу взаимодейстовать с людьми»

С 9 класса Елена решила, что хочет взаимодействовать с людьми. Девушку интересовала организация волонтерских проектов, от школы она ездила в детские дома, помогала делать домашние задания, привозила одежду. Так Елена пришла к «помогающей профессии» психолога: «Стало интересно, что там у людей в голове, что у меня, хотелось помогать людям». Сейчас в университете студентка помогает организовывать факультетские мероприятия.

«В Казахстане много абитуриентов уезжают, не довольны уровнем нашего образования. Едут в Китай или Чехию, тем более, чтобы поступить заграницу, не нужно хорошо учиться — на платное можно поступить и с невысокими баллами. Я пропустила подачу документы, стал выбор между обучением в России или Беларуси. Так как в последней никогда не была, а первую довольно хорошо изучила, решила поступить в Беларусь», — рассказывает девушка.

По словам Лены, в Беларуси сохранилась хорошая психологическая школа еще с советских временем, мощный академический и профессорский состав. «В Казахстане о психологии вообще не говорят, эта профессия непрестижна — нужно нефть качать и все такое...», — сетует студентка.

Психиатр видит больше болезнь, а психолог — личность

«Перед первым курсом задумалась о соцкоме, но у них широкая программа, а я хотела узкую специальность. Взаимодействовать не с толпой, а именно с человеком. И выбрала медицинскую психологию, кроме патологий она изучает социальное взаимодействие в группе, человека, как личность» – поясняет Елена.

Медицинские психологи работают в психиатрических отделениях, а, пройдя дополнительное обучение, в России могут заниматься и психотерапией. В Беларуси так нельзя, все-таки психотерапевт — это врач с медицинским образованием. Однако у Лены нет цели со временем «перепрофилироваться»: «Я не могу сказать, что хочу заниматься терапией. Вот психокоррекцией и психодиагностикой — да. Терапия — направленное длинное лечение, работа с проблемой, а коррекция существует в рамках диагностики, например, в поликлинике. Люди приходят к психиатру, а он направляет их к медицинским психологам проверить память, мышление, провести беседу. Ответственность в выставлении диагноза больше лежит на психиатре, а мы как помощники. Мы не можем прописать лекарство, но можем совместно с врачом составить немедикаментозное лечение. Психиатр видит больше болезнь, а психолог — личность, рассматривает больше с человеческой позиции. Есть четкое разделение норма-патология».

Первые курсы студенты изучает общую психологию, а затем разделяются на специализации. «Сначала я хотела идти на социальную психологию, болезни меня пугали, но сейчас замечаю, что смотрю на них с интересом. На практике в диспансерах одногруппники могут втиснуться в диваны, когда приходит пациент, а мне интересно. Один раз сама проводила диагностику в интернате для умственно отсталых детей. Не могу определиться с кем интереснее работать — взрослыми или детьми. С детьми легче, они не скажут “Кто ты такая? Молодая, а уже пришла меня лечить”».

Как повысить психологическую культуру

Когда человек обращается к психологу и психиатру, это не значит, что он болен и на нем стоит поставить крест. Это больше разговор, это адекватно и полезно. «Моя мама-педагог часто сталкивается с этим стереотипом. Когда родителям гиперактивных детей советует обратиться к психологу, в ответ слышит резкое: «Вы что, моего ребенка за психа держите?» Конечно нет, это просто консультация со специалистом, который поможет направить энергию ребенка в положительное русло. Ведь многие родители начинают гнобить излишне активного ребенка, что неправильно. Думаю, изменить мнение общества помогают публичные выступления наподобие TED Talks», — предлагает девушка.

Лена говорит, что, узнавая ее специальность, люди часто просят ее описать их характер, или даже угадать, о чем они думают. Однако девушка все обращает в шутку — ведь общаться хочется как человек с человеком! Несмотря ни на что, Елена не скрывает свою будущую профессию, наоборот, говорит о ней с гордостью — это ведь так интересно!

Отчисление и возвращение

На первом курсе Лена очень скучала по дому, было тяжело, а соседки в общежитии только подливали масла в огонь: говорили, что учиться будет только тяжелее, часто отчисляют. Не хватало и солнца. И хотя нравилась и учеба, и город, девушка забрала документы.

Первые два месяца дома Лена пыталась учиться: открывала учебники, писала конспекты, но поняла, что домашнее обучение не ее. Необходимо взаимодействие с преподавателями. Восемь месяцев девушка проработала в «Адидасе», каждый день через нее проходило по сто человек, это помогло ей стать намного проницательнее. «В январе я думала поступать на второй семестр у себя или в России. Чем ближе было поступление, тем больше я понимала, что хочу вернуться, родители меня поддержали, и я восстановилась на второй курс.

В новой группе у Лены появилась лучшая подруга, с которой они живут.

На психолога учатся, чтобы разобраться в себе

«Наш факультет — это концентрация философов, психологов, все это так глубоко и запредельно, что бывает тяжеловато. К каждому нужно найти подход и знать особенности. Говорят, что просто так на психолога учиться не приходят: это правда! Мы часто это обсуждаем с преподавателями: учатся, чтобы разобраться в первую очередь в себе».

Самые интересные и активные пары, по мнению Лены, проходят с преподавателем Сергеем Хонским. Юмор — тема его диплома, наверное, поэтому на его парах всегда весело.

Однажды Лене пришлось вспомнить все, чему учили на факультете: «У моей младшей сестры на аттракционах резко началась паника, одышка, плач, а мы на высоте, ничего сделать нельзя. И я начала с ней разговаривать, успокаивать, дышать, как нас учили, успокоила ее».

Зеленый цвет Беларуси

Мне нравятся национальные праздники и дни культур. В Беларуси действительно сохранилась культура и этому уделяется много внимания, когда как в Казахстане больше обращают внимание развитие технологий. Часто вижу детей и молодежь, которые разговаривают на белорусском, это очень интересный язык. В Минске Лена стала ярче одеваться и покрасила волосы в фиолетовый – здесь к этому хорошо относятся, тогда как в Казахстане не понимают.

«Здесь очень красиво, я увидела растения, которые в жизни не видела в Казахстане! У нас одни степи, тополя, карагачи (вязы). Здесь я иду и дуб, каштаны, уточки плавают, все живое. А из самолета все зеленое» – восхищается девушка.

Но есть то, что Лену удивляет: «В Казахстане мы начинаем работать еще будучи школьниками, молодые после школы уже вовсю строят бизнес-планы, люди более активные. А здесь даже после выпуска из университета молодежь может держаться за мамину юбку».

Студентка признается, что теперь ей у нее есть желание пожить в разных странах. Например, поступить магистратуру за рубежом, или изучать дополнительные терапии.

Лена староста и куратор первокурсников, организатор «Студент БГУ на неделю» на факультете. Когда случается что-то плохое, Лене снится такая красивая музыка, что она просыпаться с очень хорошим настроением. Любимая книга «Цветы для Элджерона» Дэниела Киза.

Надежда Мархель