«Благородное дело» или почему студенты БГУ сдают кровь

Престижно, благородно или почетно? Возможность спасти чью-то жизнь или дополнительный заработок? Ответы на эти вопросы будут абсолютно разные, но есть то, что их связывает – донорство. Газета «Універсітэт» узнала, насколько активно студенты БГУ принимают участие в проектах и программах по безвозмездному донорству крови. А также поговорила с будущим филологом Евгенией Вакула, ставшей донором стволовых клеток.

ДЕНЬ ДОНОРА

Два раза в год на протяжении вот уже 10 лет у нас проводится День донора и БГУ принимает в нем самое активное участие, – рассказывает начальник отдела социальной работы управления воспитательной работы с молодежью Елена Сергеевна Шилько. – В этом году он был два дня подряд, 1-2 ноября. Студентов БГУ записалось 430 человек, сдало кровь – 137. Весной – 13 апреля – принимало участие 167 человек.

Обязательные условия для сдачи крови:

18 лет. Прописка в Минске (минимум полгода). Вес у девушек не менее 55 килограммов. Без хронических заболеваний.

Как все проходит?

Мы даем информацию о том, что будет День донора. Ребята записываются через деканат своего факультета или по ссылке на сайте университета. Дальше наши сотрудники обрабатывают список, и он передается в 33-ю поликлинику. Врачи поднимают карточки этих студентов и смотрят, есть ли у них хронические заболевания, болели ли они недавно, и смотрят на другие показатели, из-за которых ребят могут не допустить к сдаче крови.

Дальше этот откорректированный список забирает Центр трансфузиологии, где студентов проверяют по своей базе. Если у них есть противопоказания, которые не позволяют им быть донорами, то они точно также вычеркиваются из списка, и мы доходим до того, что у нас человек 100-150 отсеивается.

В дальнейшем, когда ребята приходят на само «мероприятие», у них может быть низкое давление или гемоглобин, что может привести к обмороку. Поэтому сначала у всех проверяют кровь с пальца и, если что-то такое есть, список снова корректируется.

Так же не стоит забывать, что крови берется много: 450 мл у каждого участника. И соответственно, немало тех, кто хотел и проявил порыв стать донор, а потом пришел и посмотрел, что студенты падают в обморок – и отказался. Вот и получается, что из 430 человек в итоге остается около 200 и такая численность студентов у нас практически всегда.

Что за это будет?

С прошлого года мы перешли по всей Республике Беларусь на безвозмездное донорство. Однако студенты все равно получают компенсацию и им дарят подарки. В этот раз были наушники, в прошлый – флешки. Перед сдачей крови ребят кормят специальным завтраком: сладкий чай, зефир и так далее. И им выплачивается 10% от прожиточного минимума. Это 19 рублей 78 копеек. Плюс точно же такая же сумма за то, что они являются студентами. После сдачи крови ребята освобождаются от занятий на один день. Проходит все на географическом факультете.

Если учесть безвозмездный характер процедуры, то я считаю, что у нас очень хороший показатель. Потому что больше 200 человек все равно не сдавали кровь, когда за это платили деньги. Мы общаемся с директором Центра трансфузиологии, и он рад нашим показателям. Потому что мы находимся не на первом месте, но и не в конце: 4-5 место. Каждый год по-разному, но в Центре считают, что у нас очень хорошие показатели.

Как популяризируется?

В прошлом году мы возили ребят, которые принимают участие из года в год, в Центр трансфузиологии, где и показывали, как это все происходит. Где хранится кровь, кому это надо и так далее. Записалось большое количество студентов, и было достаточно интересно. А так больше никак не популяризируем. Просто даем информацию, что проходит такое мероприятие. У нас есть уже своя база и ребята прям доноры-доноры, которые и по мимо нас часто ездят в этот Центр и сдают кровь. Студенты делают это не с целью получить какие-то копейки, а, чтобы кому-то помочь и быть полезным в обществе.

БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО

Кому именно помогаю студенты, Центр трансфузиологии не рассказывает. Но есть и исключения. Недавно стало известно, что студентка 3-го курса филологического факультета БГУ Евгения ВАКУЛА стала донором стволовых клеток для онкобольного.

«Меня поставили в известность, что мои стволовые клетки

подходят девочке»

– Первый я раз сдала кровь на первом или втором курсе. Увидела в университете объявление о том, что будет проходить День донора. Подумала, а почему бы и нет, и пошла записываться. Всегда хотела стать донором, но так как родом я из небольшой деревни, ─ сделать это было там проблематично. В Минске же есть все возможности: врачи готовы приехать даже в корпус университета, поэтому процедура донации становится в разы проще. Так и вышло, первый раз кровь сдала, будучи студенткой и в учебном заведении. А буквально через пару месяцев мне позвонили из 9-ой поликлиники и поставили в известность, что мои стволовые клетки подходят девочке и я могу стать для нее донором. Конечно же я согласилась. Донорство – это благородное дело. И, когда ваш генотип схож с генотипом больного человека, в частности ребенка, то вопросов о том, проходить эту процедуру или не проходить, по крайней мере у меня, не возникает.

«Все спокойно переносится, ничего глобального и катастрофичного с организмом не происходит»

Сама процедура донации и отдачи стволовых клеток произошла относительно недавно, где-то месяц назад. Она оказалась абсолютно безболезненной. Никакого вреда моему организму и любому другому донору она не принесет, как боятся многие люди. Одно из неудобств – это то, что в течение 5 дней минимум кололи специальный препарат, который способствовал выведению стволовых клеток в периферию крови. Позже может повыситься температура и появиться ломота в костях. Но в принципе, это все спокойно переносится, ничего глобального и катастрофичного с вашим организмом не происходит и, если понимаешь, для чего это делаешь и осознаешь, что тем самым можешь спасти кому-то жизнь. При таких мыслях неудобства становятся мелочны. Это все просто ерунда. И еще раз повторюсь, что никакого урона и вреда организму процедура не приносит. Я акцентирую на этом неоднократно внимание, так как многие боятся и относятся к донорству как-то с пренебрежением, но это очень-очень зря.

«Только маленькое замечание и ничего больше»

За весь мой опыт донорства врачи всегда были доброжелательны, относились ко мне с пониманием и уважением. К счастью, каких-то неприятных моментов я выделить не могу. Единственное, когда берут кровь, медсестра может сделать это очень больно и потом остаются синяки. Но это только маленькое замечание и ничего больше.

Плюсы донорства – в ощущении себя значимым и понимании того, что ты можешь кому-то помочь. К тому же я читала много информации, что это способствует очищению и обновлению организма, и несет в себе только положительные моменты. Поэтому за время, пока я с этим связана, отрицательных сторон не выявила.

«Когда впервые заговорила об этом, – столкнулась с пренебрежением

и боязнью»

Я благодарна своей маме, которая поддержала меня в этом вопросе и не высказывала никакого недовольства. Она доверилась моему решению. Вопрос «Буду я это делать или нет?» не стоял вообще. Как только мне сообщили – я сразу поняла, что буду.

Со знакомыми и друзьями же все было не так гладко. Когда впервые заговорила об этом, ─ столкнулась с пренебрежением и боязнью с их стороны. Это все от неведения. Большая часть людей даже в нашей стране просто не понимает, что представляет из себя весь процесс. Почему-то донорство и особенно сдача стволовых клеток, навевает боязнь и страх, при чем необоснованный. И только когда поговоришь и объяснишь, в чем суть процедуры, что ни дурного, ни вредного она не может принести, – все успокаиваются.

«Тебе что, заняться больше нечем?»

Конечно, были случаи крайнего презрения от малознакомых людей, когда ты говоришь, что хочешь быть донором. Сразу же начинается песня: «Тебе что, заняться больше нечем?». Люди не понимают, насколько эта процедура важна и насколько она значима и действительно может кому-то помочь и даже спасти жизнь.

Я не пытаюсь склонить или навязать кому-то свою позицию и точку зрения. Более того, даже не ставлю себе такой цели. Если я с кем-то и говорю о таких вопросах, то просто доступно пытаюсь объяснить оппоненту, что донорство – это прекрасно и почему. Любой человек может помочь другому без всякого вреда для себя. А уж какие выводы делать – их дело.

ХОТИМ ЗНАТЬ

Лечебный эффект стволовых клеток доказан уже давно, однако никто толком ничего о них не знает. Чтобы разобраться, мы обратились в медицинское учреждение, где нам предоставили следующую информацию:

– Стволовые клетки – особые клетки нашего организма: в отличие от всех остальных, они изначально не имеют «специализации» и могут дать начало развитию клеток любых тканей и органов. К лечению с их помощью обращаются в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях — и это срабатывает.

У каждого человека есть определенный запас стволовых клеток, которые закладываются в период внутриутробного развития, они делятся, дифференцируются и дают начало развитию различным тканям организма. Если случается генетическая поломка, которая приводит к онкогематологическим, онкологическим заболеваниям, то случается, как раз на уровне стволовых клеток.

К счастью, клетка эта у нас не одна и даже в случае болезни определенное их количество остается здоровым. Современный подход к лечению предполагает выделение, заготовку, использование именно здоровых стволовых клеток собственного организма пациента – аутологичных, а так же стволовых клеток донора – аллогенных.

В нашей практике используется два типа стволовых клеток — гемопоэтические и мезенхимальные. Первые получают из организма самого пациента, когда заболевание находится в стадии ремиссии, если это возможно при этой форме заболевания. Так же от здорового донора, который идентичный по HLA-фенотипу с пациентом. И на данный момент существует три источника гемопоэтических стволовых клеток: костный мозг, периферическая кровь и пуповинная кровь.

Мезенхимальные стволовые клетки получают из костного мозга и жировой ткани. Способ получения клеток зависит от источника — из костного мозга клетки забираются в процессе множественных пункций подвздошных костей, в случае с периферической кровью в организм вводятся определенные агенты, которые провоцируют выброс стволовых клеток в периферическую кровь, после чего их можно отбирать и замораживать.

Трансплантация пациенту донорских гемопоэтических стволовых клеток называется аллогенной. Аллогенная трансплантация проводится с использованием донорских клеток. «Химия» убивает кроветворную и иммунную систему пациента, а затем ему пересаживаются гемопоэтические стволовые клетки донора. Их задача — заселить костный мозг и дать рост новым клеткам. При этом нужно понимать, что использование стволовых клеток при онкогемотологических заболеваниях возможно только в период ремиссии. Вероятность стать не родственным донором гемопоэтических стволовых клеток очень мала 1:10 000-20 000 случаев.

Успешность проведённой трансплантации мы оцениваем по многим фактором, одним из моментов является постепенная нормализация кроветворения пациента, за счёт донорских гемопоэтических стволовых клеток.

Анна ГЛИННИК,

Анастасия МЕЛЕХОВА

Фото Геннадия Красковского