В мире есть место вере. Иностранные студенты БГУ повидали святые места Беларуси

Утро выдалось туманным, что нехарактерно для середины декабря. Компания волонтеров и иностранных студентов БГУ, собранных со всех факультетов готовилась к рейду по святая святых Гродненской области – деревнях Сынковичи и Жировичи. Экскурсионно-образовательная поездка была организована управлением воспитательной работы с молодежью.

Первым пунктом назначения стали Сынковичи. Основной туристической мишенью поселения является небезызвестная церковь Святого Архангела Михаила. Этот культурный объект наравне с храмом Рождества Богородицы в деревне Мурованка – уникальный исторический памятник архитектуры, доныне сохранившаяся церковь оборонительного типа. Именно она в мирное время была центром прихода, а в военное – укрепленным тылом. Мы приехали в Сынковичи утром. Сквозь густой туман пробивались кирпичные своды, а величественные стены говорили о богатой истории сооружения. Экскурсовод рассказывала невероятные факты, связанные с исцеляющими свойствами самой церкви и икон, находящихся в ней. Истории действительно впечатляют, ведь после них не остается никаких сомнений – в мире есть место вере. Наша группа попала в храм во время службы, что тоже весьма символично.

Следующей точкой на карте стал Свято-Успенский Жировичский мужской монастырь. Живописные пейзажи, умиротворение и огромное количество котов – идеальная атмосфера для продолжения экскурсии. Экскурсовод Алексей, студент 3 курса Минской духовной семинарии, провел нас по кабинетам учебного заведения, рассказал многие интересные истории и легенды. Удивительная атмосфера семинарии создавала ощущение того, что ты дома. Люди, которые сопровождали нас, сделали абсолютно все для создания такой обстановки – от доброжелательного приветствия, продолжая вкусным обедом и заканчивая приятными подарками. На самом деле, невероятное тепло, которое исходило от людей, что нас принимали, невозможно подделать - оно самое настоящее и искреннее. После посещения семинарии на душе осталось чувство спокойствия и защищенности – не знаю, с чем это связано, однако факт неоспорим.

После знакомства духовными святынями, мы направились на прогулку в г. Слоним, один из древнейших городов Беларуси в Гродненской области. В контрасте с шумным и постоянно движущимся Минском, Слоним очаровывает своими узкими улицами и спокойствием. Ощущение тотальной нерушимости и незыблемости. Возможно, такие поездки и нужны для того, чтобы ненадолго задержать мгновение, поразмышлять и отдохнуть. Сердцем.

Мы вернулись в Минск вечером. Около вокзала уже зажглась новогодняя елка, горожане привычно бежали в метро, окна загорались, фары машин освещали улицы. Мир как будто вывернулся наизнанку. И покрылись туманом моменты, оставшиеся где-то в Гродненской области. Надеюсь, остались навсегда.

Александра КАМКО