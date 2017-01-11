Зимние Дни открытых дверей стартовали в БГУ

27 Dec, 2017.

Дни открытых дверей стартовали в Белорусском государственном университете.

Информацию смотрите по нижеуказанным ссылкам:

Биологический факультетhttps://vk.com/wall-94684_42189
Военный факультет: https://vk.com/wall-94684_42190
Географический факультетhttps://vk.com/wall-94684_42191
ГИУСТ БГУhttps://vk.com/wall-94684_42192
ИБМТ БГУhttps://vk.com/wall-94684_42194
Институт журналистики БГУhttps://vk.com/wall-94684_42206
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла: https://vk.com/wall-94684_42212
Исторический факультет: https://vk.com/wall-94684_42214
Ліцэй БДУhttps://vk.com/wall-94684_42215 
МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУhttps://vk.com/wall-94684_42216
Мехмат БГУhttps://vk.com/wall-94684_42217
Факультет доуниверситетского образования БГУ: https://vk.com/wall-94684_42218
ФМО БГУ: https://vk.com/wall-94684_42219
ФПМИ БГУ: https://vk.com/wall-94684_42220
РФиКТ БГУhttps://vk.com/wall-94684_42221
Факультет социокультурных коммуникаций БГУhttps://vk.com/wall-94684_42223
ФФСН БГУhttps://vk.com/wall-94684_42224
Физический факультет БГУhttps://vk.com/wall-94684_42225
Филфак БГУhttps://vk.com/wall-94684_42226
Химический факультетhttps://vk.com/wall-94684_42227 
Экономический факультет БГУ: https://vk.com/wall-94684_42228
Юридический колледж БГУhttps://vk.com/wall-94684_42229
Юридический факультет: https://vk.com/wall-94684_42230

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Пётра РУДКОЎСКІ

Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

ЭМОЦЫІ АЛЬМА МАТАР

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