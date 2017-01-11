Зимние Дни открытых дверей стартовали в БГУ

Дни открытых дверей стартовали в Белорусском государственном университете.
Информацию смотрите по нижеуказанным ссылкам:
Биологический факультет: https://vk.com/wall-94684_42189
Военный факультет: https://vk.com/wall-94684_42190
Географический факультет: https://vk.com/wall-94684_42191
ГИУСТ БГУ: https://vk.com/wall-94684_42192
ИБМТ БГУ: https://vk.com/wall-94684_42194
Институт журналистики БГУ: https://vk.com/wall-94684_42206
Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла: https://vk.com/wall-94684_42212
Исторический факультет: https://vk.com/wall-94684_42214
Ліцэй БДУ: https://vk.com/wall-94684_42215
МГЭИ им.А.Д.Сахарова БГУ: https://vk.com/wall-94684_42216
Мехмат БГУ: https://vk.com/wall-94684_42217
Факультет доуниверситетского образования БГУ: https://vk.com/wall-94684_42218
ФМО БГУ: https://vk.com/wall-94684_42219
ФПМИ БГУ: https://vk.com/wall-94684_42220
РФиКТ БГУ: https://vk.com/wall-94684_42221
Факультет социокультурных коммуникаций БГУ: https://vk.com/wall-94684_42223
ФФСН БГУ: https://vk.com/wall-94684_42224
Физический факультет БГУ: https://vk.com/wall-94684_42225
Филфак БГУ: https://vk.com/wall-94684_42226
Химический факультет: https://vk.com/wall-94684_42227
Экономический факультет БГУ: https://vk.com/wall-94684_42228
Юридический колледж БГУ: https://vk.com/wall-94684_42229
Юридический факультет: https://vk.com/wall-94684_42230