Кафедра эканамічнай інфарматыкі БДУ запрашае на кар’ерны інтэнсіў ад кампаніі GP Solutions

Тэма: "Як стварыць крэатыўнае рэзюмэ і паспяхова прайсці сумоўе"



Дзень: 28 мая

Час пачатку: 12:45

Месца: эканамічны факультэт БДУ

Адрас: г. Мінск, вул. К. Маркса, 31, аўд. 404



Не прамініце свой шанец стаць прыкметным і паспяховым ІТ-прафесіяналам!

Да ведама:

GP Solutions - дынамічная еўрапейская кампанія-правайдар тэхналагічных рашэнняў у сферы турызму

- на міжнародным рынку з 2002 года

- геаграфія кліентаў – больш за 20 краін

- звыш 300 паспяхова рэалізаваных праектаў рознага ўзроўню складанасці

- каманда з 160+ высакакласных спецыялістаў

- сертыфікат на адпаведнасць міжнароднаму стандарту ISO 9001

- уваходзіць у спіс The Global Outsourcing 100® 2014

- двойчы ўдастоена прэміі Best IT Companies вачыма супрацоўнікаў