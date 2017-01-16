169 кніг выдала ўпраўленне рэдакцыйна-выдавецкай работы БДУ ў 2017 годзе

УСЯГО ВЫДАДЗЕНА 169/1477,86 ул.-выд. а. (76 аддрукавана ў тыпаграфіі; 66 на ксераксах факультэтаў, 28 – электронныя выданні).

З іх: 127 вучэбныя выданні; 40 навуковыя выданні; 3 даведачныя. З іх: 9 на бел. мове; 141 на рус. мове; 20 на замежн. мовах.

Полонников, А. А.

Визуальная медиация образовательных событий. Микроэтнографические аспекты/ А. А. Полонников, Д. Ю. Король, Н. Д. Корчалова. – Минск : БГУ, 2017. – 211 с. – (Образовательные исследования).

ISBN 978-985-566-459-9.

Издание рассматривает проблемы конструирования учебной коммуникации, опосредованной визуальными арте-фактами. Смена типа опосредования, переход от текстоцентрированных высказываний к высказываниям, функ-ционирующим на образной базе, рассматривается в качестве перспективы развития образовательных отношений в условиях трансформации культурного семиозиса. Некоторые разделы монографии затрагивают вопросы реде-маркации границ педагогических наук, экспертизы их языка с точки зрения соответствия задачам актуальных образовательных изменений.

Сушинская, Т. М.

Русский язык как иностранный. Элементарный уровень. Обучение письменной речи : учеб.-метод. пособие / Т. М. Сушинская, А. В. Хилько. – Минск : БГУ, 2017. – 95 с.

ISBN 978-985-566-443-8.

Учебно-методическое пособие подготовлено в соответствии с Типовой программой «Русский язык как ино-странный (базовый уровень)» и направлено на формирование навыков и умений письменной речи и языковой коммуникации.

Криминалистика : учеб.-метод. пособие / Г. А. Шумак [и др.] ; под общ. ред. Г. А. Шумака. – Минск : БГУ, 2017. – 224 с.

ISBN 978-985-566-433-9.

Пособие предназначено для углубленной подготовки студентов к практическим и лабораторным занятиям по основным разделам криминалистики: криминалистической технике, криминалистической тактике и методике расследования преступлений.

Ковальчик, Н. В.

Распространенность и виды миграции химических элементов. Практикум по геохимии : учеб.-метод. пособие / Н. В. Ковальчик, Л. И. Смыкович, А. А. Карпиченко. – Минск : БГУ, 2017. – 111 с. : ил.

ISBN 978-985-566-432-2.

Содержатся методические рекомендации и задания для выполнения практических работ по геохимии, индивиду-альные задания по темам, предусмотренным учебной программой. Излагаются основы геохимического анализа природных компонентов, приводится комплекс геохимических показателей, рассчитывая которые можно сопос-тавить распространенность химических элементов в различных сферах Земли, охарактеризовать виды миграции и оценить степень техногенного воздействия на природные компоненты.

Международная логистика : сб. ст. / под общ. ред. В. А. Острога ; отв. ред. Н. Г. Кудряшов. – Минск : БГУ, 2017. – 135 с.

ISBN 978-985-566-434-6.

В статьях анализируется логистическая сфера Республики Беларусь и в целом международная логистика.

Песнякевич, А. Г.

Медицинская и санитарная микробиология : учеб. пособие / А. Г. Песнякевич. – Минск, 2017. – 231 с.

ISBN 978-985-566-452-0.

Рассматриваются инфекционный процесс как взаимодействие патогена и организма-хозяина, патогенность и вирулентность как общие свойства возбудителей инфекционных заболеваний, факторы патогенности и виру-лентности болезнетворных бактерий и их действие на клеточно-молекулярном уровне. Описываются общие принципы борьбы с инфекционными заболеваниями, а также основы профилактики и терапии инфекционных болезней. Приводятся современные сведения о систематическом положении возбудителей инфекционных забо-леваний бактериальной этиологии и вызываемых ими инфекционных процессах.

Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальностям «Биология (по направлениям)», «Микробиология».

Устройство и эксплуатация специальной картографической техники : учеб.-метод. пособие / сост. : К. А. Дубровский [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – 71 с.

ISBN 978-985-566-418-6.

Изложены вопросы эксплуатации и работы картографической (полиграфической) техники, выполнения специ-альных работ при топогеодезическом и навигационном обеспечении войск, а также меры безопасности при вы-полнении картографических (полиграфических) работ.

Для курсантов военного факультета Белорусского государственного университета, обучающихся по специальности 1-31 02 01 «География (по направлениям)», специализация 1-31 02 01-03 01 «Геоинформационные системы военного назначения».

Бадзевіч, З. І.

Сучасная беларуская мова. Марфеміка. Марфаналогія. Словаўтварэнне : вучэб.-метад. дапам. / З. І. Бадзевіч, В. П. Русак. – Мінск : БДУ, 2017. – 227 с.

ISBN 978-985-566-456-8.

Вучэбна-метадычны дапаможнік падрыхтаваны ў адпаведнасці з тыпавой праграмай па сучаснай беларускай мове. У ім з улікам традыцый і новых тэарэтычных даследаванняў асвятляюцца раздзелы марфемікі, марфаналогіі і словаўтварэння, апісваецца словаўтварэнне назоўнікаў, прыметнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў, дзеясловаў і прыслоўяў.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія»,

1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія».

Чахоўская, Т. Л.

Сучасная беларуская мова. Фанетыка. Фаналогія. Арфаэпія. Графіка. Арфаграфія : вучэб.-метад. да-пам. / Т. Л. Чахоўская, Г. К. Чахоўскі. – Мінск : БДУ, 2017. – 247 с.

ISBN 978-985-566-468-1.

Выкладзены асноўныя палажэнні пяці раздзелаў дысцыпліны «Сучасная беларуская мова» – фанетыкі, фаналогіі, арфаэпіі, графікі і арфаграфіі. Адлюстраваны апошнія дасягненні лінгвістычнай навукі, асэнсаваны новыя факты, атрыманыя ў выніку выкарыстання актуальных метадаў даследавання фанетычнага ладу мовы і выпрацоўкі найноўшых падыходаў да апісання гукавой камунікацыі. Для замацавання тэарэтычных ведаў у кожным раздзеле вучэбна-метадычнага дапаможніка змешчаны пытанні і заданні.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 02 «Руская філалогія (па напрамках)», 1-21 05 04 «Славянская філалогія»,

1-21 05 05 «Класічная філалогія», 1-21 05 06 «Рамана-германская філалогія», 1-21 05 07 «Усходняя філалогія».

Кротов, В. Г.

Математический анализ : учеб. пособие / В. Г. Кротов. – Минск : БГУ, 2017. – 375 с. – (Классическое университетское издание).

ISBN 978-985-566-427-8.

В учебном пособии рассматривается дифференциальное и интегральное исчисление для функций одной и многих переменных.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по математическим специально-стям.

Матюшевская, Е. В.

Факторы изменчивости радиального прироста деревьев / Е. В. Матюшевская ; под общ. ред. В. Н. Киселева. – Минск : БГУ, 2017. – 231 с. – ISBN 978-985-566-440-7.

Рассматриваются результаты исследований изменчивости радиального прироста ели и сосны под влиянием есте-ственных и антропогенных факторов на территории Беларуси. Объект изучения – современные поколения ели и сосны в условиях техногенного загрязнения воздушной среды в г. Минске и г. Могилеве, «островные» ельники, сосняки и верховые болота в Белорусском Полесье, предмет – их радиальный прирост. Выявлены реакции ели и сосны на изменчивость погодно-климатических факторов при техногенном загрязнении воздушной среды в этих городах и после водно-земельной мелиорации на юге Беларуси, их отношения с фотосинтетически активной радиацией, температурой воздуха и осадками с учетом эдафических условий произрастания.

Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино (2016 год) / Т. В. Жукова [и др.] ; под общ. ред. д-ра биол. наук Т. М. Михеевой. – Минск : БГУ, 2017. – 107 с. : ил.

ISBN 978-985-566-472-8.

«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» – межведомственное ежегодное издание, выпускаемое с 1999 г. В настоящем выпуске приведены сведения о физико-химических и биологических показа-телях, о результатах измерений уровней фотосинтетически активной радиации, УФ-облученности поверхности и водной среды озер Нарочанской группы, о вылове рыбы и показателях рекреационной нагрузки, представлены данные о гидродинамических параметрах подземных вод в районе оз. Нарочь. Материалы режимных наблюдений 2016 г. сравниваются с результатами, полученными за предыдущий год и за 10-летний период. Оцениваются тенденции в развитии макрофитного сообщества озер, дана характеристика нерестилищ рыб в озерах. Приводится видовой состав макрозообентоса озер, выявленный в многолетних исследованиях (1947–2015 гг.).

Сушко, Г. Г.

Современное состояние и эколого-таксономическая структура сообществ насекомых верховых болот Белорусского Поозерья / Г. Г. Сушко. – Минск : БГУ, 2017. – 207 с. : ил. – ISBN 978-985-566-477-3.

Обобщены данные многолетних исследований таксономической структуры и экологических особенностей, гео-графического распределения насекомых верховых болот Белорусского Поозерья – региона их наибольшего рас-пространения в Беларуси. Проанализированы видовой состав, структура доминирования и разнообразие энтомо-комплексов мохового, травянисто-кустарничкового и древесного ярусов более характерных местообитаний насе-комых верховых болот. Выявлены основные факторы, определяющие их пространственное распределение в дан-ных экосистемах.