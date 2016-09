Усяго ўпраўленнем рэдакцыйна-выдавецкай працы БДУ ў II квартале 2016 г. выдадзена 83/475,39 ул.-выд. л. (21/223,73 надрукавана ў тыпаграфіі; 48/119,11 на ксераксах факультэтаў, 14/132,55 – электронныя выданні).

З іх: 64/320,96 ул.-выд. л. вучэбныя выданні;

15/123,44 ул.-выд. л. навуковыя выданні;

4/30,99 ул.-выд. л. даведачныя;

4/51,23 ул.-выд. л. на беларускай мове;

29/266,93 ул.-выд. л. на рускай мове;

50/157,23 ул.-выд. л. на замежных мовах

Русско-белорусско-китайский, белорусско-русско-китайский, китайско-русско-белорусский словарь-минимум лингвистической терминологии = Руска-беларуска-кітайскі, беларуска-руска-кітайскі, кітайска-руска-беларускі слоўнік-мінімум лінгвістычнай тэрміналогіі = 俄-白俄-汉,白俄-俄-汉,汉-俄-白俄语言学基本术语 / сост. : О. В. Потапова [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 115 с.

ISBN 978-985-566-280-9.

Словарь содержит более 600 белорусских, русских и китайских лингвистических терминов и терминологических словосочетаний и сопровождается основными грамматическими сведениями по склонению именных частей речи и спряжению глаголов.

Предназначен для студентов-иностранцев (китайцев), изучающих русский и белорусский языки как иностранные.

Биоэнергетика. Практикум : учеб.-метод. пособие / сост. О. И. Губич. – Минск : БГУ, 2016. – 87 с.

ISBN 978-985-566-258-8.

Приводятся методы количественного и качественного определения макроэргических соединений в биологическом материале, способы определения активности ключевых ферментов энергетического обмена и антиоксидантной защиты клетки, приемы, используемые для исследования процесса окислительного фосфорилирования в дыхательной цепи митохондрий и процессов активного транспорта ионов, а также вопросы и задания для ито-гового контроля знаний по курсу «Биоэнергетика».

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», 1-31 01 02 «Биохимия».

Экологическая микробиология : учеб.-метод. пособие / М. И. Чернявская [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 63 с.

ISBN 978-985-566-268-7.

В учебно-методическом пособии рассматриваются основные термины и понятия по курсу «Экологическая мик-робиология», приводятся контрольные вопросы, тестовые задания для самоконтроля, рекомендации по выполне-нию лабораторных работ, приложения.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 03 «Микробиология».

Сауткина, Т. А.

Гербарий Белорусского государственного университета (MSKU) / Т. А. Сауткина, В. Д. Поликсенова, С. М. Дробышевская. – Минск : БГУ, 2016. – 87 с. : ил.

ISBN 978-985-566-281-6.

Приводятся сведения о Гербарии как научном и учебном подразделении БГУ. Описана история формирования Гербария, его задачи и функции, детально охарактеризована структура Гербария, которая включает в себя 6 раз-делов.

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, научных сотрудников.

Зайцева, В. А.

Основы кросскультурного общения = Basics of cross-cultural communication : учеб. пособие / В. А. Зайцева. – Минск : БГУ, 2016. – 159 с.

ISBN 978-985-566-262-5.

Учебное пособие состоит из пяти разделов, включающих тексты и вопросы к ним, и терминологического глосса-рия. Студенты познакомятся с проблемами, возникающими в процессе кросскультурного общения, восприятия и интерпретации речи при переводе, связанными с особенностями национального менталитета Великобритании и США.

Коледа, В. А.

Основы физической культуры : yчеб. пoсoбиe / В. А. Коледа, В. Н. Дворак. – Mинск : БГУ, 2016. – 191 с. : ил.

ISBN 978-985-566-269-4.

Учебное пособие содержит теоретические сведения по дисциплине «Физическая культура», предусмотренные типовой учебной программой. Рассматриваются современные подходы к физическому воспитанию в учреждениях высшего образования, вопросы оптимизации образовательного процесса на основе внедрения педагогических инноваций, актуальные проблемы формирования физической культуры личности, общего физкультурного обра-зования и физического совершенствования студентов с учетом их интересов и потребностей.

Для студентов учреждений высшего образования.

Сидоренко, А. В.

Информационные системы на основе динамического хаоса : пособие / А. В. Сидоренко. – Минск : БГУ, 2016. – 151 с.

ISBN 978-985-566-274-8.

Излагаются ключевые представления о динамическом хаосе, подробно рассматриваются вопросы применения информационных систем на основе динамического хаоса для передачи информации, анализируются возможности радиолокации с использованием сверхширокополосного зондирующего сигнала.

Предназначено для студентов и магистрантов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специаль-ностям 1-31 04 02 «Радиофизика», 1-31 04 03 «Физическая электроника», 1-31 04 04 «Аэрокосмические радио-электронные и информационные системы и технологии», 1-31 80 07 «Радиофизика», 1-31 80 08 «Физическая элек-троника».

Теория вероятностей : учеб.-метод. пособие / М. В. Дубатовская [и др.]. – Минск, БГУ. – 2016. – 126 c.

ISBN 978-985-566-270-0.

Учебно-методическое пособие содержит теоретический материал, проиллюстрированный примерами, задания для самостоятельной работы, а также приложение с таблицами некоторых распределений.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям I ступени получения высшего образования 1-25 01 01 «Экономическая теория», 1-25 01 02 «Экономика».

Мазаник, М. Н.

Методология и методы исследования коммуникации : учеб.-метод. комплекс / М. Н. Мазаник, И. Ф. Бурина, Н. В. Ефимова. – Минск : БГУ, 2016. – 159 с.

ISBN 978-985-566-272-4.

В учебно-методическом комплексе изложены основы методологии и методы исследования коммуникации. Рас-крыты базовые принципы научного познания; дана методика написания программы социального исследования; представлены процедуры сбора, обработки и анализа данных.

Предназначен для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 15 «Социальные коммуникации».

Семенович, О. В.

Введение в теплофизику ядерных энергетических установок : пособие. В 2 ч. Ч. 1. Основы теории теп-ломассопереноса / О. В. Семенович. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с. : ил.

ISBN 978-985-566-276-2.

В первой части пособия изложены основы термомеханики сплошных сред. Рассмотрены теплопроводность, ра-диационный теплообмен, конвективный теплообмен.

Предназначено для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии».

Гуртовая, Е. А.

Основы фотографии : учеб.-метод. комплекс / Е. А. Гуртовая. – Минск : БГУ, 2016. – 95 с.

ISBN 978-985-566-287-8.

Рассматриваются устройство, принципы действия фотографических аппаратов, возможности их применения, а также исторические и методологические аспекты фотографии; приводятся образцы снимков, представляющих историю и развитие фотографии.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по на-правлениям)».

Бойко, М. С.

Психологическая совместимость сотрудников кафедр вузов / М. С. Бойко. – Минск : БГУ, 2016. – 199 с.

ISBN 978-985-566-296-0.

Рассмотрен феномен психологической совместимости, проанализированы результаты эмпирического исследования психологических факторов совместимости сотрудников кафедр вузов, а также роль психологической совмес-тимости в проявлении удовлетворенности преподавателей высшей школы своим трудом.

Вострыкава, А. У.

Жанрава-стылёвыя дамінанты чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя / А. У. Вострыкава. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с.

ISBN 978-985-566-267-0.

Асвятляюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця чэшскага рамана другой паловы ХХ стагоддзя, аналізуюцца жанрава-стылёвыя дамінанты гэтага жанру на прыкладзе мастацкіх практык чэшскіх пісьменнікаў. Значная ўвага надаецца асобным мастацкім творам, іх жанрава-стылёвым асаблівасцям. Даследуецца творчасць некаторых аўтараў, якія раней былі забаронены і прыйшлі да чытача толькі пасля 1989 г., а таксама творчасць сучасных чэшскіх пісьменнікаў.

Памяць і слава: Леў Міхайлавіч Шакун. Да 90-годдзя з дня нараджэння / рэдкал.: М. Р. Прыгодзіч (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. – 214 с. : іл. – (Memoria et Gloria).

ISBN 978-985-566-278-6.

Выданне прысвечана навуковай і педагагічнай дзейнасці лаўрэата Дзяржаўнай прэміі БССР, заслужанага работ¬ніка вышэйшай школы БССР, славутага мовазнаўца Л. М. Шакуна, працы якога застаюцца запатрабаванымі і ак-туальнымі і ў наш час. У кнігу ўвайшлі ўспаміны сяброў і калег, кандыдацкая дысертацыя вучонага. Прыведзены спісы публікацый прафесара і прысвечанай яму літаратуры.

Лысак, В. В.

Физиология микроорганизмов : учеб.-метод. пособие / В. В. Лысак, Е. И. Игнатенко. – Минск : БГУ, 2016. – 80 с.

ISBN 978-985-566-286-1.

Приводятся рекомендации для выполнения лабораторных работ по курсу «Физиология микроорганизмов», формы контроля управляемой самостоятельной работы студентов, программа курса.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-31 01 03 «Микробиология».

Лашкевіч, С. А.

Вільня і Масква ў канцы XVI ст.: дыпламатыя кампрамісаў / С. А. Лашкевіч. – Мінск : БДУ, 2016. – 127 с.

ISBN 978-985-566-282-3.

Разглядаюцца стасункі Вялікага Княства Літоўскага (ВКЛ) з Расійскай дзяржавай у канцы XVI ст. Аналізуецца дыпламатыя ВКЛ падчас трэцяга бескаралеўя ў Рэчы Паспалітай, умовы, прычыны і характар падпісанага ВКЛ і Расійскай дзяржавай перамір’я 1587 г., падрыхтоўка і падпісанне перамір’я 1591 г., прадстаўніцтва Княствам інтарэсаў Шведскага каралеўства ў Расійскай дзяржаве, вырашэнне спрэчных памежных тэрытарыяльных пытанняў, а таксама гандлёва-эканамічная праблематыка ўзаемаадносін Вільні і Масквы.

Сергей Владимирович Абламейко: диалоги о главном / сост. Е. И. Марцулевич. – Минск : БГУ, 2016. – 227 с.

ISBN 978-985-566-294-6.

В книгу вошли интервью с академиком С. В. Абламейко, опубликованные в разные годы в республиканских и российских СМИ. Все тексты подобраны и распределены по тематическому принципу. Прослеживается путь ученого к научному мировому признанию. Показаны роль и влияние на этом сложном пути родных и близких, школьных учителей, вузовских педагогов. Отражены видение и мнение С. В. Абламейко о развитии отечественной образовательной системы, об интеграции в европейское образовательное пространство и мировое академическое сообщество.

Волков, В. М.

Численные методы : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 1. – Минск : БГУ, 2016. – 87 с.

ISBN 978-985-566-289-2.

В первой части учебно-методического пособия изложены теоретические сведения по численным методам линейной алгебры и решению нелинейных уравнений и систем.

Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 03 08 «Математика и информационные технологии (по направлениям)».

Зеленовская, А. В.

Немецкий язык = Deutsch : пособие. В 2 ч. Ч. 2 / А. В. Зеленовская, С. А. Трофименко. – Минск : БГУ, 2016. – 235 с. : ил.

ISBN 978-985-566-309-7.

Вторую часть пособия «Deutsch» (первая издана в 2015 г.) составили разделы: «Belarus: Land und Leute»,

«Ausbildung fur das Leben», «Medienwelten», «Die europaische Union stellt sich vor», «Rund ums Geld»,

«Arbeitswelten», «Natur und Umwelt». Каждый раздел содержит основную и тренировочную части,

дополнительный материал (Extra).

Задания направлены на формирование и развитие коммуникативных и лексико-грамматических навыков, зна-комство с социокультурной спецификой страны изучаемого языка.

Лещинская, И. И.

Философия Нового времени : пособие. В 2 ч. Ч. 1. XVII век / И. И. Лещинская. – Минск : БГУ, 2016. – 151 с.

ISBN 978-985-566-306-6.

Представлены ключевые историко-философские проблемы Нового времени, определившие предметное поле и специфику классического типа философии. Рассмотрены основные гносеологические и социально-политические идеи, процесс их обоснования и развития в контексте философских учений западноевропейских мыслителей XVII в.

Для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия».

Русский язык как иностранный: теория и практика преподавания. Хрестоматия : учеб.-метод. пособие / сост.: А. И. Басова [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 391 с.

ISBN 978-985-566-316-5.

Приведены статьи и фрагменты работ специалистов в области методики преподавания русского и иностранных языков, лингвистики, психологии, педагогики, психолингвистики, межкультурной коммуникации.

Издание предназначено для студентов, обучающихся по направлению специальности 1-21 05 02-04 «Русская филология (русский язык как иностранный)», а также слушателей, обучающихся по специальности переподготовки 1-21 05 72 «Русский язык как иностранный».

Дроздов, Н. А.

Неравновесные и оптические процессы в конденсированных средах : пособие / Н. А. Дроздов. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с.

ISBN 978-985-566-308-0.

Рассмотрены основные вопросы электропроводности конденсированных сред, поглощения света, генерации

и рекомбинации неравновесных носителей заряда в этих средах, а также механизмы диффузии и дрейфа, которые описываются в том числе и в реальных условиях оптического возбуждения сильно поглощающимся светом.

Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 04 01 «Физика (по на-правлениям)».

Гісторыя навейшага часу : вучэб._метад. дапам. У 2 ч. Ч. 2. 1945–2015 гг. / П. А. Шупляк [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2016. – 247 с. – (Класічнае ўніверсітэцкае выданне).

ISBN 978-985-566-271-7.

У вучэбна-метадычным дапаможніку па навейшай гісторыі 1945–2015 гг. разглядаюцца асноўныя працэсы сацы-яльна-эканамічнага і палітычнага жыцця вядучых краін Захаду ў азначаны перыяд.

Адрасуецца студэнтам, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 03 01 «Гісторыя (па напрамках)», 1-23 01 13 «Гісторыка-архівазнаўства», 1-23 01 12 «Музейная справа і ахова гісторыка-культурнай спадчыны (па напрамках)».

Самохвалов, Д. С.

Историческая психология: основы историко-психологических исследований : пособие / Д. С. Само-хвалов. – Минск : БГУ, 2016. – 95 с.

ISBN 978-985-566-319-6.

В пособии изложены основы исторической психологии. Анализируется процесс формирования и развития исто-рико-психологической мысли, рассматриваются теории, объясняющие поведение людей в истории, даются ха-рактеристики психологии исторических эпох.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-21 03 01 «История (по на-правлениям)», 1-23 01 13 «Историко-архивоведение».

Английский язык. Изучаем основы таможенного дела = English. New Dimensions in Customs : учеб.-метод. пособие / С. А. Дубинко [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 195 с.

ISBN 978-985-566-300-4.

Содержатся аутентичные тексты на английском и русском языках на актуальные темы внешнеэкономической деятельности и таможенного дела, предусмотренные программой курса подготовки специалистов-таможенников, задания к ним, направленные на повышение уровня владения студентами специальной лексикой, формирование профессионально-языковых компетенций.

Социальная защита и здоровье личности в контексте реализации прав человека: наука, образование, практика : материалы междунар. науч.-практ. конф., Респ. Беларусь, Минск, 26–27 нояб. 2015 г. / ред-кол.: Э. И. Зборовский (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 248 с.

ISBN 978-985-566-322-6.

Рассматриваются вопросы гуманитарного образования, возможности профессионального образования и духовно-нравственного воспитания, физической культуры, реабилитации и ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы, а также лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности вследствие болезней, травм, возраста, зависимостей.

Лопатин, И. К.

Зоогеография (с электронным приложением) : пособие / И. К. Лопатин, Ж. Е. Мелешко. – Минск : БГУ, 2016. – 187 с.

ISBN 978-985-566-320-2.

Рассматриваются основные направления зоогеографии, ее роль в рациональном использовании и сохранении животного мира. Приводятся сведения о животном мире фаунистических областей земного шара в свете совре-менной систематики.

Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)».

Беляева, Е. В.

Прикладная этика : пособие / Е. В. Беляева, Т. И. Врублевская-Токер, С. П. Жукова ; под общ. ред.

Е. В. Беляевой. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с.

ISBN 978-985-566-307-3.

В пособии представлены учебные курсы по прикладной этике: «Юридическая этика», «Этика в международных отношениях», «Этика государственной службы», «Этика деловых отношений», «Этика бизнеса». Каждый раздел содержит теорию, вопросы для самоподготовки, практикум и список литературы.

Пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-21 02 01 «Философия», изучающих этические дисциплины в рамках интегрированного модуля «Философия».

Сергей Владимирович Абламейко: академик, ректор, гражданин / над изд. работали: О. А. Ивашкевич [и др.] ; под ред. О. А. Ивашкевича. – Минск : БГУ, 2016. – 123 с. : ил. – (Биобиблиография ученых Беларуси).

ISBN 978-985-566-352-3.

Представлен жизненный путь, научная, организаторская и педагогическая деятельность белорусского ученого с мировым именем в области кибернетики и информатики, академика НАН Беларуси, профессора Сергея Владимировича Абламейко. Приведены сведения о многих его разработках, способствовавших обновлению белорусской науки.

Показан вклад С. В. Абламейко в становление и развитие космической отрасли Беларуси. Освещена его деятель-ность в должности ректора Белорусского государственного университета.

Издание будет интересно всем, кому небезразлично состояние и перспективы белорусской науки и высшей школы, и особенно молодым людям, которым предстоит выбирать свое будущее.

Основные меры безопасности и правила поведения в природных, техногенных и социальных чрезвы-чайных ситуациях : пособие / В. И. Дунай [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 151 с.

ISBN 978-985-566-285-4.

Рассмотрены особенности различных чрезвычайных ситуаций, меры профилактики природных, техногенных, социальных чрезвычайных ситуаций. Подробно описаны последовательность действий по спасению в чрезвы-чайных ситуациях, способы доврачебной и экстренной психологической помощи. Приводится терминологический словарь.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям профилей «Педагогика», «Искусство и дизайн», «Гуманитарные науки», «Коммуникация. Право. Экономика. Управление. Экономика и организация производства (за исключением направления образования «Экономика и организация производст-ва»)», «Социальная защита».

Свиридовские чтения : сб. ст. Вып. 12 / редкол.: О. А. Ивашкевич (пред.) [и др.]. — Минск : БГУ, 2016. — 215 с. : ил.

ISBN 978-985-566-295-3.

Сборник содержит научные статьи по химии твердотельных макро-, микро- и наноструктурных систем, молеку-лярных систем и комплексных соединений, а также по проблемам организации учебного процесса и преподавания химии в вузах. Тематика сборника определена направлениями научной школы, основанной известным белорусским ученым и педагогом, академиком НАН Беларуси В. В. Свиридовым, а также направлениями работы развивающихся на базе института научных школ.

История международных отношений. В 4 ч. Ч. 4. Кн. 2 : пособие / сост. : А. В. Тихомиров, В. В. Фрольцов. – Минск : БГУ, 2016. – 471 c.

ISBN 978-985-566-299-1.

В 4-й части собраны и систематизированы исторические документы и материалы с 1789 по 1991 г., изучение которых в рамках учебной дисциплины «История международных отношений» необходимо для формирования у студентов навыков самостоятельной работы с источниками и критического анализа. В книге 2 представлен пе-риод с 1933 по 1945 г.

Данилевич, А. А.

Уголовный процесс : учеб.-метод. пособие / А. А. Данилевич, О. В. Петрова, В. И. Самарин. – Минск : БГУ, 2016. – 351 с. – (Классическое университетское издание).

ISBN 978-985-566-304-2.

Кратко изложен материал по темам учебной дисциплины «Уголовный процесс» в соответствии с типовой про-граммой. Учтены достижения правовой науки, следственная и судебная практика применения законодательства.

Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 15.04.2016.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».

Право и демократия : сб. науч. тр. Вып. 27 / редкол.: В. Н. Бибило [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 359 с.

В сборнике представлены научные статьи по следующим темам: политическая и правовая система общества, социально-правовое развитие государства и защита интересов физических и юридических лиц, правоохранительные органы и противодействие преступности. Рассматриваются не только традиционные направления развития юридической науки и практики, но и новые, связанные с методологией правовых исследований, расширением возможностей альтернативного рассмотрения юридических конфликтов, укреплением прав и свобод.

Фядосік, В. А.

Антычнасць вачыма Сярэднявечча / В. А. Фядосік. – Мінск : БДУ, 2016. – 187 с.

ISBN 978-985-566-298-4.

Даследуецца характар адлюстравання антычнай гісторыі ва ўсходнеславянскіх сярэднявечных гістарычных творах. Асаблівая ўвага надаецца праблемам адаптацыі антычных рэалій да феадальных сувязей сярэднявечнага соцыуму, успрымання грэчаскай і рымскай міфалогіі праз хрысціянскія каштоўнасці, выкарыстання антычнай гісторыі для абгрунтавання палітычных канцэпцый «новага Рыма», рымскага паходжання вялікіх князёў літоўскіх, сярэднявечнага асэнсавання гісторыі ранняга хрысціянства.

Актуальные вопросы филологии, педагогики и методики преподавания иностранных языков. Вып. 4 / редкол.: В. Г. Шадурский (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 96 с.

В сборник научных трудов вошли статьи по наиболее важным проблемам коммуникативной, когнитивной и дис-курсивной лингвистики. Дается анализ различных аспектов формирования межкультурной коммуникативной компетенции.

37. Программа развития Белорусского государственного университета на 2016–2020 гг. / сост.: С. В. Абламейко [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 87 с.

Кветкавыя ветразі / склад. І. С. Шкіронак ; пад рэд. А. М. Зэкава. – Мінск : БДУ, 2016. – 143 с.

ISBN 978-985-566-292-2.

У літаратурны зборнік «Кветкавыя ветразі» ўвайшлі творы ўдзельнікаў клуба аматараў мастацкага слова «КЛУмБа», які створаны пры Фундаментальнай бібліятэцы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Аўтарамі першага клубаўскага зборніка сталі студэнты некаторых факультэтаў БДУ. Яны спрабуюць свае сілы ў розных літара¬турных жанрах. Гэта вершы, апавяданні, казкі, нарысы. У сваіх творах удзельнікі клуба закранаюць пытанні, якія хвалююць іх душы: ад асабістых інтымных перажыванняў да набалелых праблем чалавецтва.

Шкурова, Е. В.

Социология права : пособие / Е. В. Шкурова. – Минск : БГУ, 2016. – 175 с.

ISBN 978-985-566-357-8.

Пособие содержит комплексный анализ теоретико-методологических основ социологии права как специальной социологической теории.

Предназначено для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05 «Социология».

40. Беспанская-Павленко, Е. Д.

Психологические основы социальной работы: возрастная психология : пособие / Е. Д. Беспанская-Павленко. – Минск : БГУ, 2016. – 103 с.

ISBN 978-985-566-353-0.

В пособии излагаются основные научно-методологические положения возрастной психологии, описаны особен-ности психического развития человека в онтогенезе. Приведены темы рефератов, вопросы к экзамену, а также список основной и дополнительной литературы.

Для студентов, обучающихся по специальности 1-86 01 01 «Социальная работа (по направлениям)».

Богданович, А. В.

Динамические задачи прикладной механики : учеб.-метод. пособие / А. В. Богданович. – Минск : БГУ, 2016. – 154 с.

ISBN 978-985-566-283-0.

Изложены базовые сведения о законах нагружения и типах разрушения материалов, механизмах усталостного повреждения и разрушения; даны основные характеристики сопротивления усталости и трещиностойкости мате-риалов, оборудования, образцов; рассмотрены методы экспериментального определения этих характеристик.

Для студентов, обучающихся по специальности 1-31 03 02 «Механика (по направлениям)».

Ценностный мир современного человека: страны Восточного партнерства, Европейский союз и Россия в международных проектах по изучению ценностей / Д. Г. Ротман [и др.] ; под ред. Д. М. Булын-ко, А. Н. Данилова, В. В. Правдивца, Д. Г. Ротмана. – Минск : БГУ, 2016. – 219 с.

ISBN 978-985-566-341-7.

В монографии, подготовленной сотрудниками Центра социологических и политических исследований БГУ, ана-лизируются базовые ценности населения государств – участников проекта Европейского союза «Восточное партнерство»: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Украины; ряда стран, стоявших у истоков создания Европейского союза, а также Российской Федерации.

Чесновский, М. Э.

Страны Средней Европы в международных отношениях (1989–2014 гг.). В 2 ч. Ч. 2. Страноведческий аспект : пособие / М. Э. Чесновский. – Минск : БГУ, 2016. – 239 с.

ISBN 978-985-566-273-1.

Во второй части пособия (первая часть вышла в 2002 г. на белорусском языке) в страноведческом аспекте анали-зируются процессы системной трансформации в среднеевропейских странах. Раскрываются место и роль в системе международных отношений, особенности внутренней политики государств Средней Европы на этапе их постсоциалистического развития. Сделан акцент на общественно-политических событиях, приведших к распаду европейской системы социализма.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-21 03 01 «История (по направлениям)», 1-23 01 01 «Международные отношения».