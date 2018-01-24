Ад эўрыстыкі да стылістыкі. У 2018 годзе ў БДУ надрукаваны 193 выданні

193 выданні, падрыхтаваных упраўленнем рэдакцыйна-выдавецкай працы. У 2018 г. надрукаванывыданні, падрыхтаваных упраўленнем рэдакцыйна-выдавецкай працы.

З іх 98 кніг надрукаваны ў тыпаграфіі, 65 – сродкамі малатыражнага друку факультэтаў, 30 электронных выданняў.

Са 193 выданняў 154 – навучальныя; 36 – навуковыя; 3 – даведачныя выданні.

19 выданняў выйшла на беларускай мове; 163 – на рускай; 11 – на замежных мовах.

Са 154 навучальных выданняў 52 кнігі выпушчаны з грыфам Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 17 – з грыфам навучальна-метадычных аб'яднанняў ВНУ па розных кірунках, 1 – з грыфам Міністэрства абароны Рэспублікі Беларусь.

Биология. География. Химия. Эвристические (открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 47 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»). Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 47 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-625-8.

В издании представлены разработки участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических (открытых) заданий.

Практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов по специальностям биологии, географии, химии.

Логика: теория аргументации и критического мышления : учеб.-метод. пособие / С. В. Воробьева. – Минск : БГУ, 2018. – 231 с.

ISBN 978-985-566-612-8.

В учебно-методическом пособии изложен теоретический курс логики, ориентированный на практические вопросы аргументации и критическое мышление. Он включает классические логические теории и основы современной неформальной логики и когнитивных теорий. В качестве прикладных аспектов логики даются общезначимые схемы аргументированных рассуждений, рациональные способы критического мышления и поведения агента аргументации.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-23 01 04 «Психология», 1-23 01 05 «Социология», 1-23 01 15 «Социальные коммуникации».

Кафедра физического воспитания и спорта. История и современность. К 70-летию / редкол.: В. А. Коледа (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 151 с. : ил. / редкол.: В. А. Коледа (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 151 с. : ил.

ISBN 978-985-566-613-5.

В издании, посвященном 70-летию кафедры физического воспитания и спорта БГУ, описана история ее становления и развития, изложены основные этапы деятельности в настоящее время, рассказано о преподавателях и выпускниках, прославивших нашу страну спортивными достижениями.

Для широкого круга читателей.

Методология и методы социологических исследований : пособие / Е. Е. Кучко, С. Н. Бурова, Л. В. Филинская. – Минск : БГУ, 2018. – 251 с. (Кафедра социологии)

ISBN 978-985-566-617-3.

Изложены теоретико-методологические основания программы социологического исследования, методов сбора эмпирических данных, а также требования к организации и проведению социологических исследований. Раскрыты особенности использования социологических методов в маркетинговых исследованиях.

Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 05 «Социология».

Лексікалогія беларускай мовы ў даследаваннях і каментарыях : дапаможнік / Г. І. Кулеш [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2018. – 191 с. / Г. І. Кулеш [і інш.] ; пад агул. рэд. М. Р. Прыгодзіча. – Мінск : БДУ, 2018. – 191 с.

ISBN 978-985-566-595-4.

У дапаможніку аналізуюцца найбольш актуальныя напрамкі развіцця лексікалогіі беларускай мовы і прыводзяцца арыгінальныя тэксты прац навукоўцаў першай паловы XX ст.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)».

Математика. Физика. Информационные технологии. Эвристические (открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 55 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»). Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 55 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-619-7.

В издании представлены разработки участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических (открытых) заданий.

Практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс при подготовке будущих математиков, физиков и специалистов в области информационно-коммуникационных технологий.

Педагогика. Психология. История. Философия. Эвристические (открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 51 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»). . Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 51 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-626-5.

В издании представлены разработки участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических (открытых) заданий.

Практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов (педагогика, психология, история, философия).

Право. Политология. Международные отношения. Эвристические (открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 47 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»). . Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 47 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-622-7.

В издании представлены разработки участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических (открытых) заданий.

Практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс при подготовке юристов, политологов и специалистов в области международных отношений.

Филология. Журналистика. Эвристические (открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 71 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»). . Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 71 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-614-2.

В издании представлены разработки участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических (открытых) заданий.

Практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов (филология, журналистика).

Английский язык для географов = English for Geographers : учеб. пособие / И. Л. Шарейко, О. М. Соколович. – Минск : БГУ, 2018. – 187 с. : ил.

ISBN 978-985-566-602-9.

В учебном пособии рассматриваются основные темы модуля социального общения, необходимые для подготовки к сдаче экзамена по иностранному языку в неязыковом вузе. Представлены материалы для развития навыков и умений устной речи в процессе работы с текстом.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям «География», «Геология и разведка месторождений полезных ископаемых», «Гидрометеорология».

Экономика. Менеджмент. Эвристические (открытые) задания участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково». Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 47 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»). . Практикум / под ред. А. Д. Короля. – Минск : БГУ, 2018. – 47 с. – (Межвузовская серия «Креативное образование»).

ISBN 978-985-566-610-4.

В издании представлены разработки участников оргдеятельностного семинара «Методика обучения через открытие: как обучать всех по-разному, но одинаково», приведены рекомендации по разработке эвристических (открытых) заданий.

Практикум предназначен для преподавателей, осуществляющих образовательный процесс при подготовке студентов, магистрантов, аспирантов по специальностям экономического направления.

Яцевич, Е. А.

Грамматическая стилистика. Морфологические нормы : учеб.-метод. пособие / Е. А. Яцевич. ‒ Минск : БГУ, 2018. ‒ 139 с.

ISBN 978-985-566-611-1.

В учебно-методическом пособии описываются морфологические нормы русского литературного языка, подробно разбираются слу¬чаи отклонения от норм. Большое внимание уделяется рассмотре¬нию фразеологической системы русского языка.

Для иностранных студентов учреждений высшего образования, обучающихся по направлению специальности

1-21 05 02-04 «Русская филология (русский язык как иностранный)».

Кутырло, В. Э.

Асновы стратыграфіі : дапаможнік / В. Э. Кутырло. – Мінск : БДУ, 2018. – 144 с. : іл.

ISBN 978-985-566-593-0.

Разглядаецца гісторыя развіцця стратыграфіі ў Беларусі і ў свеце ад яе зараджэння да XXI ст. Тэрміналогія, наменклатура і стратыграфічныя кодэксы пададзены з пункту гледжання асноўных сучасных навуковых школ: еўрапейскай і амерыканскай. Метады стратыграфіі ўключаюць апошнія дасягненні ў галіне геахіміі, геафізікі і ізатопнага аналізу. Асоб¬ныя раздзелы прысвечаны падзейнай, секвенцыйнай і кліматычнай стра¬тыграфіі.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спе¬цыяльнасці 1-51 01 01 «Геалогія і разведка радовішчаў карысных выкап¬няў».

Савчук, Т. Н.

Аргументация в русско- и белорусскоязычном научно-гуманитарном дискурсе / Т. Н. Савчук. – Минск : БГУ, 2018. – 279 с.

ISBN 978-985-566-620-3.

Обосновывается авторская (конвергентная) модель аргументации в дискурсе гуманитарных наук. Уточняется теоретический статус феномена аргументации, систематизируются подходы к его изучению, выявляются источники концептуальных проблем аргументологии. На основе когнитивно-прагматического анализа русско- и белорусскоязычных научных статей гуманитарного профиля (по социологии, психологии, культурологии, лингвистике, журналистике) устанавливаются закономерности системного устройства научно-гуманитарной аргументации, раскрываются особенности вербализации конституентов аргументативного дискурса, классифицируются стратегии, тактики и приемы научно-гуманитарного обоснования. Определяются критерии оценки аргументации в дискурсе гуманитарных наук, разрабатывается оригинальная типология аргументативных ошибок. Выявляются общие и специфические характеристики категории аргументации в русском и белорусском дискурсах.

Синтез неорганических соединений : учеб. пособие / Д. В. Свиридов [и др.]. – Минск : БГУ, 2018. – 235 с.

ISBN 978-985-566-587-9.

Учебное пособие предназначено для лабораторного практикума по неорганической химии, направлено на освоение начал химического эксперимента и методик синтеза в рамках курса «Неорганическая химия» и раздела «Неорганические лекарственные вещества» в курсе «Фармацевтическая химия». Наряду с методиками синтеза разного уровня сложности в пособии рассмотрены теоретические основы неорганического синтеза.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям «Химия (по направлениям)», «Химия лекарственных соединений», «Фундаментальная химия», «Химия высоких энергий».

Командно-штабные машины управления 1В14М (1В15М), 1В13М. Основы устройства, эксплуатации и боевой работы : учеб. пособие / С. В. Бурсевич [и др.] ; под общ. ред. С. В. Савчука. – Минск : БГУ, 2018. – 143 с.

ISBN 978-985-566-598-5.

В учебном пособии рассматриваются устройство, приборное осна¬щение, порядок боевой работы и технического обслуживания машин, входящих в состав комплекса автоматизированного управления огнем артиллерии 1В12М (1В12–1).

Для курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и младших командиров, военных факультетов высших учебных заведений.

Каталаг выданняў БДУ можна паглядзець тут