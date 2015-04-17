Семейные ценности, осознанное родительство и любимый университет. В БГУ подведены итоги конкурса “Тепло семьи”

Сотрудникам и студентам университета было предложено опубликовать фото с рассказом о семейной традиции или дать свое определение понятию "Что для тебя значит Семья?", поставить хештеги #теплосемьи2019 , #bsu_by и ждать итоги розыгрыша.

Никто не остался без подарка, каждый участник автоматически получил новогоднюю брошь, а победители - наборы для совместного чаепития!

Список победителей конкурса:

1. Анна Близнюк- 4 курс исторического факультета;

2. Екатерина Курчева - преподаватель кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики факультета социокультурных коммуникаций;

3. Алена Гришина - социальный педагог отдела молодежных программ и проектов управления воспитательной работы с молодежью;

4. Дарья Огородникова - 2 курс биологического факультета;

5. Дмитрий Никонович - старший преподаватель факультета журналистики.

Аня Близнюк- 4 курс исторического факультета;

Хотелось бы сказать, что очень приятно когда не забывают о главном, о семье и семейных традициях. В первую очередь традиции помогают нам постоянно поддерживать общение друг с другом. Таккак семья большая, то часто видеться совсем нереально, но благодаря традициям это становится возможно.

Здорово, что организовывают такие проекты и в частности данный конкурс.

Наверное, каждый участник надеялся на победу, но когда мне сказали, что выбрали именно мою фотографию, было очень неожиданно, ведь до этого я смотрела фотографии других участников и каждая из них была наполнена теплом и любовью, каждая достойна победы.

Думаю жюри было очень сложно выбрать.

Не могу не сказать, про очень классный подарок – набор для чаепития. Слова,которые написаны на нем передают необычайное тепло и создают уют.

Пост Анны:

Сегодня наше время, а вместе с ним и жизнь бежит невероятно быстро. И в этой суматохе мы забываем о главном-о семье и наших близких. Но благодаря такому "явлению" как традиция, мы имеем возможность забыть про все на свете: работу, экзамены, курсы, срочные дела...... И просто побыть вместе с семьёй. В такие действительно великие праздники как Рождество и Пасха, в нашей семье по истине происходит чудо. Оказывается, что у нас и не так много срочных дел, а экзамены могут и подождать пару дней. Мы можем собраться несколькими поколениями и просто общаться, делиться новостями, планами и дарить друг другу подарки. И просто невероятные все испытывают эмоции от такой простой вещи как общение с близкими. Цените, любите и не забывайте о своих близких.

#рождествохристово#семья#традиции#теплосемьи2019#bsu_by

Дарья Огородникова решила участвовать потому, что просто хотела поделиться своими эмоциями о семье, девушка думала, что друзьям и близким будет приятно услышать о том, что она их любит и уважает.

Для нас важно быть вместе и выражать свою любовь, заботу, а из этого уже и вытекают традиции. Участвуя в подобных конкурсах не думаешь о призе, а скорее о семейных ценностях, мне было полезно и приятно написать то, что считаю важным, в итоге моя семья сказала, что гордится мной - это здорово.

Пост Дарьи:

Моя семья - это мама, сестра Васюна и брат Коля в первую очередь, но на этих самых близких людях она не заканчивается, конечно ещё папа и бабушка с дедушкой, которые тоже участвовали в моём воспитании, поэтому они тоже важны для меня, как и другие мои родственники.

Семья у меня большая и раскидана по всей Беларуси и России. Поэтому одна из наших традиций - это собираться всем вместе на Новый год и Рождество, а также на другие большие и семейные праздники. Вместе мы готовим вкусняшки и дарим друг другу подарки и, конечно же, младшие братья и сёстры верят в Деда Мороза и поэтому, также как и я когда-то, ищут свои подарки под ёлкой.

Также мы стараемся ездит на море каждый год все вместе. Отдыхаем, загораем на солнышке и купаемся в море, большего и не надо.

Для нас важно держаться друг друга, даже если мы далеко-далеко друг от друга, это неважно, ведь они всегда в моём сердце, а я в их, тем более есть возможность позвонить и просто поговорить по телефону и от этого уже становиться лучше. Отсюда и появилась наша новая традиция: писать друг другу в семейном чате - свои новые события, например как дела на работе, в университете или просто как дела, рассказать как растут младшие братья и сёстры или же поздравить любимых мам с Днём матери - это всё делает нас большой и сплочённой семьёй.

Для меня семья это поддержка (когда теперь не только я советуюсь с мамой или бабушкой, но и они со мной, когда они поддерживаю меня в каком-то житейском выборе, как и я их), забота (когда мама звонит и говорит одень шапку это не надоедает, как было раньше, это вызывает улыбку, потому что за сотню километров она всё равно мама и будет заботиться о тебе), любовь, уважение и многое другое, о чём я могу писать долго.

Семья - это не просто люди с которыми ты вырос и живёшь, это люди которые тебя любили, даже когда ты ночью громко плакал и не давал спать, это люди, которые помогут тебе выбрать правильный путь, потому что они ведь больше знают, это люди, которые расскажут тебе много увлекательных сказок, историй и нравоучений, чтобы ты вырос хорошим человеком, это люди, которые всегда будут тебя оберегать, даже на расстоянии и это люди, к которым ты всегда можешь вернуться, ведь это твой дом ("Мой дом, там где ты...").

С нетрадиционной заявкой на победу участвовала Екатерина Курчева (преподаватель кафедры компьютерной лингвистики и лингводидактики факультета социокультурных коммуникаций) она в форме стихотворения рассказала о том, как живется преподавателю-маме.

Пара, мел, конспект, студенты,

Материалы, документы.

Совещания, Совет,

Милый университет... Каша, суп, кружок, уроки,

Санки, снег, красные щёки,

Белоснежка, фея, гном.

Теплота. Забота. Дом.

Вот такая жизни гамма:

Я Преподаватель-Мама.

А семья, сказать могу:

Дети, муж... и БГУ.

Что бы не происходило в нашей жизни, семья – это та тема, актуальность которой неоспорима.

Каждый, кто принял участие в данном конкурсе и рассказал свою историю, сделал вклад, дал кому-то задуматься о важном, о семье.

Почитать истории участников конкурса можно перейдя по ссылке в инстаграм

Иоланта КАЗАКОВА