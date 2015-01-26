Новый председатель совета молодых ученых о cтатусе молодого ученого в научном сообществе

Наталья АНЦУХ – доцент кафедры международного частного и европейского права факультета международных отношений Белорусского государственного университета, председатель Совета молодых ученых Белорусского государственного университета, кандидат юридических наук, доцент.

Ученый не тот, кто занимается наукой,

а тот, кто не может ей не заниматься

Нобелевский лауреат П. Л. Капица

В Республике Беларусь особое внимание уделяется популяризации научно-исследовательской и инновационной деятельности молодежи. Создание для молодых людей благоприятных условий для осуществления научной деятельности, формирование и развитие их научного потенциала должно быть обусловлено укреплением статуса молодого ученого в научном сообществе и в обществе в целом. Высшие учебные заведения страны, формируя своеобразную площадку для интеграции науки и образования, являются ответственными не только за качественную подготовку высококвалифицированных специалистов, но и за сохранение молодых научных кадров.

Молодежь обладает большим потенциалом. Она более мобильна, адаптивна, социально активна, способна генерировать новые идеи, находить нетривиальные решения проблем, работать в динамично меняющейся среде. Молодой возраст, несмотря на уже имеющийся статус ученого, позволяет быть в постоянном поиске, не бояться рисковать, экспериментировать, решать задачу оригинальным способом. Современный молодой ученый должен обладать такими качествами как инициативность, упорство, ответственность, энтузиазм, креативное мышление и умение творчески подходить к решению научной задачи.

Вопрос о статусе молодого ученого является актуальным в силу ряда причин. Прежде всего, следует обратить внимание, что в законодательстве Республики Беларусь отсутствует определение понятия «молодой ученый». В модельном законе от 23 ноября 2012 г. № 38-10 «О государственной молодежной политике», принятом Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств в статье 1 закреплен понятийно-категориальный аппарат, где имеют место основные термины, одним из которых является «молодой ученый – работник образовательного или научного учреждения до достижения им следующего возраста: доктор наук – 40 лет, кандидат наук – 35 лет, работник без степени, аспирант – 30 лет». В рекомендациях от 27 марта 2017 г. № 46-14 «О сотрудничестве между молодыми учеными государств – участников СНГ», принятых Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств, для молодых ученых определен схожий возраст, с тем лишь отличием, что для докторов наук он немного выше – 45 лет.

В Беларуси с 2006 г. на основании Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2005 г. № 367 «О совершенствовании стимулирования творческого труда молодых ученых» проводится республиканский конкурс для назначения стипендий Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, в котором могут участвовать достигшие наилучших результатов в научной, научно-технической и инновационной деятельности доктора наук в возрасте до 45 лет, кандидаты наук – до 35 лет и ученые без степени – до 30 лет, что можно на сегодняшний день считать ориентиром для определения возрастных границ молодого ученого в нашем государстве. Ежегодно учреждается около 100 стипендий талантливым молодым ученым, работающим в организациях, выполняющих научные исследования и разработки в области естественных, технических, социальных и гуманитарных наук. В Белорусском государственном университете с 2007 по 2017 гг. 85 молодых ученых были удостоены данной стипендии (5 докторов наук, 68 кандидатов наук и 12 молодых ученых без научной степени).

Полагаем, объективным критерием принадлежности к молодым ученым должен выступать не только верхний возрастной порог, но и научная квалификация, что позволит относить к таковым молодых людей, начиная с магистрантов. Считаем возможным в проект Резолюции II Съезда ученых Республики Беларусь внести предложение о целесообразности закрепления в Законе Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. № 65-З «Об основах государственной молодежной политики» следующего определения понятия молодого ученого – работник образовательного или научного учреждения до достижения им следующего возраста: доктор наук – 45 лет, кандидат наук – 35 лет, магистрант, аспирант, работник без степени – 30 лет.

В модельном законе от 25 ноября 2008 г. № 31-14 «О статусе ученого и научного работника», принятом Межпарламентской Ассамблеей государств-участников Содружества Независимых Государств, основное внимание сконцентрировано на правовом статусе ученого и научного работника (правах, обязанностях и гарантиях). В Законе Республики Беларусь от 21 октября 1996 г. № 708-XІІІ «О научной деятельности», так же как и в вышеназванном модельном законе, права и обязанности научного работника закреплены без дифференциации по возрастному критерию. Основные права, коррелирующие с обязанностям, следует свести к следующим: осуществление научной и научно-организационной деятельности на высоком профессиональном уровне; получение материально-технического обеспечения, необходимого для выполнения научных исследований, а также материального вознаграждения в соответствии с занимаемой должностью, квалификацией, результатами, качеством и сложностью выполняемой работы; участие в национальных и международных научных мероприятиях; повышение уровня научной квалификации.

Успешное осуществление научной и инновационной деятельности, укрепление статуса молодого ученого зависит также от мотивации, которая независимо от того, внутренняя она или внешняя, является движущей силой любого активного действия. Формирование и развитие научного потенциала должно быть среди прочего обусловлено мотивационной средой.

Магистранты и аспиранты делают осознанный выбор в отношении осуществления научной деятельности. Здесь имеет место в большей степени внутренняя мотивация, обусловленная желанием решить поставленную научную задачу, реализовать свой творческий научный потенциал посредством защиты диссертации и получения искомой степени кандидата наук, повысить свою квалификацию, обрести круг общения в интеллектуальной среде. Молодые ученые, получившие диплом исследователя, – более сложная для мотивационных процессов категория. С одной стороны, это молодые люди, имеющие свою точку зрения, любовь к истине, получающие удовольствие от самого процесса работы в научной сфере и уже получившие признание со стороны ученых-коллег. С другой стороны, это те, кто столкнулся с феноменом «разочарования», что в итоге становится причиной завершения научной карьеры.

С целью укрепления и повышения статуса молодого ученого целесообразно создавать благоприятные условия по следующим приоритетным направлениям.

Поддержка талантливой научной молодежи при осуществлении фундаментальных исследований в области естественных, технических и гуманитарных наук, проводимых научными организациями и высшими учебными заведениями, путем выделения для молодых ученых отдельных научных тем. В качестве аналогии приведем удачную практику Белорусского государственного университета по проведению престижного конкурса по присуждению премий имени В.И. Пичеты и А.Н. Севченко, в котором дополнительно на общих основаниях открыта номинация для молодых ученых (кандидатов наук до 35 лет и докторов наук до 45 лет), где они могут продемонстрировать свои наилучшие научные результаты. Дифференциация стимулирующих выплат (например, премий) молодым ученым в зависимости от их научных достижений. В качестве критериев можно использовать показатели публикационной активности; индекс цитирования (в Белорусском государственном университете все ученые, включая молодых, зарегистрированы в системе Google Академия, которая позволяет отслеживать статистику цитирования работ); получение престижных премий и наград; участие в общественной жизни, тесно связанной с осуществлением научной деятельности (например, членство и активная работа в Совете молодых ученых). Оснащение лабораторий современным научным оборудованием с правом доступа к нему молодых ученых самостоятельно или под руководством старших коллег. Создание более гибких механизмов при оформлении сотрудниками зарубежных командировок, связанных с научной деятельностью (повышение квалификации на международных конференциях, семинарах, стажировках). На сегодняшний день актуальным является вопрос о возможности такого командирования сотрудника в случае, если принимающая сторона оплачивает расходы частично. Формирование условий для повышения квалификации молодых ученых и их профессионального роста. В Белорусском государственном университете, например, действует комплексная программа по развитию квалификации персонала – «Корпоративный университет», в рамках которой предусмотрено проведение обучающих мероприятий в рамках «Школы лидера» для специалистов, включенных в резерв руководящих кадров вуза, «Школы руководителя» для заведующих кафедрами, а также «Школы развития компетенций» для молодых преподавателей университета. Введение на кафедрах высших учебных заведений должности преподаватель-стажер сверх штатного расписания с целью закрепления наиболее успешных молодых ученых, закончивших аспирантуру и получивших диплом исследователя, в вузовской среде. Один-два года нахождения на данной должности позволит стажеру определиться с планами на будущее: остаться преподавать и заниматься научной деятельностью на кафедре или выбрать иную сферу деятельности. Увеличение объектов строительства арендного жилья для молодых ученых, а также расширение льгот при строительстве жилья, которые на сегодняшний день согласно нормам Указа Президента Республики Беларусь 6 января 2012 г.№ 13 «О некоторых вопросах предоставления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений» имеют, в том числе, малообеспеченные граждане Республики Беларусь, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий из числа граждан, которым были назначены стипендии Президента Республики Беларусь талантливым молодым ученым, – по согласованию с Национальной академией наук Беларуси.

В преддверии II Съезда ученых Республики Беларусь вниманию общественности представлен проект Стратегии «Наука и технологии 2018-2040», цель которой – построение экономики на основе интеллекта. Одним из принципов развития кадрового потенциала, что, несомненно, относится и к молодым ученым, названо усиление кооперации образования, фундаментальной и прикладной науки. Особое внимание уделено практико-ориентированному образованию, организации проектов на межотраслевой основе, концепции «Университет 3.0», которая предполагает коммерциализацию научной деятельности в соответствии со следующей схемой: «образование–наука–инновация–коммерциализация–производство», что успешно реализуется и в Белорусском государственном университете путем создания стартап-центров и бизнес-инкубаторов на базе технопарка.

С уверенностью можно констатировать, что молодые ученые имеют свой особый статус, его укрепление благоприятно влияет на повышение престижа ученого в обществе, знания и умения которого вносят существенный вклад в социально-экономическое развитие Республики Беларусь.