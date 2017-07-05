«Школа руководителя» в БГУ: важно знать куда идешь ты и зачем

В нашем университете завершилась программа корпоративного обучения руководителей структурных подразделений, их заместителей и специалистов в области стратегического менеджмента, управления проектами, ситуационного лидерства, управления изменениями, и речевого имиджа руководителя.

Проректор по учебной работе и интернационализации образования Сергей ХОДИН отметил: «До сих пор многие спорят: управление – это искусство или наука. Безусловно, многие вещи близки к медицине. В медицине диагностика – это самое важное, в управлении тоже. Поэтому просто необходимо совершенствоваться. Надо помнить, что мы – команда, мы – вместе. И команда БГУ – самая лучшая. Я в этом уверен».



Первый этап обучения, выездные занятия, прошли по программе «Стратегическое управление в высшем учебном заведении» 1-2 декабря 2017 года на базе ГСОК «Логойск». Тренинги провели Дмитрий Лукьянов, Александр Самойлов и Андрей Бибиков, ведущие специалисты, бизнес-тренеры и консультанты отечественных консалтинговых компаний, практикующие психологи и преподаватели БГУ. Второй этап проходил с 3 по 21 декабря на базе Белорусского государственного университета.

Как отметила Наталья НЕПЕВНАЯ, сегодня в мире есть два очень важных ресурса: время и информация. Времени у нас всегда не хватает, а информации слишком много, чтобы взять то, что нужно. Она поблагодарила бывшего ректора Сергея Абламейко за идею и финансирование, ректора Андрея Короля за поддержку и участников программы за то, что они отозвались и собрались на это мероприятие, которое нацелено не только на профессиональное развитие, но и позволяет лучше познакомиться и пообщаться в неформальной обстановке.

Безусловно все, о чем было сказано на курсе, полезно не только БГУ, но и для каждого человека в отдельности. У каждого есть свои цели, стратегия, тактика и приемы достижения поставленных задач. Но правильнее всего, как краткое резюме для подведения итогов обучения, поинтересоваться у лекторов об их впечатлениях и о самом главном в образовательном курсе за эти три недели.

Дмитрий ЛУКЬЯНОВ, факультет социокультурных технологий:

- Какова Ваша цель участия в этом проекте?

- Когда я узнал, что такая инициатива есть, я посчитал нужным, поскольку у меня есть релевантный опыт, поделиться им и активно принял участие в формировании программы с целью ознакомления наших руководителей с теми подходами, которые существуют в мировой практике формирования стратегии в учреждениях образования и транслирования этой стратегии на все уровни организации. Нужно понимать, что опыт – это хорошо, но, теория без практики слепа, а практика без теории глупа. Нужно что-то делать не потому, что ты это делаешь сто лет, а делать все осознанно, понимать, что ты в своей деятельности стараешься следовать лучшим работающим инструментам, чтобы повышалась эффективность. Моя задача – возбудить интерес и дать источники, где они этот возбужденный интерес могут удовлетворить, показать примеры, дать методики, плюс самообразование. Мы уже продумывали с организаторами мероприятия возможности продолжения этой программы исходя из конкретных запросов, анализа результатов этой работы, понимания того, что нужно дать нашему кадровому резерву, чтобы они были более эффективны и сейчас и в будущем.

Самая большая сложность в том, чтобы люди поверили, что они могут это сделать, осознали, что изменения неизбежны, они могут принять в них участие и все у них получится.

- У нас руководящий состав довольно взрослый, а молодежь, она –то в спину дышит: более креативная, полегче на подъем, эмоциональная. Не проще подготовить новые кадры?

- Ну подождите, во-первых, не нужно списывать со счетов тот опыт, который есть. Здесь понимание и истории, и научных школ, и педагогических школ, которые существуют в университете. Это нужно максимально использовать и идти не сколько революционным, сколько эволюционным путем. Нужно выровнять старшее поколение, которое понимает и оценивает все плюсы и минусы организации, это уровень зрелости. В идеале, это интеграция поколений в этот процесс.

Я бы пожелал университету оставаться неудовлетворенным, видеть всегда возможности для улучшения и делать максимум, что каждый может делать на своем месте для того, чтобы университет становился лучше.

Сергей ГОТИН, консультант консалтинговой группы ИМАКОН:

- Мой блок связан со стратегическим менеджментом и вопросами международного сотрудничества: как работают большие международные программы и каким образом можно в них участвовать.

- Почему вы согласились примкнуть к данному обучению?

- Во-первых, потому что руководство и менеджмент Вуза заинтересовался этими темами, а значит качество управления в университете может изменится. Внедрение новых принципов в планирование, распределение ресурсов, научные исследования, повысит их эффективность.

Вузы почти оторваны от практического внедрения своих наработок. Преподаватель, профессор, исследователь не думает категориями того, где будет трудоустроен его работник и какую зарплату он будет получать. Он говорит о технологии передачи знаний, получения опыта, инженерных вещей, и не говорит о том, как это будет использовано позже. Западные программы заточены на то, что человек, начиная со второго, третьего курса, думает где он будет работать, как он будет эти знания использовать, какую пользу его будущая работа принесет обществу. Моя задача объяснить на каких принципах это все строится. Если человек поймет саму модель и схему, он сам обучится, более применительно к своей сфере.

Я – выпускник физфака БГУ, и я хочу пожелать, чтобы будущие выпускники, точно так же чувствовали определенные сантименты к университету, и когда их позовут поделиться опытом, приходили и делились.

Александр САМОЙЛОВ, бизнес-тренер и консультант:

- Александр, подскажите, пожалуйста, вы же понимали, что аудитория в университете непростая, почему вы приняли это приглашение?

- Не бывает сложных или простых аудиторий, бывает аудитории, которые по-разному мыслят в данный момент времени, и вся эта активность, а порой даже агрессивность, не имеет отношение ни ко мне, ни к тому контенту, который я говорил, либо имеет опосредованно. Она, скорее всего, направлена внутрь этих самих людей, которые пытаются сейчас бороться с самими с собой. Для меня такие активности в зале очень важны, потому что это говорит о том, что идет процесс, что если бы им было все равно, то они бы сидели тихонечко и дремали. Я создал там конфликт, который не даст возможности им спокойно жить так, как они жили до этого. И если мне повезет, то в этом конфликте победит та составляющая, которую я пытался продвинуть, а не та, которая там была раньше. И я понимаю, что гарантий у меня нет никаких, но у меня есть шанс. Если ты работаешь с людьми, то не надо питать никаких иллюзий, просто ты делаешь ту работу, что ты должен делать так хорошо, как ты можешь делать. А дальше все зависит от людей. Ведь большинство в зале так и не поняли, что нужны срочные и значительные перемены. Многие понимают, что перемены должны быть, но не понимают в какую сторону нужно делать первый шаг, что от них зависит и что не зависит. Важно осознать ситуацию, принять недостатки, увидеть возможности, которые эта ситуация дает, и, не боясь, продвигаться к этим возможностям и их реализации через ответственность, которую нужно брать на себя. Потому что не бывает никогда результата без ответственности.

Андрей БИБИКОВ, тренер по постановке голоса и преподаватель сценической речи, актёр, режиссёр, драматург, телеведущий, музыкант:

- В чем заключалась особенность вашего выступления?

- С людьми такого уровня образования у меня был первый опыт. У этой аудитории есть особенность, они очень быстро принимают решения внутри себя, очень быстрая скорость восприятия. Главное, что я хотел донести, это то, что очень важно находить общий язык, т. е. окружающие тебя люди должны понимать твою миссию, как руководителя. Иначе все бегают в разные стороны, выполняя свою задачу. Важно не передать контент, рассказать это просто, и не мотивировать, потому что, когда вы прекращаете мотивировать у них мотивация падает, это сторонний навык, а вдохновить, чтобы каждый нашел источник внутри себя. Тогда мы движемся к общей цели, и она даже может быть за пределами нашего видения. Обладать жесткими компетенциями может любой, а вдохновлять…вот тут задачка. Тогда можно работать на невероятном уровне.

БГУ я желаю развиваться дальше, потому что эта точка на карте человечества, от которой мы, на данный момент зависим, создаем новый мир через новое поколение и БГУ прекрасно с этим справляется.

Олег РАДЮК, факультет социокультурных коммуникаций:

- Поучаствовать в этом проекте меня заставило желание причинить непоправимую пользу университету, чтобы университет шел в счастливое будущее. 10 % студентов за рубежом учатся в онлайн университетах и получают не менее качественное образование. Мы этого явления в нашей стране не видим и не слышим. Только люди, которые находятся на верхушке управленческой пирамиды и принимают стратегические решения могут дать команду. Но немногие понимают куда нужно идти, значит они придут в никуда. И нам нужно среди своих сотрудников искать тех, кто видит будущее и давать методы и инструменты для определения факторов успеха и зон роста, которыми нужно заниматься в первую очередь, что мы и пытаемся делать в рамках этого курса. У нас очень умные люди и все, что требуется от университета, это создать для них такие условия, в которых они будут работать увлеченно. Потому что это идеальная работа, когда делаешь то, что нравится, хорошо получается и за что платят. В таких условиях человек выдает наивысшие результаты.



Немаловажно мнение участников проекта:

Наталья ГЕРАСИМОВИЧ, управление редакционно-издательской работы:

- Понравилось все, потому что в моем опыте работы это первое подобное мероприятие. Часто бывает, назначили на должность новую, но инструкции к этой должности нет. А здесь собрались люди, которым явно было что сказать друг другу. Важен опыт сотрудников БГУ и общение в неформальной обстановке. Это помогает в дальнейшем сотрудничать. Приятно, что наша аудитория, сотрудники университета, предстали как личности с юмором, не зануды, и профессионалы. Хочется развиваться и приятно, что не приходится вариться в собственном соку, что о тебе думают и помогают.



Владимир КАПЦЕВ, институт журналистики БГУ:

- У каждого Вуза есть своя стратегия развития. Она должна иметь цели и задачи, поэтому общая задумка удалась. Единственное, складывалось иногда впечатление, что так как большинство этих людей работают в сфере бизнеса, то они не совсем понимали, что вуз имеет узкую направленность в построении стратегии учебного заведения, и они калькировали приемы и техники из бизнеса относительно стратегии вуза.



Наталия ЧЕРКАССКАЯ, управление организационной работы и документационного обеспечения :

- Отличный семинар. Идея очень важна, потому что многие из нас выстраивали модели работы интуитивно. И сейчас я сама убедилась, что двигаюсь в правильном направлении. Важно, что мы услышали мнение извне, как нам лучше поступать, чтобы мы услышали потребности мира и смогли дать их нашим студентам и сотрудникам.

Главное, просто верить в себя и делать то, что считаете нужным для развития университета, своей деятельности, своей специальности, своих студентов и своей страны.



Татьяна БОГОМАЗОВА

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