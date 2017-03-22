Централизованное тестирование в БГУ. Кто и зачем пришел сдавать тесты?

C 12 июня по всей стране проходят централизованные тестирования. Десятки тысяч абитуриентов проверяют знания, полученные в школе. В аудиториях без преувеличения решается судьба недавних школьников. Белорусский государственный университет стал одной из главных площадок для проведения ЦТ, сюда съезжаются студенты из Минска и минской области. Газета «Універсітэт» узнала, кто и зачем сдает централизованное тестирование и кто их поддерживает.

Во внутреннем дворике БГУ оживленно, вот-вот университет откроет двери для сдающих тестирование. 18 июня сюда пришли ребята, сдающие математику. Среди абитуриентов чувствуется волнение, некоторые пытаются в последний момент что-то повторить, но большинство просто теребят черные гелевые ручки, перелистывают паспорта или задумчиво смотрят в одну точку.

Тестирование начинается в 11 утра, вход в аудитории доступен с 9:30. Абитуриентам рекомендуют приходить не позже, чем за 15 минут до начала, но некоторые ребята забегают в здание на последних минутах. Есть и те, кто подходит к университету неспешным шагом, будто прогуливаются в парке.

Один из членов организационной комиссии рассказала, что дежурит на ЦТ уже не в первый раз. Еще ни разу на ее памяти студентов не выгоняли с тестирования и не ловили на списывании. Досмотр абитуриентов очень строгий и они не смогут пронести ничего запрещенного. Бывает, что абитуриенты опаздывают, но если пакеты с заданиями еще не вскрыты, то комиссия зачастую пропускает опаздывающего. Но в тот день все таки случилась неприятная ситуация: молодой человек сильно опоздал и его уже не допустили. Иногда на тестировании кому-то становится плохо, поэтому в университете работает медпункт или дежурят врачи, всегда есть аптечка для быстрой помощи.

И вот на лавочках во внутреннем дворике остаются только родители и бабушки абитуриентов. Некоторые из них привезли детей из Минской области и на ногах уже с шести утра.

В тени деревьев сидит женщина, она достала книгу, но сосредоточиться на чтении у нее не получается. Каждые пару минут она в ожидании сморит на двери. Анна Николаевна, учитель в Минской школе, ждёт свою дочь Катю. Женщина с гордостью рассказывает, что Катя закончила 74 гимназию города Минска с баллом аттестата 10,0 и уже поступила в университет во Франции. На тестирование девушка пришла, чтобы проверить свои знания. Целый год она занималась с репетиторами, ходила на репетиционные тестирования и показывала отличный результат. Цели девушка ставит серьезные – очень хочет набрать 100 баллов. «Кате жаль, что можно сдавать только 4 теста, она бы хотела проверить свои знания и по другим предметам».

Не успело тестирование начаться, как из дверей вышли первые абитуриенты. Ребята постеснялись назвать свои имена.

Не дай бог пережить еще раз такое, - прокомментировали они очень волнительно было. И процесс подготовки был сложным. Мы быстро вышли, потому что написали, что знали и решили больше не сидеть впустую".

Мама выпускницы Кристины неспешно прогуливалась возле деревьев. Она рассказала, что ее дочь Кристина долго не могла определиться с будущей профессией и окончательное решение было принято только в мае. «По баллам видно будет, куда мы пройдем, но сейчас наша цель Юрфак БГУ. Выбрали именно этот университет, потому что на факультете много специальностей и можно выбрать то, что будет по душе», - рассказывает Ольга Николаевна. Дочь она поддерживает каждое тестирование, но математика для них самое сложное и волнительное.

Несмотря на то, что с начала тестирования прошло около часа, поток выходящих из дверей абитуриентов становится постоянным. Как правило это ребята, которые решали только те задачи, которые были им под силу, и не рассчитывали на высокие баллы. Многие хотели просто пройти порог в 10-20 баллов, чтобы иметь возможность претендовать на платные места в университетах. Кто-то из них уже имеет средне-специальное образование и постоянную работу, поэтому долго готовиться не было сил и времени.

Вскоре замечаем молодого человека, который расслабленно расхаживает возле главного корпуса. Причина его спокойствия в том, что он пришел на тестирование, чтобы просто проверить свои знания. Евгений закончил университет 9 лет назад и с тех пор каждый год ходит на ЦТ. Сдает русский, математику и физику. В этом году решил попробовать еще и английский. К тестированию парень готовился «морально»: работа и семья не оставляют времени на учебу. Результаты по математике с каждым годом у Евгения все хуже, зато по физике баллы растут. «Когда не надо никуда поступать, не так волнительно, поэтому сдавать легче. Когда смотрю на ребят, чувствую ностальгию, иногда хочется просто посидеть за партой», - говорит Евгений.

Многие абитуриенты приезжают сдавать ЦТ из других городов. Иногда их привозят родители на собственных автомобилях. Супружеская пара из города Столбцов ждали с тестирования сына, они очень переживали и не были готовы общаться с журналистом. А Степан с Логойского района приехал с мамой на автобусе. Группа поддержки у парня есть на каждом тестировании, с ним приезжает или мама, или сестра. Степан планирует поступать на лесничего в БГТУ и вернуться после университета в родные края. К тестированию он готовился сам, на ЦТ парень не волновался, возможно, уверенности ему придает поддержка родных.

Тем временем с начала тестирования прошло больше двух часов и поток студентов, выходящих из зданий, становился все больше. Выпускник одной из Минских школ Денис поделился впечатлениями: «Я не волновался, так как математика мой любимый предмет, единственное, что по сравнению с репетиционным тестированием было больше геометрических задач. Я готовился в школе с преподавателем на факультативах. Собираюсь поступать на физический факультет БГУ на специальность ядерные физика и технологии.» На ЦТ Денис рассчитывает набрать не меньше 70 баллов.

К концу тестирования у зданий университета стало многолюдно. Многие сбивались в группы и обсуждали задачи. Некоторые проверяли себя по учебным пособиям. Почти все ребята выходили с телефонами в руках, звонили родителям или друзьям и делились успехами. Сообщения были разными: кто-то сетовал, что почти ничего не знал и лучше бы он сдавал историю, другие уверенно отвечали кому-то на другом конце: «Не волнуйся, все хорошо, я же умный».

Сдать абитуриентом осталось еще 7 предметов, а после – дни томительного ожидания. А уже с 12 июля в ВУЗах развернется приемная компания, университеты станут полем битвы, где победят только лучшие из лучших.

Дарья КОВЗА

Фото Василия Кузьмичкина