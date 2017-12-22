Первые итоги вступительной кампании! Средний конкурс — 1,8 человека на место

18 Jul, 2018.

Известны первые итоги вступительной кампании в БГУ. Вчера завершился прием документов на бюджетную форму и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. Делимся первыми цифрами, рассказываем, сколько человек в этом году поступает в БГУ, с какими баллами и какой установился конкурс.

Получилась такая картина:

Как информирует пресс-службы БГУ, на дневную бюджетную форму обучения подано 3778 заявлений. Средний конкурс - 1,8 человека на место.

Какие абитуриенты пришли в БГУ?

Среди них:

  •  93 победителя международных и республиканских олимпиад, 4 лауреата Специального фонда Президента Республики Беларусь.
  •  856 выпускников средних школ и ССУЗов с медалями или дипломами с отличием (таких больше 20% от общего количества).
  • 1741 (или 46,1%) окончили лицеи и гимназии.

Кто больше?

По сравнению с прошлым годом, можно сказать, что нынешние абитуриенты пришли с более высокими баллами. Так, возросло число абитуриентов, у которых получился суммарный балл выше 300 – 56,9% (в 2017 г. – 51,4%). Среди них: 125 абитуриента получили на ЦТ 100 бальный результат (в 2017 г. – 92), у 5 абитуриентов 2 стобалльных результата (в 2017-м – 6).

Какой конкурс на специальностях, по которым проводятся внутренние испытания?

На дневную форму сложилась такая ситуация:

  • Дизайн (коммуникативный) – 31,5 человек на место;
  • Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) – 19,5 человек на место;
  • Дизайн (коммуникативный, сокращенный срок обучения) – 14 человек на место;
  • Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды, сокращенный срок обучения) – 9 человек на место;
  • Правоведение (на сокращенную форму) – 7 человек на место;
  • Журналистика и литературная работа – 2,2 человека на место.

О том, как проходили экзамены по творчеству, рассказали нынешние студенты БГУ. Читайте их истории в материале «Это были, без преувеличения, самые нервные дни за всю жизнь»..

Что на заочной бюджетной форме?

Приняты документы от 637 желающих учиться в БГУ (план приема 226 человек). Среди них 381 абитуриент подал документы на сокращенный срок обучения.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания такой конкурс:

  • Медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 15,3 человека на место;
  • Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент – 5,3 человек на место;
  • Менеджмент, финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 5,2 человек на место;
  •  Правоведение (сокращенный срок обучения) – 5,2 человека на место;
  • Социальная работа (сокращенный срок обучения) – 3,8 человек на место;
  • Документоведение (сокращенный срок обучения) – 2,5 человека на место.
  • Математика и информационные технологии (сокращенный срок обучения) – 2,3 человек на место.

Важные моменты

  • 20 июля – первое заседание приемной комиссии по зачислению на бюджетную форму.
  • До 4 августа продолжится прием документов на платную форму обучения.
  • Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на сайте БГУ.
  • Полезную информацию найдете на сайте abiturient.bsu.by.

Фото Василия КУЗЬМИЧКИНА

 

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

ЭМОЦЫІ АЛЬМА МАТАР

27 па Грынв чы 2 (фота Ганны вановай)

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