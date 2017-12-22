Первые итоги вступительной кампании! Средний конкурс — 1,8 человека на место

Известны первые итоги вступительной кампании в БГУ. Вчера завершился прием документов на бюджетную форму и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. Делимся первыми цифрами, рассказываем, сколько человек в этом году поступает в БГУ, с какими баллами и какой установился конкурс.



Получилась такая картина:

Как информирует пресс-службы БГУ, на дневную бюджетную форму обучения подано 3778 заявлений. Средний конкурс - 1,8 человека на место.

Какие абитуриенты пришли в БГУ?

Среди них:

93 победителя международных и республиканских олимпиад, 4 лауреата Специального фонда Президента Республики Беларусь.

победителя международных и республиканских олимпиад, лауреата Специального фонда Президента Республики Беларусь. 856 выпускников средних школ и ССУЗов с медалями или дипломами с отличием (таких больше 20% от общего количества).

выпускников средних школ и ССУЗов с медалями или дипломами с отличием (таких больше 20% от общего количества). 1741 (или 46,1%) окончили лицеи и гимназии.

Кто больше?

По сравнению с прошлым годом, можно сказать, что нынешние абитуриенты пришли с более высокими баллами. Так, возросло число абитуриентов, у которых получился суммарный балл выше 300 – 56,9% (в 2017 г. – 51,4%). Среди них: 125 абитуриента получили на ЦТ 100 бальный результат (в 2017 г. – 92), у 5 абитуриентов 2 стобалльных результата (в 2017-м – 6).

Какой конкурс на специальностях, по которым проводятся внутренние испытания?

На дневную форму сложилась такая ситуация:

Д изайн (коммуникативный) – 31,5 человек на место;

изайн (коммуникативный) – человек на место; Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) – 19,5 человек на место;

человек на место; Дизайн (коммуникативный, сокращенный срок обучения) – 14 человек на место;

человек на место; Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды, сокращенный срок обучения) – 9 человек на место;

человек на место; Правоведение (на сокращенную форму) – 7 человек на место;

человек на место; Журналистика и литературная работа – 2,2 человека на место.

О том, как проходили экзамены по творчеству, рассказали нынешние студенты БГУ. Читайте их истории в материале «Это были, без преувеличения, самые нервные дни за всю жизнь»..

Что на заочной бюджетной форме?

Приняты документы от 637 желающих учиться в БГУ (план приема 226 человек). Среди них 381 абитуриент подал документы на сокращенный срок обучения.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания такой конкурс:

Медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 15,3 человека на место;

человека на место; Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент – 5,3 человек на место;

человек на место; Менеджмент, финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 5,2 человек на место;

человек на место; Правоведение (сокращенный срок обучения) – 5,2 человека на место;

человека на место; Социальная работа (сокращенный срок обучения) – 3,8 человек на место;

человек на место; Документоведение (сокращенный срок обучения) – 2,5 человека на место.

человека на место. Математика и информационные технологии (сокращенный срок обучения) – 2,3 человек на место.

Важные моменты

20 июля – первое заседание приемной комиссии по зачислению на бюджетную форму.

– первое заседание приемной комиссии по зачислению на бюджетную форму. До 4 августа продолжится прием документов на платную форму обучения.

продолжится прием документов на платную форму обучения. Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на сайте БГУ.

Полезную информацию найдете на сайте abiturient.bsu.by.

Фото Василия КУЗЬМИЧКИНА