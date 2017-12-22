Первые итоги вступительной кампании! Средний конкурс — 1,8 человека на место

Известны первые итоги вступительной кампании в БГУ. Вчера завершился прием документов на бюджетную форму и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания. Делимся первыми цифрами, рассказываем, сколько человек в этом году поступает в БГУ, с какими баллами и какой установился конкурс.
Получилась такая картина:
Как информирует пресс-службы БГУ, на дневную бюджетную форму обучения подано 3778 заявлений. Средний конкурс - 1,8 человека на место.
Какие абитуриенты пришли в БГУ?
Среди них:
- 93 победителя международных и республиканских олимпиад, 4 лауреата Специального фонда Президента Республики Беларусь.
- 856 выпускников средних школ и ССУЗов с медалями или дипломами с отличием (таких больше 20% от общего количества).
- 1741 (или 46,1%) окончили лицеи и гимназии.
Кто больше?
По сравнению с прошлым годом, можно сказать, что нынешние абитуриенты пришли с более высокими баллами. Так, возросло число абитуриентов, у которых получился суммарный балл выше 300 – 56,9% (в 2017 г. – 51,4%). Среди них: 125 абитуриента получили на ЦТ 100 бальный результат (в 2017 г. – 92), у 5 абитуриентов 2 стобалльных результата (в 2017-м – 6).
Какой конкурс на специальностях, по которым проводятся внутренние испытания?
На дневную форму сложилась такая ситуация:
- Дизайн (коммуникативный) – 31,5 человек на место;
- Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды) – 19,5 человек на место;
- Дизайн (коммуникативный, сокращенный срок обучения) – 14 человек на место;
- Дизайн (дизайн предметно-пространственной среды, сокращенный срок обучения) – 9 человек на место;
- Правоведение (на сокращенную форму) – 7 человек на место;
- Журналистика и литературная работа – 2,2 человека на место.
О том, как проходили экзамены по творчеству, рассказали нынешние студенты БГУ. Читайте их истории в материале «Это были, без преувеличения, самые нервные дни за всю жизнь»..
Что на заочной бюджетной форме?
Приняты документы от 637 желающих учиться в БГУ (план приема 226 человек). Среди них 381 абитуриент подал документы на сокращенный срок обучения.
На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания такой конкурс:
- Медицинская экология (сокращенный срок обучения) – 15,3 человека на место;
- Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент – 5,3 человек на место;
- Менеджмент, финансы и кредит (сокращенный срок обучения) – 5,2 человек на место;
- Правоведение (сокращенный срок обучения) – 5,2 человека на место;
- Социальная работа (сокращенный срок обучения) – 3,8 человек на место;
- Документоведение (сокращенный срок обучения) – 2,5 человека на место.
- Математика и информационные технологии (сокращенный срок обучения) – 2,3 человек на место.
Важные моменты
- 20 июля – первое заседание приемной комиссии по зачислению на бюджетную форму.
- До 4 августа продолжится прием документов на платную форму обучения.
- Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на сайте БГУ.
- Полезную информацию найдете на сайте abiturient.bsu.by.
Фото Василия КУЗЬМИЧКИНА