«Это были, без преувеличения, самые нервные дни за всю жизнь». Внутренние испытания: абитуриентам от опытных

ЦТ уже позади и для многих абитуриентов нашего университета самый тревожный и трудный этап вступления в студенчество пройден. Но часть пока еще абитуриентов ждет еще одно важное испытание «для самых стойких». 18 июля начинается проведение внутренних испытаний БГУ на ряд специальностей. Абитуриентам в зависимости от факультета и специальности будет предложен ряд творческих испытаний, по результатам которых в сумме с баллами по ЦТ и будет решаться их дальнейшая академическая судьба.

Традиционно творческие экзамены считаются если не более сложными, то, как минимум, требующими крепких нервов и больших усилий при подготовке и сдаче. Неведение пугает и заставляет волноваться еще сильнее. Чтобы ослабить его влияние, мы попросили поделиться историями своего испытания студентов, уже успешно преодолевших этот этап. О подготовке перед кабинетом, принятии неожиданного, о роли случая и иронии высших сил – студенты БГУ делятся опытом и вдохновляют на достижение поставленной цели будущих первокурсников.

Марина, 4 курс, дизайн, факультет социокультурных коммуникаций

«Окончив художественную школу, я сразу же знала, чем займусь после 11-го класса – конечно же выберу творческую специальность! Несмотря на то, что за плечами у меня был определенный багаж знаний в этой области, я всё равно пошла на курсы, ходила год и дополнительно месяц непосредственно перед экзаменами. Глядя на это время сейчас, я думаю, что месяца мне бы хватило, но мне нужно было быть уверенной, что я сделаю всё, что от меня зависит. К сожалению, у нас было всего 3 бюджетных места и мне хотелось занять одно из них.

Когда я сдавала экзамены (было два предмета), в одном я была достаточно уверена, во втором – не совсем. Оценки получились абсолютно противоположными моим предположениям. Этот случай стал крупицей для урока, которому я учусь и по сей день: в творчестве твоя оценка – эти лишь стандартизация твоих умений под общую систему образования, но ни в коем случае не клеймо, которое говорит, что ты что-то умеешь на 100% или наоборот, не умеешь совсем. Уже спустя полгода обучения в университете, вы поймете, то, что вам поставили на экзамене, не говорит о ваших навыках. Это единичный случай, вырванный из вашей творческой деятельности, он ни в коем случае не оценивает всю совокупность ваших способностей. Хотелось бы посоветовать: старайтесь, потому что ВАМ это нужно, потому что ВАМ это нравится, тогда, какую бы оценку вы не получили, вы будете собой горды и довольны, потому что вы сделали всё, что было в ваших силах на тот момент. Да, скорее всего вы чего-то еще не умеете, не знаете, но у вас будет время, чтобы этому научиться и в этом и есть вся прелесть учебы – это непрерывный процесс!»

Егор, 3 курс, факультет журналистики

«Это были, без преувеличения, самые нервные дни за всю жизнь. Сочинение я написал посредственно, так что вся надежда была на творческий экзамен. В мозгу было настолько много информации разной полезности, что казалось: еще один билет - и концентрированная журналистика уже польется из ушей.

И вот, день перед последним экзаменом, а я понимаю, что учить уже бесполезно. И последнее, что приходит в голову - проверить, есть ли билеты, которых я не знаю совсем. Наткнулся на "Здоровый образ жизни и СМИ". Ай, чем черт не шутит, прочитал.

Утром, уже стоя под кабинетом, узнал, кажется, больше, чем до этого выучил. Нервы натянуты так, что сами уже вибрируют. И вот захожу. Отдаю папку с публикациями. Беру лист с билетом. Со мной только счастливая ручка и осознание того, что пойти в армию - не так и страшно. Опускаю глаза на билет. Читаю. Закрыл глаза, вдох-выдох, читаю еще раз. "ЗОЖ и СМИ". Не могу держать ручку, так трясет. Положил все на стол, с минуту посидел. Взял ручку, все написал, все ответил, получил восьмерку и заочно билет в новую жизнь. А потом, некоторое время спустя, отчетливо понял, что волноваться было и нечего».

Владимир, 3 курс, филологический факультет

«К внутренним вступительным для желающих поступить на славянскую и русскую филологии филфака относится устный экзамен по русской литературе. Я - мальчик, который шёл на славянскую филологию лишь ради языка, конкретно русской литературой принципиально никогда не увлекался особо, а тут мне нужно вызубрить всё от и до по ней, чтобы поступить на желаемое место. Перед экзаменом, рыдая над учебными материалами, я мысленно обращался к высшим силам (или к кому там - не знаю), чтобы мне во второй половине билета попался Булгаков, которого я любил, и чтобы в первой половине, не дай Бог, не попался Толстой с его пресловутым романом "Война и мир". Высшие силы учли мою просьбу сполна, но не без иронии - на экзамене вытягиваю билет и с Войной и миром, и с Булгаковым. Эдакий компромисс. Господин Булгаков смыл с меня клеймо позорного неуча после ответа про Войну и мир, преподаватели увидели, что номер-то совсем и не дохлый, и поставили мне весьма хорошую оценку по отношению к тому, как я был готов и как я отвечал.

Нужно действительно любить то, чем ты планируешь заниматься, выбирая свою специальность. Преследуйте установленную цель, и всё у вас получится».

Темира, 2 курс, факультет журналистики

«Я в течение всего 11 класса так дико паниковала, что к экзаменам сил переживать совсем не осталось, и я была полностью спокойна.

На сочинении я сначала минут 20 только выбирала тему. Когда выбрала - ещё минут 20 пялилась вникуда, а потом вообще решила, что хочу писать на другую тему. Когда я наконец определилась окончательно, набросала план и все такое, поняла, что прошло достаточно времени и начала паниковать. Обернулась, увидела, что у девочки сзади точно такой же пустой лист, успокоилась и приступила к работе.

Я заучила интересные цитаты про журналистику, которые подходили буквально к каждой журналисткой теме. Но было очень забавно, когда я решила упомянуть трэвел-журналиста, но совершенно забыла, как его фамилия. Я даже не была уверена, что я имя правильно помню. Но он так идеально вписывался в моё сочинение, что я так и написала «Дэвид с необычной фамилией». Главное - писать, даже если чего-то и не помнишь. Кусок есть - уже хорошо.

На устном вообще было весело, потому что я вытянула один из двух билетов, которые вообще не знала. Мне ещё девочки в коридоре говорят "Тем, повтори Скорину, мало ли что", а я такая «пф да не, не попадётся».

Попался. Говорю много и не по теме. Меня пытаются вытянуть – продолжаю паниковать и путаться в показаниях. Устный экзамен, казалось, завалила по полной, но на переживания просто не осталось сил. В голове только мысли о том, что наконец-то все закончилось и можно спать спокойно. Как оказалось, устный этап прошел не так плохо, а в этом году я уже перехожу на второй курс специальности веб-журналистика».

Константин, 5 курс, дизайн, факультет социокультурных коммуникаций

«За плечами у меня – художественная школа и дополнительные курсы перед поступлением. Поступить и учиться в Минске было детской мечтой, и в преддверии ее исполнения чувствовал себя напряженно. Выпускной класс, репетиторы, каждое воскресенье дорога из Солигорска в Минск на подготовительные курсы. За полгода до вступительных я рисовал столько, сколько не рисовал ни до, ни после: мог подскочить ночью и судорожно приняться за работу.

Сейчас я понимаю, что поступление это страшно, когда ты находишься в школе: все новое, нереальное, неопределенное. Я и не пытался успокоиться, понимая это, что бы ни думал – страх перед вступительными не проходил. Но именно он и стал для меня одним из мотиваторов: я боялся, но делал.

Творческие вступительные и поступление в ВУЗ – это своего рода посвящение. Это как порог боли – чем больше испытание, тем легче потом в дальнейшем».

Собирала истории: Вера КАЧАНОВА