«Мне стало обидно за физику». Аспирант физического факультета рассказал про Instagram-проект «Физика для всех»

18 июня проект аспиранта физического факультета Павла Лобацевича «Физика для всех» отпраздновал свой первый день рождения. Мы расспросили его, как пришла идея создания блогаи какие цели он перед собой ставит.

- Как возникла идея создания «физики для всех»?

Мой брат и знакомые ребята в прошлом году сдавали ЦТ и обращались ко мне за помощью в подготовке. Просили объяснить математику и чаще всего физику. Когда я общался с ними и со многими друзьями и знакомыми,они считают физику самым сложным предметом в школьной программе. Я никогда не слышал, чтобы люди говорили, что физика – это легко. И мне стало очень обидно за физику, потому что мне кажется, что очень простой предмет. Она доступна к понимаю и ее всегда можно объяснить на примерах. И на централизованном тестировании мне пришла идея проекта и, когда появилось время, я решил ее реализовать.

- Какая задача у этого проекта?

- Я ставлю перед собой задачу популяризировать науку и физику в частности.

- А объясните мне как физик журналисту. Зачем мне и другим людям нужно знать и понимать физику?

Знание физики очень упрощает жизнь и помогает в быту. Например, сейчас популярны надувные диваны для отдыха на природе. Многие пытаются их просто надуть, но если бы они знали законы физики, то поняли бы, что диван гораздо проще сделать с помощью ветра. А также физика – это интересно. Она объясняет явления, с которыми мы постоянно сталкиваемся и отвечает на такие вопросы, как «Что такое радуга?», «Откуда берутся ураганы?», «Что такое мираж?».

- Почему ты выбрал именно инстаграм для реализации проекта?

Потому что лучше 1 раз увидеть и прочитать комментарий к рисунку, чем 10 раз прочитать текст. Мне кажется, что вариант с картинкой самый воспринимаемый, а инстаграм– социальная сеть, где картинка имеет принципиальное значение.

- Какие цели вы перед собой ставите?

Когда я только начинал проект, я хотел к концу лета получить 1000 подписчиков. Это у меня получилось. На данный момент на страницу проекта в инстаграм подписано более 4000 человек. Если рассматривать статистику, то за неделю мои публикации просматривают около 40 000 человек. А просмотры некоторых публикаций доходило до 80 000. Я бы хотел развивать проект. Над ним сейчас работаю я один, хотя мне иногда помогают переводить посты на французский. И не всегда есть время реализовать все идеи. Я думаю собрать команду.

- Сколько времени занимает работа над проектом

Недели бывают разные, иногда 1 час в неделю, если я продумал все заранее. Иногда надо работать часов 10 в неделю или даже больше. Например, две мои любимые публикации, в которых я рассказывал, как получается радуга и мираж Фата-моргана. Для того, чтобы разобраться в этих темах, я несколько раз перечитывал научные статьи, продумывал, как все объяснить другим. Там работы было очень много.Еще я время отнимает перевод на 2 языка. Также я сам рисую рисунки. Самый простой занимает около 10 минут, а сложные рисунки – полдня. Но я заметил, что на эффективность поста (лайки, подписчики) сложность рисунка не влияет.

- Планируете ли вы создавать офлайн-проекты?

На данный момент, я буду исходить из свободного времени. Главная моя цель – это написать и защитить кандидатскую диссертацию, а потом все остальное. Если время будет позволять, я бы естественно хотел бы поучаствовать во всем.

- Есть ли у вас цель монетизировать«Физику для всех»?

Пока что такой цели нет, но я хотел бы стремиться к этому, потому что монетизация позволила бы уделять проекту больше времени.

- Как ты выбираешь темы? И можно ли у тебя попросить ответить на какой-то вопрос?

Темы я выбираю случайным образом. Иногда я встречаюсь с каким-то явлением или интересной задачей и у меня в голове сразу всплывает идея, как это объяснить. Также я спрашиваю у читателей, какая тема их интересует и мне пишут достаточно много людей. Например, недавно у меня попросили делать больше публикаций о ядерной физике, теперь я думаю, как же это нарисовать, чтобы было понятно. Недавно был забавный случай, мне написали ребята из Сингапура и просили помочь с заданиями по математике, несколько раз я помог.

- Ващ проект уже международный, расскажите, из каких стран ваши читатели?

Изначально очень большой процент был белорусов. Сейчас Беларусь составляют 20%, Россия – 9%, Индия– 8%, США –8%, Бразилия –4 %

Если смотреть статистику по городам – 17% читателей из Минска, в Москве, Санкт-Петербурге и Тегеране по 2 процента и 1% в Стамбуле.

Я изучал различные научные инстаграмы и заметил, что очень много проектов реализовываются в Индии. Мы привыкли думать, что Индия бедная и неразвитая страна, но те, кто имеет доступ к интернету, очень усердно развиваются в научной среде.

- Какие отзывы вы получали о своей работе?

Многие пишут и в личных сообщениях, и в комментариях, что им нравится моя страница, благодарят и задают вопросы.Буквально на этой неделе мне писал парень из Индии, который учится в старшей школе и собирается связать дальше свою жизнь с физикой, что ему очень нравится этот проект. Многие также поздравили проект с днем рождения.

Также Павел начал вещать в режиме оффлайн. 19 июня в БГУ Павел Лобацевич рассказал студентам о том, почему же мы должны любить лазеры.Он подробно ответил на вопросы «Как работает лазер?», «Что нужно, чтобы сделать лазер?» и «Зачем нужен лазер, и как его открытие перевернуло мир?» На лекции были студенты как технических, так и гуманитарных специальностей. Поэтому Павел объяснял от простого к сложному, приводя интересные примеры и аналогии, чтобы было понятно и интересно всем.

Страница проекта «Физика для всех» в Instagram: https://www.instagram.com/young_phys/

Больше об открытых лекциях можно узнать на Образовательном пространстве «УниверситетПЛЮС» Вконтакте: https://vk.com/proekt_bsu

Дарья КОВЗА