По любви и для карьеры: иностранцы изучают русский язык в БГУ

На факультете доуниверситетского образования БГУ продолжает работу Летняя школа русского языка для иностранных граждан. В этом году освоить великий и могучий приехали около 50 человек из шести стран мира. Большинство слушателей традиционно из Китая, также за парты сели граждане Турции, Италии, Норвегии, Нидерландов, Ирана и Ирака.

Летняя школа русского языка проводится ежегодно с июня по сентябрь, срок обучения зависит от выбираемой слушателем программы и может длиться от 4 до 10 недель. В школе реализуется сразу несколько образовательных программ, что позволяет обучать слушателей с разными запросами и уровнем подготовки:

– Большой интерес для нас, как для преподавателей, составляет программа, на которую приезжают европейцы, уже начавшие изучать русский язык у себя на родине, – рассказывает заместитель декана ФДО по учебно-методической работе, куратор Летней школы русского языка для иностранных граждан Елена Кишкевич. – У нас они тренируют навыки говорения, аудирования, читают аутентичные тексты и, конечно, общаются между собой.

Практика речи – основная цель слушателей Летней школы. И пусть они пока не могут выразить свои мысли свободно, без страха говорят на новом для них языке о себе и причинах, по которым решили выучить русский. Так, Милана из Азербайджана очень хочет работать стюардессой, а для успешной карьеры необходимо знать несколько языков. Итальянка Маргерита кроме родного языка уже владеет английским, французским и немецким. Русский пока дается тяжелее, но девушка признается, что очень любит этот язык, поэтому и начала учить, а в будущем хочет работать в Организации Объединенных Наций. Хазал на своей родине в Турции студентка пятого курса филологического факультета, где и начала изучать русский, в Беларусь приехала, чтобы попрактиковаться и начать свободно говорить. Девушка планирует работать в школе, возможно, будет учить детей и русскому языку.

Приезжая в Беларусь, слушатели не только активно погружаются в языковую среду, но и знакомятся со страной. Для этого в рамках программ обучения предусмотрен экскурсионный день один раз в неделю:

– Мы стараемся, чтобы культурная программа была насыщенной и разнообразной. Обычно у арабов и персов большой интерес вызывает «Линия Сталина», а тех, кто у себя в стране учится на филологических факультетах, больше интересуют литературные музеи и Национальная библиотека. Всем иностранным студентам нравится посещать литературный музей Янки Купалы, поскольку там есть книга стихотворения «А хто там ідзе?» в переводе на 100 языков, и каждый из наших слушателей может прочитать его на родном языке, – делитсяЕлена Кишкевич.

Также в Летней школе есть программы, нацеленные на доуниверситетскую подготовку. Так, для студентов из Китая, планирующих получать высшее образование в нашем университете, разработан лингвистический тур «Открой планету БГУ», который успешно проходит уже второй год. В течение двух недель слушатели адаптируются к процессу обучения, изучают русский язык и знакомятся с факультетами университета. Программа составлена таким образом, что если, например, во второй половине дня запланировано посещение криминалистического полигона юрфака, то утром на занятиях студенты изучают лексико-грамматический материал по теме «Закон».

Изучать русский язык иностранцам достаточно трудно, поэтому преподаватели Летней школы ставят перед собой задачу сохранить у слушателей интерес и мотивацию к обучению. Результат очевиден – ежегодно около 80% выпускников школы остаются в БГУ.Елена Кишкевич рассказывает:

– У нас уже было несколько случаев, когда, например, приезжали слушатели из Турции, чтобы просто выучить русский, высшее образование они получали у себя в стране. Однако за то время, что были в Беларуси, им так понравилась жизнь здесь, что позже они вернулись и поступили в магистратуру БГУ.

В конце каждой программы уровень полученных знаний предстоит продемонстрировать на экзаменах, в случае успешной сдачи слушатель получает свидетельство, что дает ему право без экзаменов поступить на первый курс любого университета Республики Беларусь. Интерес к русскому языку со стороны иностранных граждан растет и в следующем году,как отмечает куратор проекта,Летняя школа ожидает еще больше слушателей, этому поспособствует и недавно подписанный указ об увеличении срока безвизового пребывания в Беларуси до 30 суток.

Валерия БОНДАРЧИК