Дерево желаний, оригами и пельмени «цзяоцзы». Китайский Новый год встретили в БГУ [+cлайды]

6 Feb, 2019.

«Син ниан хао!» – традиционное китайское поздравление с новым годом то и дело слышалось 4 февраля в общежитии № 5 БГУ, где студенты и сотрудники университета отмечали Праздник весны.

– У нас в Китае Новый год – это главный семейный праздник. Все члены семьи, где бы они ни жили: в Америке, Европе или разных городах Китая – приезжают домой, – рассказывает аспирант экономического факультета Сюй Цзымин.– Сегодня мы отмечаем Новый год здесь, в Беларуси, вместе с новыми иностранными студентами, и чувствуем себя как дома, наш комендант общежития, наши преподаватели – как семья.

Традиционно перед празднованием Нового года в Китае вся семья собирается за столом, чтобы совместно лепить пельмени «цзяоцзы».

На празднике приобщиться к приготовлению традиционного блюда мог каждый желающий.

Чтобы полностью погрузиться в культуру, гостям предлагали поучаствовать в чайной церемонии, поупражняться в оригами из красной бумаги и попробовать себя в искусстве каллиграфии, написав иероглифами «счастье».

Привычной для нас зеленой елки в антураже китайского нового года нет, зато в холле можно было увидеть «дерево желаний», усыпанное красными свертками, – это поздравления и пожелания гостей на будущий год.

Главным событием праздника стала концертная программа: гостей удивляли красочными номерами с веерами и китайскими зонтиками, стилизованными китайскими танцами и рэпом.

Вечер прошел весело и громко, как и принято в Китае, где верят: чем больше шума, тем благополучнее будет год.

Завершился праздник залпами полусотни хлопушек.

Валерия БОНДАРЧИК

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Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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