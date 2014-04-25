Дерево желаний, оригами и пельмени «цзяоцзы». Китайский Новый год встретили в БГУ [+cлайды]

«Син ниан хао!» – традиционное китайское поздравление с новым годом то и дело слышалось 4 февраля в общежитии № 5 БГУ, где студенты и сотрудники университета отмечали Праздник весны.

– У нас в Китае Новый год – это главный семейный праздник. Все члены семьи, где бы они ни жили: в Америке, Европе или разных городах Китая – приезжают домой, – рассказывает аспирант экономического факультета Сюй Цзымин.– Сегодня мы отмечаем Новый год здесь, в Беларуси, вместе с новыми иностранными студентами, и чувствуем себя как дома, наш комендант общежития, наши преподаватели – как семья.

Традиционно перед празднованием Нового года в Китае вся семья собирается за столом, чтобы совместно лепить пельмени «цзяоцзы».

На празднике приобщиться к приготовлению традиционного блюда мог каждый желающий.

Чтобы полностью погрузиться в культуру, гостям предлагали поучаствовать в чайной церемонии, поупражняться в оригами из красной бумаги и попробовать себя в искусстве каллиграфии, написав иероглифами «счастье».

Привычной для нас зеленой елки в антураже китайского нового года нет, зато в холле можно было увидеть «дерево желаний», усыпанное красными свертками, – это поздравления и пожелания гостей на будущий год.

Главным событием праздника стала концертная программа: гостей удивляли красочными номерами с веерами и китайскими зонтиками, стилизованными китайскими танцами и рэпом.

Вечер прошел весело и громко, как и принято в Китае, где верят: чем больше шума, тем благополучнее будет год.

Завершился праздник залпами полусотни хлопушек.

Валерия БОНДАРЧИК