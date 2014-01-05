Библиотеки как в Хогвартсе и внегендерные имена. Студент журфака рассказал о стажировке в Финляндии

Студент 3 курса факультета журналистики Александр ДОБРАНОВ выиграл грант на стажировку в Финляндии. Белорус весь весенний семестр 2019 года проведёт за границей. Рассказываем, как Александр туда попал, что его удивило и знают ли в Финляндии о Беларуси.

–Как и когда ты попал туда? Во сколько тебе обошлось всё это? Ты взял академ или по обмену?

–Листая паблик БГУ во «Вконтакте», случайно наткнулся на объявление о старте конкурса на программу Erasmus на весенний семестр. Первая мысль – «Меня-то вряд ли возьмут». Если бы не поддержка одногруппницы (она, к сожалению, не прошла), вряд ли я бы я был сейчас в Финляндии.

О наборе на весеннюю программу сообщают обычно в середине сентября. Дается только две недели, чтобы самостоятельно составить учебный план, раздобыть сертификат на уровень знания английского языка, написать мотивационное письмо и собрать все подписи на родном факультете. Университет Турку я выбрал по нескольким причинам: во-первых, требовалось знание только английского языка, во-вторых, это исследовательский университет – акцент на научные разработки, в-третьих, я уже давно знал о специалистах мирового уровня из этого вуза, например, в области психолингвистики.

Процесс подачи документов в БГУ кажется сложнее, чем он есть на самом деле, уж поверьте. Видимо, самые большие трудности составляет получение долгосрочной визы – разрешения на пребывание (не бесплатно). В Беларуси консульства Финляндии нет, поэтому все документы приходилось подавать через Москву. Приехать подать – забрать разрешение.

Лайфхак: если есть шенгенская виза, можно съездить в Вильнюс.

Еще нужна была страховка, которую не делают в Беларуси. В этом деле помог Лихтенштейн и швейцарские компании: всё оформляется за пару минут в онлайн-формате, страховка приходит через три дня.

По программе Erasmus обучение и перелет оплачивается полностью, а также частично возмещается страховка и виза. К тому же каждый месяц выдается стипендия, покрывающая расходы на проживание и питание. Размер стипендии изменяется в зависимости от страны. Один нюанс с европейскими странами: часто возникают дополнительные счета, о которых сначала не пишут. Для заселения в общежитие нужно было внести депозит в размере 300 евро, на случай, если я что-нибудь сломаю. За обработку документов на всё то же общежитие взымается еще 60 евро. Само общежитие стоит 322 евро в месяц. Цены ставят волосы дыбом, но почти всё покрывает стипендия.

Учеба в Финляндии начинается с 7-го января. Быть в Турку нужно было уже 3-го. Зимнюю сессию в БГУ перенесли на вторую половину декабря. Для того, чтобы сдать сессию досрочно и выехать за рубеж на полгода «академ» не нужен. Нужно оформить командировку – согласовать учебный план в ректорате и собрать несколько подписей.

Обучение по обмену открывает совершенно другой мир. Пока ты студент, попробовать определенно стоит. А трудности только кажутся непреодолимыми.

–Какие у тебя дисциплины? Сам их выбираешь? Сколько пар? Практикуешься? На каком языке образование?

–Финляндия не даром гордится своей системой образования. По распространенному мнению, оно считается лучшим в мире.

Здесь работает правило «повышенная свобода – повышенная ответственность». Все дисциплины выбираем сами, расписание составляем тоже сами. Можно брать дисциплины разных специальностей и даже разных факультетов. Получается, что вектор обучения зависит от самого студента. При этом в программах на полный срок обучения, конечно же, есть обязательные модули.

В БГУ я учусь по специальности «Информация и коммуникация» (Факультет журналистики), в Турку дисциплины тоже из этой области. Сейчас в моем учебном плане обитает следующее:

*кросс-культурная коммуникация – критический взгляд;

*коммуникация и социальные изменения;

*дискурсные исследования и прагматика;

*популярная культура и политика в конкурсе «Евровидение»;

*психологический блок: психология языка, введение в билингвизм, социальная психология;

*несколько курсов по английскому.

Самое сложное – сделать так, чтобы интересные курсы не пересекались в расписании.

За каждый курс начисляется определенное количество зачетных единиц – кредитов (ECTS). Оптимальный объём на один семестр – 30 кредитов. У меня даже чуть-чуть больше. Программа бакалавриата равняется 120 кредитам: можно хоть пять лет учиться, но, пока не изучишь, степень бакалавра не присвоят.

В Финляндии есть необычная система, позволяющая учиться в нескольких финских университетах одновременно. В Турку шесть вузов, я учусь сразу в двух.

Пар как таковых лично у меня немного из-за гуманитарной и теоретической направленности: от трех до семи штук в неделю. Но очень (!) большое количество работы вынесено на самостоятельное обучение.

БОльшая часть времени уходит на чтение книг и написание эссе. Есть даже курс, полностью состоящий из самообучения: нужно прочесть несколько книг, а потом написать эссе на 16 страниц.

Все мои курсы полностью на английском языке. Однако многое зависит от специальности. У меня несколько знакомых химиков, которые практический весь день проводят в лабораториях.

Во время лекций часто от удивления и восторга боишься моргнуть: все лекции читаются по новейшим разработкам – в каждой презентации стоят ссылки на источники. Даты источников – 2017-2019 год! Преподаватели практически всегда включают собственные исследования, опубликованные в весомых научных журналах. Часто слышим такие слова от лекторов: «Это всё, что нам известно на сегодня. Когда я завершу исследование, узнаем больше».

Поражает доступ к мировой научной литературе.

Библиотеки по всей Финляндии полны самых современных книг на английском и финском языках (иногда даже на немецком, французском, русском). Через онлайн-доступ можно получить книги из даже из Оксфорда, про научные журналы и так всё понятно. Кстати, библиотеки здесь – как страна чудес: стеллажи перемещаются по нажатию кнопки, везде можно найти удобное место и уединиться, можно даже остаться на ночь! И еще: библиотеки здесь популярны от слова по-настоящему.

В Турку воздух буквально пропитан наукой! Что ни здание, то учебный или исследовательский корпус или центр по обработке больших данных и так далее в этом духе. Даже в аэропорту на стенах реклама по научному сотрудничеству. Кстати, слоган Университета Турку «Get Inspired By Science» («Вдохновляйся наукой»).

–Где ты проживаешь в Финляндии?

–Я живу в общежитии. Есть несколько типов общежитий. Где-то каждый живет в своей небольшой комнате, а кухня и общие комнаты вынесены на этаж. В другом месте живут в блоках, общие комнаты тоже на этаже.

Мои условия такие: жильё квартирного типа, у каждого своя личная комната (нас двое), душ, туалет, кухня свои. Чем больше личного пространства, тем меньше веселья. Мой сосед тоже из БГУ, химик. До университета ехать 20 минут на автобусе. Кстати, до Хельсинки доехать можно за два часа в очень комфортном автобусе.

Одна из самых необычных вещей в Турку – действительно многонациональное сообщество. Каждый день в автобусе слышно от трех до семи языков. На лекциях и практических так же. Теперь я могу похвастаться знакомыми из Испании, Австрии, Чехии, Германии, Сербии, Украины, России, Китая, Перу, Ирана и, конечно же, Финляндии. Такая компания переворачивает мировоззрение!

–Много ли ребят из Беларуси? Есть ли студенты из России, Украины? Как в университете относятся к белорусам: знают ли о нас, что думают?

–Из БГУ приехали четыре человека: два студента, магистрант и аспирантка. Но есть еще ребята из Гродно и Бреста.

О Беларуси знает далеко не каждый, к сожалению. Сначала девушка из Бельгии, а потом из Франции спросили, что Беларусь вообще такое, и параллельно пытались прочесть страницу в Википедии. Это было очень-очень странно. Мне кажется, что это больше вопрос образованности человека. Многие слышали название страны, но больше ничего не знают. Во многом мешает проблема перевода названия нашей страны на другие языки. Насколько я знаю на момент интервью, по крайней мере, на немецком, литовском, финском мы звучим как «Белая Россия». Поэтому некоторые думают, что Беларусь – это часть России.

Есть ребята и из России, и из Украины. Я встречал людей из Томска, Пскова, Ижевска, Санкт-Петербурга и из Львова, Киева. Сдружиться во многом помогает общий язык и минимальные культурные барьеры.

–Как обстоят дела с питанием? Сколько стоит что? Много ли торговых центров?

–Все университеты Финляндии обслуживает сеть студенческих кафе со шведским столом Unica. В них можно поесть в любом городе страны. Полная стоимость обеда равняется 7,1 евро. Для студентов – 2,6 евро. В Финляндии действительно выгодно быть студентом :). Действуют скидки на медицинское обслуживание, на транспорт, в культурные заведения.

Цены в разы выше, чем в Беларуси. Из-за крайне высоких стандартов жизни и большой минимальной зарплаты, все места, где работают люди, очень и очень дорогие. Например, в кафе можно оставить от 10 евро за кофе и пирожное. Еда покупается в больших супермаркетах, вот там цены уже более адекватные: килограмм курицы стоит 2 евро, цена шоколадки – 2-5 евро. Из сладостей очень популярна лакрица. Здесь даже есть особый финский вид – salmiakki. Она соленая и сладкая одновременно. Но даже не все финны ее сами переносят :).

В торговых центрах «живут» почти такие же бренды, как и в Минске.

–Нашёл ли ты для себя друзей в Финляднии?

–Круг моих хороших знакомых определенно расширился! Самые теплые отношения с ребятами из Томска, Китая и Австрии. Вместе исследуем близлежащие города, встречаем закаты на горах и катаемся на экскурсии, которые предлагают местные студенческие организации.

–Чего из Беларуси тебе не хватает в Финляндии?

–Для полного счастья мне не хватает коллектива, где я танцую несколько лет, – «Крыжачка» [Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца «Крыжачок» БГУ]. В Турку сотни возможностей заниматься любым видом спорта, но свой коллектив – это всегда больше, чем просто заплатить и отзаниматься полчаса в секции, как здесь.

–Что бы внедрил в образовательную систему БГУ, опираясь на финский опыт?

–Насколько я знаю, в БГУ существовал «мудл» - сейчас активно внедряется e-lab. В Турку тоже есть «мудл», и вот там преподаватели, во-первых, помещают расписание тем на весь семестр и, во-вторых, даютогромное количество дополнительного материала – статьи, видео-лекции, записи с TED, книги и так далее.

Еще бы внедрил самостоятельный (на деле, а не на слове) выбор курсов. Не сомневаюсь, что белорусским студентам хватит ответственности, чтобы подумать и спланировать своё расписание. Или это будет отличным средством, чтобы этой ответственности научиться.

Здесь очень активна организация ESN – Erasmus Student Network. Эта организация объединяет студентов Эразмус из разных стран, которые учились или учатся в Финляндии. Ребята организуют поездки в Швецию и Эстонию, делают крутые мероприятия. И это помогает сделать саму программу более популярной. В Беларуси отделение сети есть только в Гродно. Странно, что в ведущем вузе страны никто еще не открыл такое же – есть над чем работать.

–Что ты узнал необычного за время жизни в Финляндии? Были ли курьёзы?

–Самым мощным открытием для меня стали сами финны. Финский язык – основа культуры. Выучить почти нереально. Финны этим гордятся и открывают языковые курсы для иностранцев. С научной точки зрения, финский – агглютинативный язык: всё соединяется в одно слово. Например: «Juoksentelisinkohan?» – это «Я спрашиваю, стоит ли мне бесцельно бегать вокруг». Зато читается очень просто, по написанному. Здесь много вариантов приветствий. Самый милый – moi-moi! (мой-мой!). Ближайшие родственники финского – эстонский и венгерский.

Финны очень любят личное пространство. В автобусе с тобой рядом никто не сядет. Забавно смотреть, как пожилая дама упрямо пересекает весь автобус, чтобы сесть там, где свободны два места рядом. В выходные на улицах почти никого нет и дороги пустые: финны проводят время дома с семьёй или сидят в кафе и барах.

В Финляндии очень ценится равенство. В финском языке нет аналогов слов "он" или "она". Есть общее слово, заменяющее лицо – "hän".

Существительные категории рода не имеют. 8 Марта активно не празднуют, а если и празднуют, то в свете защиты прав женщин. Недавно началась мода на унисекс имена. Кстати, одного из кураторов студентов по обмену зовут Lassi.

Больше интересностей про Финляндию читайте в моем блоге в инстаграме @alex_dobranof по хэштегу #radzivasuomi (Радзіва “Суомі”). Суоми – финское название Финляндии.

Диана ЛЕЩЕНКО