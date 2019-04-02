«Бацькоўскі ўніверсітэт» адкрыюць у БДУ

2 Apr, 2019.

Впервые «Родительский университет» откроют в БГУ. Инициатором проекта выступил факультет философии и социальных наук (ФФСН). Направлена акция на повышение психологической подготовленности родителей для выстраивания конструктивного, эффективного диалога с детьми.
Участниками проекта могут стать все желающие родители, а также будущие семейные пары. Обучение в «Родительском университете» позволит лучше узнать детей и освоить способы правильного общения с ними. Слушатели овладеют приемами контроля негативных эмоций, научатся самоанализу и методам разрешения межличностных конфликтов.
Специалистами БГУ разработано 12 обучающих программ. Первые три стартуют 15 апреля. На курсе «Ваш агрессивный ребенок: Казнить нельзя помиловать» психологи расскажут о методах преодоления детского гнева, агрессии без насильственных способов дисциплинирования. Программа «Как быть родителем нестандартного ребенка» включает тренинги по работе и общению с особенными детьми. В рамках «Школы для будущих родителей» все желающие пройдут психологическую подготовку в преддверии рождения ребенка.
Один курс включает от 8 до 12 занятий. Пройдут они в вечернее время по будням в формате тренингов, семинаров и консультаций. Участникам предложат решить ряд психологических и диагностических упражнений, проанализировать жизненные ситуации из личного опыта. Спикерами и тренерами проекта выступят ведущие специалисты-психологи, преподаватели ФФСН БГУ.
Запись на обучение осуществляется по телефону 8 (17) 259 70 48 с 8.30 до 18.00 до 8 апреля включительно.

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.