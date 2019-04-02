«Бацькоўскі ўніверсітэт» адкрыюць у БДУ

Впервые «Родительский университет» откроют в БГУ. Инициатором проекта выступил факультет философии и социальных наук (ФФСН). Направлена акция на повышение психологической подготовленности родителей для выстраивания конструктивного, эффективного диалога с детьми.

Участниками проекта могут стать все желающие родители, а также будущие семейные пары. Обучение в «Родительском университете» позволит лучше узнать детей и освоить способы правильного общения с ними. Слушатели овладеют приемами контроля негативных эмоций, научатся самоанализу и методам разрешения межличностных конфликтов.

Специалистами БГУ разработано 12 обучающих программ. Первые три стартуют 15 апреля. На курсе «Ваш агрессивный ребенок: Казнить нельзя помиловать» психологи расскажут о методах преодоления детского гнева, агрессии без насильственных способов дисциплинирования. Программа «Как быть родителем нестандартного ребенка» включает тренинги по работе и общению с особенными детьми. В рамках «Школы для будущих родителей» все желающие пройдут психологическую подготовку в преддверии рождения ребенка.

Один курс включает от 8 до 12 занятий. Пройдут они в вечернее время по будням в формате тренингов, семинаров и консультаций. Участникам предложат решить ряд психологических и диагностических упражнений, проанализировать жизненные ситуации из личного опыта. Спикерами и тренерами проекта выступят ведущие специалисты-психологи, преподаватели ФФСН БГУ.

Запись на обучение осуществляется по телефону 8 (17) 259 70 48 с 8.30 до 18.00 до 8 апреля включительно.

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