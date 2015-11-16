Молодёжь выбирает ЗОЖ. Студенты БГУ посадили дерево жизни [+видео]

На факультете социокультурных коммуникаций прошли мероприятия, посвященные 50-летию со дня основания кафедры экологии человека.

Организаторы постарались привлечь внимание к проблемам экологии, влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье человека через популяризацию у студентов и преподавателей здорового образа жизни и формирование безопасного пространства образовательной среды университета.

8 апреля прошла открытая лекция профессора кафедры экологии, доктора биологических наук Виктора Кулеша, видного ученого в области экологии, вопросах охраны, воспроизводства и рационального использования природных ресурсов. Виктор Федорович рассказал про охрану Национальных парков и заказников Беларуси, памятников природы, а также структуру и назначение Красной Книги Республики Беларусь.

10 апреля состоялся обучающий семинар «Экологическая безопасность образовательной среды», в котором приняли участие студенты 1-4 курсов факультета социокультурных коммуникации специальностей «дизайн предметно-пространственной среды», «прикладная культурология», «прикладная информатика», а также приглашенные студенты медико-профилактического факультета БГМУ.

На круглом столе «Профилактические меры воздействия опасных факторов при работе за персональным компьютером» (модератор – доцент кафедры экологии человека, канд. мед. наук, доцент Л.М. Левшук) с презентациями выступили:

студенты 4 курса специальности «средовой дизайн» А. Лиходиевская, О. Слонимская на тему «Воздействие вредных факторов на орган зрения при работе за компьютером. Меры профилактики»;

студентка 4 курса специальности «средовой дизайн» В. Кот на тему «Профилактика формирования изменений со стороны опорно-двигательной системы при длительной работе за компьютером»;

студентка 1 курса Белорусского государственного медицинского университета Я. Юшко по теме «Соблюдение гигиенических требований детьми при пользовании мобильным телефоном и компьютером»;

студентка 1 курса Белорусского государственного медицинского университета В. Врублевская по теме «Воздействие на организм человека электромагнитного излучения, повышенного шума и вибрации при работе за компьютером».

Зав. кафедрой экологии человека, канд. биол. наук, доцент И.В. Пантюк провела стартап-консультацию экологических проектов, в которой освещались вопросы истории возникновения cтартапов, приводились примеры удачных мировых Start-Up проектов. Особое внимание было уделено необходимым условиям для реализации успешного стартап-проекта, описаны пять этапов становления и развития стартапа. В ходе консультации были приведены примеры лучших студенческих Start-Up проектов в БГУ, а также наиболее известные и успешные стартапы в области экологии и здоровья. Студенты получили рекомендации, как разработать собственный стартап-проект, каковы способы его продвижения и реализации. Были показаны возможности Start-Up проектов в ходе пропаганды здорового образа жизни, формирования экологического мышления студентов в условиях образовательной университетской среды.

Интерактивной частью семинара стала экологическая викторина, проведенная старшим преподавателем кафедры экологии человека Шестиловской Н.А., для участия в которой были сформированы четыре команды по 5 человек: команда «Ы» студентов кафедры информационных технологий; «ЭКО-люди» – команда студентов кафедры искусств и средового дизайна; «Лесные феи» – студенты кафедры культурологии и команда студентов БГМУ – «Cogito ergo sum».

Доцент кафедры экологии человека Н. А. Телюк огласила результаты творческих конкурсов студентов: фоторабот, плакатов, эссе на тему «Экология. Весна. Здоровье. Безопасность». Участие в конкурсе плакатов и фотографий приняли 20 студентов ФСК специальностей «дизайн (коммуникативный)» и «культурология». В плакатах отражена злободневная тема загрязнения окружающей среды пластиком, а также вопросы деградации природных ландшафтов и исчезновения биологических видов в результате антропогенного давления на естественную среду. Затронуты также вопросы безопасности жизнедеятельности, в частности проблема клещевого заражения, безопасности на дорогах, природных пожаров и другие.

Решением жюри в конкурсе плакатов:

первое место получила работа студентки 4 курса специальности «коммуникативный дизайн» Рабец Анастасии;

второе место разделили студенты этой же специальности Бухтеева Марина и Ракович Маргарита;

третье место присуждено Валько Анне.

В конкурсе фотографий:

первое место присуждено студентке 3 курса специальности «коммуникативный дизайн» Ковтуновской Алине;

второе место – Белевцевой Анне, студентке первого курса специальности «культурология».

Доценты кафедры экологии человека Т.П. Дюбкова-Жерносек и С.В. Альшевская подвели итоги конкурса эссе «Экология и здоровый образ жизни». Всего было подано 18 эссе от студентов экономического факультета, ФСК, ФФСН. В финал конкурса вышли работы студентов 4 курса факультета философии и социальных наук специальности «социальная работа: социальное проектирование» И. Пилипчук – 1 место; А. Крайко – 2 место; А. Цвирко– 3 место.

В завершении семинара студенты и преподаватели посадили символическое Дерево ЗДОРОВЬЯ возле корпуса БГУ по адресу ул. Курчатова, 5, приурочив это событие к 50-летию со дня основания кафедры экологии человека.

Завершила Неделю кафедры экологии человека II Международная научно-практическая интернет-конференци «Современные проблемы формирования здорового образа жизни студенческой молодежи». В онлайн-режиме на Форуме продолжается дискуссия и обсуждение проблем формирования и методов пропаганды здорового образа жизни у молодежи научными и практическими работниками системы здравоохранения, Министерства внутренних дел, Министерства образования, специалистами, преподавателями, аспирантами и студентами.

Из зарубежных университетов - 10 представителей университетов Российской Федерации (МГУ, ФГБОУ ВО ‹‹Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)››, Южно-Уральский государственный университет, Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. Короленко, Глазов, ННГУ им. Лобачевского, Удмуртский государственный университет, ФГОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Сочинский государственный университет Сочи, Российская Федерация.

Из Украины - Запорожский государственный медицинский университет, Днепропетровская медицинская академия

Украинская медицинская стоматологическая академия.

Такая «широкая» география участников конференции еще раз подчеркивает важность тематики конференции. Парадигма современного образования направлена не только на подготовку профессионалов и специалистов, но и создания у молодых людей установок на ведение здорового образа жизни, получения опыта и навыков безопасного поведения, сохранения здоровья.

Ирина ПОНТЮК

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