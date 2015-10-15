В главном корпусе БГУ проходит выставка «Жизнь как дорога, полная света»

Выставка посвящена памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы. Посмотреть фотоэкспозицию и заказать бесплатную экскурсию можно с 9.00 до 19.00 до 19 апреля. В научном зале Фундаментальной библиотеки БГУ вас ожидает красивые стенды с этапами жизни княгини, ее портреты и икона, а также репродукция комнаты святой.

Выставка памяти преподобномученицы Великой княгини Елисаветы «Жизнь как дорога, полная света» посвящена столетию со дня мученической кончины святой. Организатор ─ Свято-Елисаветинский монастырь в городе Минске. В рамках сотрудничества между Министерством образования Республики Беларусь и Белорусской Православной церковью, БГУ стал шестым вузом, где побывала передвижная выставка.

На открытии проректор по воспитательной работе и социальным вопросам Иван Янушевич отметил, что в образовании важным является и духовное воспитание студентов. Пример служения княгини Елисаветы вдохновит и наведет на размышления о самых важных ценностях в жизни.

Фотоэкспозиция выставки представлена редкими фотографиями, картинами, дневниковыми записями святой Елисаветы. Каждый стенд отведен определенному этапу жизни святой: младенчеству, отрочеству, замужеству, работе в благотворительных и медицинских учреждениях, потере мужа и трагической смерти. Через снимки и экспонаты разных лет показаны основные этапы жизни героини, примеры ее милосердия и благотворительной деятельности.

Гости смогут посетить также воссозданную комнату Великой княгини в Марфо-Мариинской обители милосердия. Здесь Елисавета вела жизнь подвижницы, строго соблюдала посты, работала в клинике, помогала бедным и нуждающимся. Святая организовывала дома призрения, с мужем возглавляла более ста благотворительных организаций. Показательно и детство Елисаветы: уже в шесть лет девочка вязала свитеры, а будучи замужем возглавляла швейный цех.

Студенты и посетители выставки отметили ее красоту, чистоту, эффект которой достигается оттенками белого. Стенды покрыты белыми кружевными полотнами, а деревянные рамки фотографий украшены стразами, перьями, искусственным жемчугом, аппликациями. Комната княгини напоминает о женственности и прекрасных былых временах, когда дамы прятались от солнца за кружевными зонтиками и по вечерам писали дневники. Оценили выставку и сотрудники БГУ: особую благодарность высказала Психологическая служба, УВРМ и УДК, ЦИТ. «Спасибо за заботу о воспитании молодежи в БГУ», ─ сказал Антон Антонов из ЦИТа.

Выставка продлится до 19 апреля включительно, заказать бесплатную экскурсию до 15 человек можно по ссылке. Напомним, что в научном зале работает #food_кут, где можно сделать себе чай и разогреть ссобойку.

Справка: Святая преподобномученица Великая княгиня Елисавета (1864 –1918) – дочь великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV, принцесса Гессен-Дармштадтская и внучка английской королевы Виктории, супруга великого князя Сергея Александровича Романова. В 1891 году приняла православие и участвовала в работе православного Палестинского общества, председателем которого был Сергей Александрович. В 1909 году основала Марфо-Мариинскую обитель милосердия, а в 1910 году приняла посвящение в звание крестовых сестер любви и милосердия и настоятельницы обители (сестричества). Митрополит Московский Владимир рукоположил Елизавету Феодоровну в сан настоятельницы. По ее инициативе в обители открыли больницу, амбулаторию, аптеку, приют для девочек, бесплатную столовую для бедных. В 1992 году Архиерейским собором русской православной церкви причислена к лику святых новомученников России.

Надежда МАРХЕЛЬ

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