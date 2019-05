Стендап от молодых ученых физфака БГУ. Как это было?

“Science Slam” – проект под таким названием прошел на физическом факультете БГУ по инициативе кафедры английского языка естественных факультетов. Особенностью стало то, что в ходе проекта применялись инновационные педагогические технологии.

Science Slam создан для популяризации науки, где в формате стендапа молодые ученые делятся своими научными достижениями, а гости выбирают самого лучшего спикера. Подобный проект запущен в разных уголках мира и теперь начинает свой путь в БГУ.

Проект раскрывает личностный и творческий потенциал, развивает научно-познавательную активность студентов, которые могут применить полученные в университете фундаментальные знания, также помогает усовершенствовать навыки публичного выступления и устной коммуникации на английском языке.

Мероприятие состояло из двух этапов. На первом этапе нужно было подготовить и представить устное выступление с использование инновационных технологий на тему «Нобелевские лауреаты в области физики». У каждого участника первого этапа был свой ментор (студент старшего курса, который уже имел опыт участия в различных проектах), который вел участника от начала и до финала.

На втором этапе спикерам ставилась более сложная задача – подготовить и представить проект из области своего исследования. Участники выбирали конкретную тему в зависимости от сложившихся научных интересов, выполнения лабораторных работ по дисциплинам либо сформированным ранее направлениям научных интересов в области физики.

Здесь роль слушателей и гостей сводилась не к пассивному участию, а предполагала активную работу, которая проводилась в виде выполнения различных интерактивных заданий через интернет-ресурсы, мобильные технологии, обучающие платформы, Q-R коды, онлайн-вопросы, онлайн-голосования и прочее.

DSCN2659 DSCN2640 DSCN2685 DSCN2814 DSCN2762 DSCN2750 DSCN2731 DSCN2721 DSCN2854 DSCN2864 DSCN2896 IMG_20190419_133549_HDR

Итоги подводились через онлайн-голосование, спикеров наградили дипломами и сертификатами.

По словам научного руководителя и организатора Галины Пусенковой, идея проведения проекта Science Slam на физическом факультете возникла в результате успешной реализации научной студенческой конференции The Nobel Prize Winners in Physics"в 2018 году, которая привлекла внимание большого количества студентов. Согласно данным опроса, одно из основных пожеланий – проведение подобных мероприятий в дальнейшем. Кроме этого, на физическом факультете был организован научный кружок English Science Club (научный руководитель ст. преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов Галина Алексеевна Пусенкова). Участники English Science Club – студенты первой и второй ступени обучения, для которых английский язык стал необходимым инструментом в профессиональной деятельности. English Science Club выступает в качестве организатора ряда проектов: "The Nobel Prize Winners in Physics", Christmas party, International Public Speaking Competition, Science Slam. А также активно принимает участие в международных и межвузовских проектах: Three Minute Thesis Conference, Межвузовский конкурс переводчиков, первая зимняя школа по физике и математике для китайских студентов Совместного института Даляньского политехнического университета и БГУ. Результаты участия в данных проектах – это дипломы и сертификаты участников.

Елена Карпиевич, методист учебно-методической лаборатории инноваций в образовании:

– Подобный формат проведения конференций важен как для развития ораторского мастерства участников, так и для повышения престижа карьеры ученого среди будущих выпускников университета. Эрудиция, коммуникативные умения, свободное владение иностранным языком и информационными технологиями – это то, что позитивно изменяет образ современного исследователя, делает его успешным и общественно значимым.

Подобные научно-практические мероприятия могут быть востребованы «учеными со стажем», которые нередко критикуют традиционные научные конференции за монологичность, невосприимчивость к критике, отсутствие живого интереса к разработкам друг друга.

Успех применения подобного рода научно-популярных форм, которые активно внедряются в академическую среду, во многом зависит от творческих усовершенствований организаторов. В данном случае, кафедры английского языка естественных факультетов в лице Галины Пусенковой, которая предложила ряд интересных организационных и педагогических решений. Например, привлечение к выступлениям на английском языке студентов второго курса, которые пока не готовы представлять свои самостоятельные исследовательские работы, но могут увлекательно поведать аудитории о нобелевских лауреатах по физике. Внимание заслуживают также многочисленные задания и блиц-опросы после каждого этапа Science Slam, выполнение которых осуществлялось посредством Mentimeter и других онлайн-ресурсов и мобильных приложений. Познакомиться с современными информационными технологиями преподаватели БГУ имели возможность в рамках семинаров-тренингов в рамках проекта Эразмус+ «Изменение в образовательной среде: продвижение инновационного преподавания и обучения для улучшения образовательной деятельности студентов в странах Восточного партнерства».

Мария Терехова, магистрант:

– Цель Science Slam – рассказать о науке, популярно, обсудить достижения, показать перспективы. Я впечатлена организацией мероприятия. Атмосфера была легкая, непринужденная. Было вовлечено множество информационных технологий. Например, выступающему можно было анонимно онлайн задать вопрос. Я считаю, что это очень удобная функция, хотелось бы иметь такую же на конференциях.

Что интересно, Science Slam прошел на День физика. На мой взгляд, удачный выбор даты, потому что мероприятие могли посетить и выпускники, ознакомиться с тем, что сейчас происходит на факультете.

Конференция была не просто интересной, забавной, но и полезной. Можно было говорить простым языком о сложном, чего, на мой взгляд, не хватает некоторым исследователям. Мне кажется, для выступающих эта также была отличная возможность посмотреть на цель своей работы глобально. Также эта встреча была полезна младшекурсникам, поскольку они смогли познакомиться с конкретными направлениями исследований кафедр не просто на бумаге.

Я очень довольна, что посетила Science Slam. Хотелось бы, чтобы такие мероприятия вошли в традицию, чтобы действительно ощущать развитие науки на факультете. Такие мероприятия играют важную роль в становлении идентификации студента как части БГУ, образовании своего рода «научной семьи», к которой можно будет обратиться даже по окончанию университета.

Андрей Петровский, магистрант:

– Science Slam показался мне очень интересным мероприятием. Это была встреча студентов разных курсов и специальностей, интересующихся наукой и английским языком. У них была прекрасная возможность улучшить свои навыки, такие как устная речь, представление своих исследовательских наработок перед публикой. Особенно хотел бы отметить использование информационных технологий для более высокого вовлечения зрителей. Мне очень понравилась возможность задать вопрос спикерам анонимно. Думаю, этот опыт будет полезен на специализированных научных конференциях.

Мероприятие прошло в непринужденной обстановке, где мы не чувствовали себя напряженными или смущенными. Я буду рад участвовать в подобных мероприятиях в будущем.

Марина Чвек, студентка 4 курса:

– Хочется выразить благодарность за организацию теплой, творческой атмосферы на Science Slam. Проделанная работа Г.А. Пусенковой вдохновляет на дальнейшее углубленное изучение английского языка. Высокий уровень организации мероприятия, профессиональный подход к делу, очень насыщенная и интересная программа – все было здорово и полезно для нас.

К проведению конкурса организаторы применили нестандартный подход: были использованы информационно-коммуникативные технологии, что позволило участникам не скучать ни минуты. Онлайн-вопросы, онлайн-тесты помогали проверить и подкрепить полученную информацию. Очень порадовали онлайн-вопросы участников конференции, которые сделали обстановку еще более уютной, ведь групповая активность помогает ближе узнать друг друга, лучше разобраться в информации в дискуссиях и обсуждениях. Хочется также отметить и то, что тематика выступлений была очень актуальна. Еще один приятный момент – это Coffee Break. Расслабившись за чашкой кофе и подкрепившись, все участники смогли с новыми силами воспринимать полезную информацию. Science slam – это отличный способ провести время с пользой и удовольствием. Обязательно посетим конференцию и в следующем году, возможно, уже в роли выступающих.

Анатолий Кохан, студент 3 курса:

– Для студентов, особенно для молодых ученых, такие мероприятия дают потрясающую возможность проверить свои силы в ораторском искусстве, побороть боязнь публичных выступлений, получить важный опыт в подготовке текста, презентации, научиться отвечать на сбивающие с толку вопросы, импровизировать. Тут нет той строгости и серьезности, какую можно видеть на научных конференциях, здесь нет необходимости использовать сухой язык фактов, цифр и уравнений, как раз наоборот. Живой рассказ о порой сложной теме исследования может заинтересовать слушателей, заставляет рассказчика глубже проникнуть в проблему, понять ее. Это как попытаться 3-летнему ребенку объяснить, почему на небе появляется радуга. Он не знает особенности дисперсии света, квантовой механики, но ему нужно объяснить это понятным языком. Ну и изюминка на торте – все ведь на английском! Таким образом, студенты готовятся к работе и на международном уровне, что, несомненно, является огромным плюсом.

Английский клуб для студентов, увлеченных наукой, появился относительно недавно, но и за столь короткий срок он помог объединить дюжину студентов в организации нескольких мероприятий и университетского уровня, и международного. Наверное, самым важным из них стала зимняя школа совместного белорусско-китайского института ДПУ-БГУ, где студенты клуба активно работали с китайскими студентами как в организации различных выступлений, конкурсов, лекций, так и просто общались в свободное время. Клуб мотивировал многих работать активнее над техникой речи, умением быстро формулировать свои мысли. Некоторые студенты смогли использовать эти умения на практике, выступая на международной научной конференции Open Readings. Так что, будем надеяться, что в клуб прибудет еще больше студентов и им удастся организовывать еще больше мероприятий.

Анна Кожевникова, студентка 2 курса:

– Для меня Science slam представляет науку в другом свете: НЕ непонятными терминами и тяжелыми научными объяснениями, а в легкой, доступной каждому для понимания форме, даже с шутками и настоящим представлением. Это прекрасный шанс развивать свои ораторские способности, отойти от обыденной подачи материала и скучной литературы, показать зрителям, что наука ­– это действительно интересно. Также это возможность привлечь внимание к себе и своим проектам работодателей и общественность, что в будущем сыграет свою роль.

Юлия Король, студентка 3 курса:

– Мне очень понравилось. Готовилась к простому разговору с аудиторией и у меня это, как я считаю, получилось. Это невероятно здорово слышать вопросы от аудитории и отвечать на них (они были анонимными, их было много). Благодарна научному руководителю Г. А. Пусенковой за то, что у нас есть возможность выступать, рассказывать то, что нам интересно, заинтересовывая других. И все это на английском языке.

Максим Моисеев, студент 2 курса:

– Я участвовал как спикер. И это было здорово! Другие спикеры не давали заскучать. Выступления получились интересные и интерактивные. Я бы и в следующем году с удовольствием поучаствовал в таком проекте.

Анастасия Николайчик, студентка 2 курса:

– Я впервые участвовала в проекте такого рода. Я думаю, что на физическом факультете как-раз-таки не хватает таких мероприятий. Студент должен развиваться не только в какой-то одной сфере, но и участвовать в жизни университета. Я рада, что смогла выступить с познавательным докладом на английском языке. Science slsm дал мне возможность донести до аудитории занимательные факты о женщине физике Марии Кюри, которая получила две Нобелевские премии (по физике и химии). Интересно было узнать о тех сферах деятельности, которыми интересуются мои знакомые. Хочется, чтобы наша команда росла и развивалась дальше. Проект действительно оказался замечательным, надеюсь принять участие в следующем году.

Валерия Клопова, студентка 2 курса:

– Science Slam дал возможность реализации себя и представлении своих научных трудов. В этом мероприятии, я смогла показать себя не только со стороны спикера, но и в качестве организатора. Подготовка была проделана колоссальная, очень хотелось заинтересовать слушателей. Все прошло на отлично.

Важным моментом были онлайн-вопросы спикеру. Считаю, что любая конференция должна иметь такую возможность. Я являюсь активным участником English Science Club. Приятно видеть, как наш клуб развивается. Мы ездим на международные конференции и представляем свои доклады на английском. Результаты участников English Science Club – это новые проекты, конференции, достижения, стипендии.

Science Slam – проект популяризации науки, придуманный немцем Грегором Бьюнингом в 2010 году. Представляет собой серию научных лекций, которые читают молодые ученые. Каждое выступление длится ограниченное время, как правило, не больше десяти минут. Изложение собственного исследования должно быть доступным и интересным неподготовленной аудитории. Для наглядности презентации участники используют схемы, рисунки, мультимедиа. Аудитория проекта – студенты старших курсов, преподаватели вузов, молодые профессионалы и интересующиеся наукой люди.