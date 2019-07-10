Библиотека на выдумка хитра: как прошел День библиотек 15 сентября?

Пожалуй, одно из самых творческих подразделений университета – это Фундаментальная библиотека БГУ. Каждая памятная дата сопровождается оформленным праздником! В этот раз – профессиональный праздник. 15 сентября страна отмечала День библиотек Беларуси, который состоялся, пусть и не в привычном широком масштабе.

Продлить книгу по инстаграму

К новому учебному году ФБ обновила работу в социальной сети Инстаграм. Сейчас там полтысячи подписчиков, яркие креативные посты и ежедневные сторис. Ведет аккаунт библиотекарь 2 категории Кристина НИКОНЮК, она работает первый год, но уже фонтанирует идеями.

— Студенты сейчас активно сидят в Инстаграме, им удобно узнавать здесь новости библиотеки там, продлить книги, свериться с режимом работы. Мы хотим, чтобы барьер между читателем и ФБ был минимальным. Мы делаем обзоры на книжные новинки среди научно-популярной литературы, анонсируем поступления и мероприятия, желаем доброго утра и поднимаем настроение веселыми публикациями.

Своя библиотека ближе к телу

Чтобы познакомить студентов и преподавателей с сотрудниками библиотеки, на входе в научный зал расположился стенд-знакомство. Кроме стандартых имени-фото, каждый сотрудник получил юмористический статус. Например, Игорь Квятковский удостоился звания «Главный поисковик», а его статус гласит «Есть Google-поиск, а есть Игорь-поиск». Нашлась тут и «Библиомама», ей стала Валентина Любаль: «Чаем напоит, конфеткой подкормит, за посещением библиотеки проследит». Чем не любимица вечно голодных студентов? Даже «выбивательница книжных долгов» Наталья Николаёнок стала «Специалистом по холодным звонкам, который делает теплыми».

Елена ВОРОБЬЕВА, заведующая отделом информационного обслуживания научных исследований:

— Для нас это важная дата, наш профессиональный праздник. Мы отмечаем его и с нашими читателями, пользователями ежегодно акциями, мероприятиями. Обычно отмечаем более широко, однако коронавирус внес свои коррективы. Так, традиционное чествование старейших сотрудников в торжественной обстановке заменили скромным награждением лучших работников в зале библиотеки. Им вручали грамоты ректора и университета, благодарности от руководства ФБ. К сожалению, из-за эпидемиологической обстановки собрать всех не получилось, к тому же часть старейших сотрудников в этом году уволилась. Зато поприветствовали новых библиотекарей: вручили именной бейдж и пакет «молодого бойца» с брендированной продукцией.

Выдача учебников в этом году происходила индивидуально, чтобы не создавать массовость. Кстати, для студентов мы обычно делаем сладкий стол, молодых людей всегда очень много, каждый день чуть закрываем научный зал – не хотят уходить. Особенно популярны шашки, нарды, студентам не хватает площадки для встреч, здесь они решают вместе задачи, выполняют проекты. Мы очень их любим, особенно первокурсников, в первые дни сентября не протолкнуться! Стараемся относиться ко всем вежливо, предупредительно, спокойно, ведь волнений в нашей жизни достаточно. И всегда идем на встречу: необязательно приходить, чтобы продлить книгу. Можно позвонить, написать на почту или написать Инстаграме! И звоним напоминаем, у нас есть ответственный человек. К тому же, если студент ищет редкую книгу, а она кем-то занята и продлена два-три раза, также звоним. К слову, несколько раз в году можно сдать задолженные книги «без последствий», хотя чаще всего научный зал не включен в эту акцию, поскольку обслуживает все факультеты, а в фонде не так много экземпляров. В этот праздник мы решили прощать задолженность за подписку на Инстаграм.

Акция ко Дню матери

Фундаментальная библиотека БГУ приглашает всех желающих принять участие в акции «#МАМ_А_ПОМНИШЬ…», приуроченной ко Дню матери. На почту Rovdo@bsu.by , Haudzei@bsu.by нужно выслать одно из самых ярких воспоминаний, cвязанных с мамой. Это могут быть небольшая история с фото, видео с предисловием, серия фото или комикс. Они будут опубликованы в группе библиотеки ВКонтакте, а самой популярной ФБ обещает приятный сюрприз.

Надежда МАРХЕЛЬ