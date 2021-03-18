Высокая мода – на высоких склонах!

Популярный зимний праздник БГУ, который традиционно проходит в горнолыжном комплексе «Логойск», собрал 28 марта любителей не только лыж, сноуборда, тюбингов и прочих снежных аттракционов, но и ценителей красивого пейзажа и себя в нем:) Фотографии участников спортивно-развлекательной программы говорят о том, что студенты БГУ демонстрировали не только спортивный азарт, но и спортивные т(б)ренды!

Куда только смотрят fashion-обозреватели? Неделя моды в Милане, лучшие образы лондонского «стритстайла»… Стараются-стараются девушки и парни, выкладывают тысячи долларов на вещи из последних коллекций, стоят в неестественных позах – а снимки только зевоту и вызывают. Ведь тенденции стремительно сменяют друг друга, а вот спорт, движение, музыка и хорошее настроение – вечная классика, как говорится. Фотографии с зимнего праздника в Логойске, в котором приняли участие более 500 студентов, преподавателей и сотрудников БГУ не уступят «звёздным» светским хроникам и даже превзойдут их. Потому что здесь живые эмоции – как нам этого не хватало!

Кстати, университет в самом настоящем тренде. Стиль под названием après-ski (в переводе с французского языка – после лыж) – на модном пике. Горные виды спорта, а вместе с ними свитеры с геометрическими узорами, водонепроницаемые комбинезоны, свободные брюки и дутые куртки, были особенно популярны в 50-х годах прошлого столетия. И вот – в 2021-м триумфально вернулись. Пока модники по всему миру гуляют в такой экипировке по улицам, студенты, преподаватели и сотрудники БГУ используют её по назначению. Участники праздника посоревновались в биатлонной гонке. Пять команд, сформированные путём слепой жеребьёвки, показали мастерство и получили заслуженные награды. А тем, кто состязаться не собирался и хотел просто отлично провести время на свежем воздухе, удалось продемонстрировать свои спортивные наряды, катаясь на горных лыжах, сноубордах и тюбингах.

Нечасто увидишь в спортивном образе и ректора БГУ. Андрей Король выступил с приветственными словами и пожеланиями оптимизма. Он назвал отдых в горнолыжном комплексе доброй традицией в вековой истории университета. Тем более все мы так соскучились по живому общению!

Некоторые участники после длительных лыжных гонок немного подустали, но поднять им настроение оказалось минутным делом. Что нужно после длительных занятий спортом? Конечно же, подкрепиться чем-нибудь сладким! Праздничный торт для такой оригинальной компании не мог быть обычным. Двадцатикилограммовый десерт декорировали специально к вековому юбилею университета.

Кое-кто на спортивном празднике и вовсе отличился и подошёл к выбору наряда максимально нестандартно. Снежный человек на ходулях, кажется, демонстрирует тренды моды будущего – чего только дизайнеры не придумают! Униформа, стилизованная под советский спортивный костюм, – абсолютный «зачёт». Ретро вот уже не первый сезон покоряет подиумы и улицы модных столиц. Университетские папарацци засняли и лондонского денди с зонтом и в клетчатом пальто – правда, без головы. Немного мистики никогда не помешает! Раскрываем секрет – необычными образами удивляли и развлекали артисты-ходулисты и аниматоры. Они, кстати, порадовали гостей праздника и авторскими шоу-программами под названиями «Снежные великаны», «Цветной дым» и «Ясная поляна».

Единственная участница спортивной программы, которая отнеслась к подготовке не слишком-то ответственно, – погода. Как не радоваться наступлению весны, но с растаявшими сугробами можно было повременить. Зимние гонки ведь ассоциируются с крепкими морозами. Хотя, с какой стороны посмотреть… Снежного покрова для состязаний и развлечений хватило вдоволь, а потепление ещё и позволило чувствовать себя комфортно во время подъёма на фуникулере. А какие живописные виды оттуда открываются. Полюбуемся ими и в следующем году!