Студенческий оргкомитет и модная капсула: БГУ представил новинки к 100-летию

На закрытом показе 18 марта гостям представили праздничный брендбук и анонсировали прием волонтеров в Студенческий организационный комитет по подготовке мероприятий к 100-летию университета.

По словам первого проректора БГУ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, много партнеров в стране и за рубежом откликнутся на это большое событие. Республиканский центр олимпийской подготовки по фристайлу подарит сотрудникам нашего университета 20 тысяч сертификатов на посещение аквапарка, что в условиях пандемии их очень порадует.

Праздничный фирменный стиль

Юбилейный брендбук опирается на фирменный стиль университета и включает в себя праздничные варианты логотипов, руководство по фирменному стилю и дизайну деловой документации. Разработчики проекта Центр корпоративных коммуникаций БГУ и магазин символики «Крама БДУ». Первый предложил дизайн-концепцию, а «Крама» на ее основе создала коллекцию одежды и аксессуаров, сувениров и канцелярских принадлежностей.

Образ столетия БГУ воплотился в коллекции, приуроченной к юбилею университета. Директор «Крама БДУ» Илья ЛЕМЕЦ поблагодарил Студенческую Ассамблею БГУ и университет за возможность воплощать фирменный стиль в модных вещах, которые смогут приобрести все желающие уже 22 марта.

Ключевой мотив коллекции – классический стиль, отражающийся в минималистичном логотипе в различных цветовых вариациях. Особое внимание уделено качеству продукции. Кроме того, в нее вошли адаптированные дизайны прошлых лет «Словы» и «Век живи, век учись». Сюрприз показа – два уникальных дизайна, пока еще существующих только в виде концепта. В одном – абсолютное использование всех существующих элементов фирменного стиля, во втором – смелая голографическая интерпретация университетской символики.

Аквапарк целый год

4-курсница факультета журналистики и специалист по связям с общественностью РЦОП по фристайлу Юлия ЛЕЩЕНКО поздравила университет и рассказала о подарке:

– Каждому преподавателю и сотруднику университета будет вручен сертификат, который дает право на посещение аквапарка и банно-термальной зоны по специальной цене (30 рублей вместо 64 за полную стоимость). Срок его действия – год, а количество посещений не ограничено.

Комплект волонтера

Председатель Студенческой Ассамблеи БГУ и аспирант экономического факультета Матвей ШЕБАЛИН подчеркнул отличительную черту университета – включение студентов в общественную жизнь для их социализации и самоутверждения. Он представил новую структуру: Студенческий организационный комитет по подготовке мероприятий к 100-летию БГУ, а также комплект волонтера, в который входит фуфайка, рюкзак, кепка и защитная маска.

— Самая главная ценность университета – это его студенты. И столетие не может обойтись без них. Оргкомитет будет помогать в проведении всех праздничных мероприятий, например, Высшей лиги КВН, посвященной 100-летию БГУ. Количество волонтеров символично: их будет ровно сто, и каждый получит возможность проявить себя. Стоит только заполнить заявку.

Надежда МАРХЕЛЬ