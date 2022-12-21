Конкурс на замяшчэнне пасад

Анонс і QR-код са спасылкай на інфармацыю пра конкурс апублікаваны ў выпуску газеты«Універсітэт» № 13 (2264) ад 21 снежня 2022 года.
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Наименование должности и кафедры
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Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)
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Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции
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Заведующий кафедрой теории и истории государства и права
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5 лет
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Высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.
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Заведующий кафедрой государственного управления
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5 лет
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Высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.
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Доцент кафедры конституционно го права
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5 лет
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры гражданского процесса и трудового права
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5 лет
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры гражданского права
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5 лет
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры уголовного права
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1 год
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры криминалистики
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5 лет
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Старший преподаватель кафедры гражданского права
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Высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации “Исследователь”, высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории “Руководители” или “Специалисты”, работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: ул. Ленинградская, 8, каб. 218 в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: ул. Ленинградская, 8, каб. 407 в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления.
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Наименование должности и кафедры
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Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)
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Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции
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Доцент кафедры ботаники
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1 год
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата биологических наук, наличие научных трудов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностных руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет
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Доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии
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3 года
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Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата биологических наук, наличие научных трудов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет
Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: г. Минск, ул. Курчатова, 10; 30 календарных дней с момента опубликования объявления.
Место (адрес) проведения конкурса: г. Минск, ул. Курчатова, 10; 30 календарных дней с даты окончания подачи заявлений.
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Наименование должности и кафедры
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Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)
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Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции
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Доцент кафедры экономической социальной географии
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5 лет
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высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры географической экологии
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1 год
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высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры экономической социальной географии
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5 лет
|высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры общего землеведения и гидрометеорологии
|1 год
|высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры географической экологии
|5 лет
|высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе: факультет географии и геоинформатики, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, каб. 225, в течение месяца (30 календарных дней) с момента публикации объявления.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: факультет географии и геоинформатики, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 23.01.2023.
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Наименование должности и кафедры
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Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)
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Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции
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Заведующий кафедрой теории и практики перевода
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3 года
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высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.
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Доцент кафедры теории и практики
|1 год
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высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры коммуникативного дизайна
|2 года
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высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры
|3 года
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высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Старший преподаватель кафедры коммуникативного дизайна
|высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.
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Старший преподаватель кафедры информационных
|высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.
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Старший преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов
|высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.
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Преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов
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высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени) и стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 1 года.
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Преподаватель кафедры теории и практики перевода
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высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени) и стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 1 года.
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Преподаватель-стажер кафедры английского языка естественных факультетов
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высшее образование и наличие степени магистра или высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь» без предъявления требований к стажу работы.
Место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе: г.Минск, ул. Курчатова, 5, кабинет 409; 30 календарных дней с момента опубликования объявления.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: г.Минск, ул.Курчатова, 5, кабинет 409; в течение 30 календарных дней с момента окончания срока подачи заявлений.
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Наименование должности и кафедры
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Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)
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Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции
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Заместитель заведующего кафедрой физического воспитания и спорта
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5 лет
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высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.
Место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе: г.Минск, ул. Бобруйская, 7, ком. 423; в течение 30 дней со дня опубликования объявления о конкурсе в газете «Універсітэт».
Место (адрес) и дата проведения конкурса: в течение месяца (30 календарных дней) с момента публикации объявления в газете; дополнительно будет сообщено кандидатам на должность.
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Наименование должности и кафедры
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Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)
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Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции
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Доцент кафедры неорганической химии
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1 год
|высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Доцент кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий
|1 год
|высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
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Старший преподаватель кафедры аналитической химии
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высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.
Место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе: ул.Ленинградская, 14, к.203; в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления.
Место (адрес) и дата проведения конкурса: ул.Ленинградская, 14, к.203; в течение 30 календарных дней с момента окончания срока подачи заявлений.