Конкурс на замяшчэнне пасад

Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе: факультет географии и геоинформатики, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, каб. 225, в течение месяца (30 календарных дней) с момента публикации объявления.

Место (адрес) и дата проведения конкурса: факультет географии и геоинформатики, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 23.01.2023.