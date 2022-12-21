Конкурс на замяшчэнне пасад

21 Dec, 2022.

Анонс і QR-код са спасылкай на інфармацыю пра конкурс апублікаваны ў выпуску газеты«Універсітэт» № 13 (2264) ад 21 снежня 2022 года.

Наименование должности и кафедры

Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)

Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции

Заведующий кафедрой теории и истории государства и права

5 лет

Высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.

Заведующий кафедрой государственного управления

5 лет

Высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.

Доцент кафедры конституционно го права

5 лет

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры гражданского процесса и трудового права

5 лет

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры гражданского права

5 лет

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры уголовного права

1 год

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры криминалистики

5 лет

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Старший преподаватель кафедры гражданского права

 

Высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации “Исследователь”, высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории “Руководители” или “Специалисты”, работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: ул. Ленинградская, 8, каб. 218 в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления.

Место (адрес) и дата проведения конкурса: ул. Ленинградская, 8, каб. 407 в течение 30 календарных дней со дня опубликования объявления.

Наименование должности и кафедры

Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)

Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции

Доцент кафедры ботаники

1 год

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата биологических наук, наличие научных трудов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностных руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет

Доцент кафедры общей экологии и методики преподавания биологии

3 года

Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата биологических наук, наличие научных трудов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет

Место (адрес) приема заявления для участия в конкурсе: г. Минск, ул. Курчатова, 10; 30 календарных дней с момента опубликования объявления.

Место (адрес) проведения конкурса: г. Минск, ул. Курчатова, 10; 30 календарных дней с даты окончания подачи заявлений.

Наименование должности и кафедры

Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)

Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции

Доцент кафедры экономической социальной географии

5 лет

высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры географической экологии

1 год

высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры экономической социальной географии

5 лет

 высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры общего землеведения и гидрометеорологии

 1 год  высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет. 

Доцент кафедры географической экологии

 5 лет  высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.  
 

Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе: факультет географии и геоинформатики, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, каб. 225, в течение месяца (30 календарных дней) с момента публикации объявления.

Место (адрес) и дата проведения конкурса: факультет географии и геоинформатики, г. Минск, ул. Ленинградская, 16, 23.01.2023.

Наименование должности и кафедры

Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)

Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции

Заведующий кафедрой теории и практики перевода

3 года

высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.

Доцент кафедры теории и практики
перевода

 1 год 

высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

 

Доцент кафедры коммуникативного дизайна

 2 года   

высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Доцент кафедры
экологии человека

  3 года  

высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.

Старший преподаватель кафедры коммуникативного дизайна

    высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.

Старший преподаватель кафедры информационных
технологий

    высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.

Старший преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов

    высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.

Преподаватель кафедры английского языка естественных факультетов

    

высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени) и стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 1 года.

Преподаватель кафедры теории и практики перевода

  

высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени) и стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 1 года.

Преподаватель-стажер кафедры английского языка естественных факультетов

  

высшее образование и наличие степени магистра или высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь» без предъявления требований к стажу работы.

Место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе: г.Минск, ул. Курчатова, 5, кабинет 409; 30 календарных дней с момента опубликования объявления.

Место (адрес) и дата проведения конкурса: г.Минск, ул.Курчатова, 5, кабинет 409; в течение 30 календарных дней с момента окончания срока подачи заявлений.

Наименование должности и кафедры

Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)

Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции

Заместитель заведующего кафедрой физического воспитания и спорта

5 лет

высшее образование, наличие ученой степени доктора или кандидата наук, научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 7 лет.

Место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе: г.Минск, ул. Бобруйская, 7, ком. 423; в течение 30 дней со дня опубликования объявления о конкурсе в газете «Універсітэт».

Место (адрес) и дата проведения конкурса: в течение месяца (30 календарных дней) с момента публикации объявления в газете; дополнительно будет сообщено кандидатам на должность.

Наименование должности и кафедры

Срок избрания на должность (доцент, профессор, заместитель заведующего общеуниверситетской кафедрой, заведующего кафедрой)

Квалификационные требования к должности согласно ЕКСД и должностной инструкции

Доцент кафедры неорганической химии

1 год

  высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет.
 

Доцент кафедры радиационной химии и химико-фармацевтических технологий

  1 год высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов или изобретений, патентов, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее 5 лет. 
 

Старший преподаватель кафедры аналитической химии

    

высшее образование и наличие степени магистра (высшее образование и наличие научной квалификации «Исследователь», высшее образование и наличие ученой степени), стаж работы в должностях педагогических, научных работников не менее 3 лет либо высшее образование и стаж работы в должностях служащих, относящихся к категории «Руководители» или «Специалисты», работа которых соответствует направлению образования, не менее 5 лет.

Место (адрес) и срок приема заявления для участия в конкурсе: ул.Ленинградская, 14, к.203; в течение 30 календарных дней с момента опубликования объявления.

Место (адрес) и дата проведения конкурса: ул.Ленинградская, 14, к.203; в течение 30 календарных дней с момента окончания срока подачи заявлений.

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