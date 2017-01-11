119 кніг выдадзена БДУ ў 2016 годзе

Усяго выйшла 254/2278,29 ул.-выд. л. (119/1531,13 аддрукавана ў друкарні; 98/243,09 на ксераксах факультэтаў, 37/504,07 – электронныя выданні).

З іх:

187 вучэбныя выданні; 57 навуковыя выданні; 9 даведачныя, навукова-папулярныя; 1 літаратурна-мастацкая;

22 на бел. мове; 174 на рус. мове; 58 на замежных мовах.

Кнігі, выдадзеныя ў верасні–снежні 2016 г.:

Тычко, Г. К.

Таямніца слова. Літаратурна-мастацкая творчасць : дапаможнік / Г. К. Тычко. – Мінск : БДУ, 2016. – 175 с.

ISBN 978-985-566-354-7.

Разглядаюцца найбольш важныя этапы стварэння літаратурна-мастацкага тэксту, прынцыпы пабудовы твора і асноўныя элементы яго структуры; раскрываюцца паняцці натхнення, таленту; аналізуецца майстэрства класікаў беларускай літаратуры ў еўрапейскім і сусветным кантэксце. Прадстаўлены таксама індывідуальныя падыходы знакамітых пісьменнікаў свету да творчага працэсу.

Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 08 «Журналістыка (па напрамках)».

Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино (2015 год) / Т. В. Жукова [и др.] ; под общ. ред. д-ра биол. наук Т. М. Михеевой. – Минск : БГУ, 2016. – 99 с. : ил.

ISBN 978-985-566-345-5.

«Бюллетень экологического состояния озер Нарочь, Мястро, Баторино» – межведомственное ежегодное издание, выпускаемое с 1999 г. В этом выпуске приведены сведения о высшей водной растительности, о вылове рыбы, физико-химические и биологические показатели, результаты измерений уровней УФ-облученности поверхности и водной среды озер Нарочанской группы и показатели рекреационной нагрузки. Материалы режимных наблюдений 2015 г. сравниваются с результатами, полученными за предыдущий 10-летний период, динамика зарастаемости озер высшей водной растительностью – с показателями за последние 20 лет, а динамика вылова рыб – за период с 1982 г.

Курлович, Д. М.

Учебная землеустроительная практика с применением ГИС-технологий и систем спутникового позиционирования : учеб.-метод. пособие / Д. М. Курлович, Н. В. Ковальчик. – Минск : БГУ, 2016. – 127 с. : ил.

ISBN 978-985-566-323-3.

Приводятся методические рекомендации по прохождению учебной практики по землеустройству. Рассматриваются вопросы исследования структуры и динамики земельного фонда сельскохозяйственных организаций, обоснования выбора размещения новых сельскохозяйственных и несельскохозяйственных объектов, оптимизации посевов сельскохозяйственных культур, установления границ объектов землеустройства в результате наземной инструментальной съемки. Предложены пошаговые задания по подготовке картографических материалов практики в среде геоинформационной системы ArcGIS.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 02 01 «География (по направлениям)», направление специальности 1-31 02 01-03 «География (геоинформационные системы)», 1-56 02 02 «Геоинформационные системы (по направлениям)», направления специальности 1-56 02 02-01 «Геоинформационные системы (земельно-кадастровые)», 1-56 02 02-02 «Геоинформационные системы (специальные)».

Чертко, Н. К.

Геохимия : пособие / Н. К. Чертко. – Минск : БГУ, 2016. – 295 с. – (Классическое университетское издание).

ISBN 978-985-566-328-8.

Рассматриваются общие закономерности в геохимии, биологические функции химических элементов, а также виды их миграции, особенности химизма компонентов ландшафта различных природных зон, включая Беларусь, способы геохимической оптимизации природной и техногенной сред, вопросы экологии.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 02 01 «География (по направлениям)», 1-31 02 02 «Гидрометеорология», 1-31 02 03 «Космоаэрокартография», 1-33 01 02 «Геоэкология».

Мельситова, И. В.

Качество и безопасность продуктов питания : пособие. В 2 ч. Ч. 2. Безопасность продуктов питания / И. В. Мельситова. – Минск : БГУ, 2016. – 199 с.

ISBN 978-985-566-324-0.

Во второй части пособия (первая часть вышла в 2014 г.) рассматриваются основные непищевые и чужеродные вещества, их воздействие на организм человека, возможное и допустимое содержание, а также методы их определения в продуктах питания.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 05 01 «Химия (по направлениям)», направления специальности 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)», 1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей среды)», 1-31 05 02 «Химия лекарственных соединений».

Желудок, И. С.

Артиллерийские взрыватели : учеб. пособие / И. С. Желудок, А. В. Ковбаса, А. Ф. Рудник. – Минск : БГУ, 2016. – 112 с.

ISBN 978-985-566-329-5.

В учебном пособии изложены основы устройства и принципы действия артиллерийских взрывателей.

Для курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и младших командиров, военных факультетов высших учебных заведений.

7 Падаляк, Т. У.

Аксіялогія сучаснай беларускай журналістыкі / Т. У. Падаляк ; навук. рэд. У. В. Гніламёдаў. – Мінск : БДУ, 2016. – 263 с.

ISBN 978-985-566-249-6.

Распрацоўваецца канцэпцыя аксіялогіі сучаснай беларускай журналістыкі як прафесійнай дзейнасці і формы медыйнай творчасці. Даследуюцца каштоўнасці, якія транслююцца журналістыкай як найважнейшым сацыякультурным інстытутам грамадства, удакладняецца спецыфіка ўплыву сродкаў масавай інфармацыі на фарміраванне грамадскай думкі, сэнсаўтваральных уяўленняў і каштоўнасных прыярытэтаў медыяаўдыторыі. На канкрэтных знакавых феноменах рэчаіснасці аналізуецца канцэптуальны погляд на журналістыку, які дазваляе па-новаму асвятліць яе ролю ў грамадстве. У кантэксце аксіялогіі журналістыкі як інавацыйнай даследчай парадыгмы разглядаюцца камунікатыўныя стратэгіі беларускай медыясферы і тэндэнцыі яе развіцця.

Филистович, Д. В.

Боевое применение артиллерийских разведывательных подразделений : учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 2 / Д. В. Филистович, С. В. Бурсевич, Р. К. Ерицян ; под общ. ред. Д. В. Филистовича. – Минск : БГУ, 2016. – 127 с.

ISBN 978-985-566-358-5.

Во второй части учебного пособия (первая часть издана в 2009 г.) изложены теоретические сведения по организации артиллерийской разведки в различных видах боя.

Для курсантов артиллерийских военно-учетных специальностей и студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров запаса и младших командиров, военных факультетов высших учебных заведений.

Працы гістарычнага факультэта БДУ : навук. зб. / рэдкал.: У. К. Коршук (адк. рэд.) і інш. Вып. 11. – Минск : БГУ, 2016. – 247 с.

У адзінаццатым выпуску навуковага зборніка «Працы гістарычнага факультэта БДУ» прадстаўлена рознабаковая тэматыка гістарычных даследаванняў. Кніга складаецца з раздзелаў: «Айчынная гісторыя», «Усеагульная гісторыя», «Гістарыяграфія. Крыніца&знаўства і метады гістарычнага даследавання» і інш.

10 Химия новых материалов и биологически активных веществ / О. А. Ивашкевич [и др.] ; под общ. ред. Д. В. Свиридова. – Минск : БГУ, 2016. – 343 с.

ISBN 978-985-566-339-4.

В коллективной монографии обобщены результаты фундаментальных и прикладных исследований, выполненных на кафедрах химического факультета Белорусского государственного университета за последние пять лет.

Шамякіна, Т. І.

Фальклор і беларуская літаратура ў люстэрку міфалогіі / Т. І. Шамякіна. – Мінск : БДУ, 2016. – 223 с.

ISBN 978-985-566-335-6.

Як міфалагічную свядомасць можна выкарыстоўваць у псіхалагічна-вербальным уздзеянні на чалавека? Ці прадказаў Вацлаў Ластоўскі ў 20-я гг. ХХ ст. будучыя нанатэхналогіі? У чым блізкасць псеўданімаў класікаў беларускай літаратуры – Янкі Купалы і Якуба Коласа? Навошта патрабавалася цнатлівасць ад дзяўчыны? Што азначае папараць-кветка? На гэтыя і многія іншыя пытанні адказвае кніга доктара філалагічных навук, прафесара, пісьменніцы Таццяны Шамякінай, якая вывучае міфалогію, фальклор і літаратуру ў аспекце культуралагічных, навуковых праблем часу. У кнізе ў новых, нечаканых ракурсах разглядаецца творчасць класікаў беларускай літаратуры.

12 Школа физики и техники полупроводников БГУ. Кафедре физики полупроводников и наноэлектроники 50 лет / редкол.: В. Б. Оджаев (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 167 с.

ISBN 978-985-566-367-7.

Представлены основные этапы создания, становления и развития школы физики и техники полупроводников Белорусского государственного университета, аспекты организации учебного процесса, результаты и направления научно-исследовательской работы кафедры и ее четырех научных лабораторий в области полупроводниковых материалов и приборных структур на их основе.

Основы альтернативного разрешения споров : пособие / В. И. Самарин [и др.] ; под ред.: О. В. Мороза [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 223 с. – (Экономическое право и альтернативное разрешение споров).

ISBN 978-985-566-325-7.

Рассматриваются основные вопросы альтернативного разрешения споров, в том числе теоретико-правового характера, учитываются различные уровни правового регулирования соответствующих общественных отношений.

Нормативные правовые акты приведены по состоянию на 01.04.2016, если иное не указано в тексте.

Предназначено для студентов учреждений высшего образования, обучающих ся по специальности 1-24 01 02 «Правоведение».

Хмяльніцкі, М. М.

Беларускі дыскурс у польскай літаратуры ХХ ст. / М. М. Хмяльніцкі ; пад рэд. С. П. Мусіенка. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с.

ISBN 978-985-566-364-6.

Разглядаецца спецыфіка ўвасаблення беларускага дыскурсу ў польскай літаратуры ХХ стагоддзя ў кантэксце міжкультурнага ўзаемадзеяння з улікам сучасных напрацовак па праблеме. Праз сістэму духоўна-эстэтычных каардынат характарызуюцца праявы беларускага фактару ў творчасці некаторых польскіх пісьменнікаў – М. Ваньковіча, З. Налкоўскай, Ч. Мілаша, Р. Капусцінскага і інш.

15 Химический факультет / редкол.: Д. В. Свиридов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 28 с. : ил.

ISBN 978-985-566-334-9.

В издании, подготовленном к 85-летию со дня основания химического факультета БГУ, приведены сведения о структуре, учебной и научной деятельности факультета.

Нечепуренко, Ю. В.

Объекты промышленной собственности в Республике Беларусь: статистический анализ / Ю. В. Нечепуренко. – Минск : БГУ, 2016. – 135 с.

ISBN 978-985-566-350-9.

В монографии с использованием интернет-ресурсов и официальных публикаций международных, региональных и национальных патентных ведомств собрана, систематизирована и проанализирована информация о созданных резидентами Республики Беларусь объектах права промышленной собственности, на которые в 1992–2014 гг. получены охранные документы на территории Беларуси и за рубежом. Выполнен анализ рынка объектов права промышленной собственности в Республике Беларусь, а также проведена оценка участия резидентов в международной торговле правами на объекты интеллектуальной собственности, в том числе на территории Российской Федерации.

Средства и способы специальной обработки : учеб. пособие / Д. О. Казаков [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 198 с. : ил.

ISBN 978-985-566-284-7.

В учебном пособии рассматриваются способы специальной обработки вооружения, военной и специальной техники, вещевого имущества и средств индивидуальной защиты, участков местности и дорог; общее устройство, принцип действия и порядок подготовки к работе технических средств специальной обработки.

Для сержантов и солдат войск радиационной, химической и биологической защиты, курсантов и студентов учреждений высшего образования, обучающихся по военно-учетным специальностям для войск радиационной, химической и биологической защиты.

Кабржыцкая, Т. В.

Украінская літаратура і ўкраінска>беларускія літаратурныя ўзаемасувязі : вучэб. дапам. У 3 ч. Ч. 3. 40>я гг. ХХ – пачатак ХХІ стагоддзя / Т. В. Кабржыцкая, В. П. Рагойша ; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск : БДУ, 2016. – 199 с.

ISBN 978-985-566-365-3.

У трэцяй частцы вучэбнага дапаможніка (першая частка выдадзена ў БДУ ў 2012 г., другая – у 2015 г.) з сучасных пазіцый паказваюцца асноўныя тэндэнцыі развіцця ўкраінскай літаратуры і ўкраінска-беларускіх літаратурных узаемасувязей ад 40-х гг. ХХ ст. да пачатку ХХІ ст., даследуецца творчасць украінскіх пісьменнікаў, якія адыгралі найбольш значную ролю ў гэтым працэсе. Аналізуюцца праблемы сучаснага ўкраінска-беларускага мастацкага перакладу ў кантэксце міжлітаратурных узаемаадносін, характар кантактных і тыпалагічных сувязей.

Адрасуецца студэнтам устаноў вышэйшай адукацыі па філалагічных спецыяльнасцях.

Судьбою связаны с БГУ / В. А. Наумович [и др.] ; под общ. ред. Р. П. Попка. – Минск : БГУ, 2016. – 88 с.

ISBN 978-985-566-338-7.

Представлены профессорско-преподавательские династии БГУ, рассказывается об их вкладе в становление и развитие старейшего вуза страны – Белорусского государственного университета.

20 Вопросы физического воспитания студентов вузов : сб. науч. ст. Вып. 12 / редкол.: В. А. Коледа (отв. ред.). – Минск : БГУ, 2016. – 220 с.

В сборнике отражаются достижения и проблемы современного физического воспитания студентов, а также их спортивной подготовки. Рассмотрены концепции оценки качества физкультурного образования. Представлен обзор научно-технических разработок, проведенных на кафедре физического воспитания и спорта БГУ за два последних десятилетия.

Костюк, В. А.

Основы клеточной физиологии : пособие / В. А. Костюк. – Минск : БГУ, 2016. – 143 с. : ил.

ISBN 978-985-566-355-4.

В пособии в краткой форме изложены основы витальных процессов, протекающих на уровне клетки и отдельных внутриклеточных структур. Рассматриваются важнейшие структурно-функциональные элементы клетки как потенциальные мишени фармакологической терапии.

Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 1-31 01 01 «Биология (по направлениям)», направления специальности 1-31 01 01-01 «Биология (научно-производственная деятельность)», 1-31 01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)», 1-31 01 02 «Биохимия».

Савчук, В. П.

Теоретическая механика : учебник / В. П. Савчук, Д. Г. Медведев, О. Н. Вярьвильская ; под ред. Д. Г. Медведева. – Минск : БГУ, 2016. – 231 с. – (Классическое университетское издание).

ISBN 978-985-566-356-1.

Рассматриваются кинематика и динамика материальной точки и механической системы, динамика абсолютно твердого тела и аналитическая механика, статика как раздел динамики.

Для студентов математических специальностей учреждений, обеспечивающих получение высшего образования.

Актуальные проблемы современного белорусского общества (2011–2016): социологический аспект / Д. Г. Ротман [и др.]; под общ. ред. Д. Г. Ротмана, А. Н. Данилова, В. В. Правдивца. – Минск : БГУ, 2016. – 247 с.

ISBN 978-985-566-381-3.

Монография «Актуальные проблемы современного белорусского общества (2011–2016 гг.): социологический аспект» подготовлена авторским коллективом научных сотрудников Центра социологических и политических исследований БГУ. В книге проанализированы результаты ряда социологических исследований, проведенных авторами в 2011–2016 гг., дается систематизированное представление о сущности, специфике и динамике основных трансформационных процессов в белорусском обществе в контексте мировых социальных изменений и о возможных альтернативах их развития.

Память и слава: Альберт Николаевич Елсуков. К 80-летию со дня рождения / редкол.: А. Н. Данилов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 279 с. : ил. – (Memoria et Gloria).

ISBN 978-985-566-330-1.

Книга посвящена научной и педагогической деятельности А. Н. Елсукова (1936–2014) – заслуженного работника БГУ, доктора философских наук, профессора. Представлены материалы, знакомящие с жизнью и деятельностью ученого, его научным и педагогическим наследием, воспоминания коллег, родных и близких, друзей и учеников.

25 Белорусы в Карелии (середина ХХ – начало ХXI в.) : сб. науч. ст. / И. И. Калачева [и др.] ; под общ. ред. И. И. Калачевой. – Минск : БГУ, 2016. – 199 с.

ISBN 978-985-566-349-3.

Рассмотрены процессы формирования белорусской диаспоры в Карелии (середина XX – начало XXI в.): история, становление, переселение из Белорусской ССР в Карело-Финскую ССР. Проанализированы основные трудности государственного регулирования переселения; освещен опыт трудовой занятости белорусов в лесопромышленном комплексе, в сельском хозяйстве и на промышленных предприятиях; показаны особенности протекания этнокультурных процессов у белорусов и новые реалии современности; описаны общие проблемы, характеризующие состояние демографической безопасности в Беларуси и в Карелии; представлен оригинальный материал опроса белорусов, возвратившихся из Карелии.

Руденко А. А.

Язык и стиль средств массовой коммуникации (русскоязычные тексты). Синтаксис : учеб.-метод. комплекс / А. А. Руденко. – Минск : БГУ, 2016. – 171 с.

ISBN 978-985-566-371-4.

Представлена современная методика организации самостоятельной работы студентов в процессе изучения дисциплины «Язык и стиль средств массовой коммуникации (русскоязычные тексты)» (раздел «Синтаксис и стиль средств массовой коммуникации»).

Для студентов, обучающихся по специальности 1-23 01 08 «Журналистика (по направлениям)».

27 Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны : навук. зб. Вып. 11 / рэдкал.: С. М. Ходзін (адк. рэд.) [i iнш.]. – Минск : БГУ, 2016. – 248 с.

Навуковы зборнік «Крыніцазнаўства і спецыяльныя гістарычныя дысцыпліны» прадстаўляе працы навукоўцаў гістарычнага факультэта БДУ і іншых навучальных устаноў рэспублікі. Кніга складаецца з раздзелаў: «Крыніцазнаўства», «Гістарыяграфія», «Спецыяльныя гістарычныя навукі» і інш.

Беларусь и мировые экономические процессы : сб. науч. ст. Вып. 13 / редкол.: А. В. Данильченко (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 220 с.

В сборник включены статьи сотрудников и преподавателей кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений Белорусского государственного университета и других учреждений Республики Беларусь. В статьях исследуются актуальные проблемы развития мировой экономики и международных экономических отношений, интеграции Республики Беларусь в мировые экономические процессы в 2015 году.

Литературно-художественная критика в современном интернет-пространстве : сб. науч. ст. Вып. 5 / Л. П. Саенкова-Мельницкая (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 127 с.

Авторы сборника – известные белорусские журналисты, ученые, критики, искусствоведы, предметом научного интереса которых является литературно-художественная критика. Рассматривается одно из актуальных направлений в данной области – модификации литературно-художественной критики в современном интернет-пространстве.

Описываются особенности влияния интернета на традиционные СМИ, анализируются творческие, стилевые, методологические диверсификации разных видов литературно-художественной критики под влиянием новых медийных технологий.

Данильченко, А. В.

Международный менеджмент : учеб.-метод. комплекс / А. В. Данильченко, К. В. Якушенко. – Минск : БГУ, 2016. – 191 с.

ISBN 978-985-566-368-4.

В учебно-методическом комплексе раскрыты базовые механизмы организации деятельности компании, выходящей на международный рынок, в частности принципы разработки конкурентоспособной стратегии, выявления и разрешения проблем ведения бизнеса в условиях иностранной культурной среды, грамотного управления персоналом.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика».

Кромань: природно-экологический потенциал озера и приозерной территории / П. А. Митрахович [и др.]. – Минск : БГУ, 2016. – 119 с.

ISBN 978-985-566-382-0.

Дана характеристика природного потенциала озера и прибрежных комплексов, их современного состояния, антропогенной трансформации и хозяйственного использования.