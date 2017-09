У II чвэрці 2017 года ў БДУ выйшла ў свет 41 выданне

З агульнай колькасці кніг, выдадзеных упраўленнем рэдакцыйна-выдавецкай работы, 17 – надрукавана ў друкарні; 21 –на ксэраксах факультэтаў, 3 - электронныя выданні).



З іх: 30 навучальныя выданні; 10 навуковыя выданні; 1 уч.-изд.л. даведачныя; 3 на бел. мове; 32 на рус. мове; 6 на замежных мовах.

Черенда, А. Э.

Читайте и обсуждайте = Read and Discuss : учеб.-метод. пособие / А. Э. Черенда, Е. З. Шевалдышева. – Минск : БГУ, 2017. – 107 с. : ил.

ISBN 978-985-566-395-0.

Учебно-методическое пособие направлено на развитие навыков устной речи, умений профессионального общения на английском языке. Представлены тексты из оригинальных источников и разнообразные упражнения.

Грунтов, И. О.

Объект уголовно-правовой охраны и конструирование составов преступлений и правовых норм

Общей части уголовного законодательства / И. О. Грунтов. – Минск : БГУ, 2017. – 199 с.

ISBN 978-985-566-403-2.

Впервые в отечественной правовой науке комплексно исследуются вопросы влияния объекта уголовно-правовой охраны на содержание принципов уголовного закона и особенности учета этих обстоятельств в процессе создания составов преступлений и правовых норм Общей части уголовного законодательства. Рассматривается, насколько полно реализованы предписания всех принципов уголовного закона в действующих моделях правовых норм. Даются рекомендации по совершенствованию действующего уголовного законодательства.

Каўрыга, П. А.

Аграметэаралогія. Практыкум : дапаможнік / П. А. Каўрыга. – Мінск : БДУ, 2017. – 89 с.

ISBN 978-985-566-407-0.

Дапаможнік прызначаны для арганізацыі практычных заняткаў, накіраваных на замацаванне тэарэтычных ведаў аб значэнні аграметэаралагічных фактараў у жыцці раслін і сельскагаспадарчай вытворчасці, небяспечных для сельскай гаспадаркі гідраметэаралагічных з’явах, патрабаваннях сельскагаспадарчых культур да аграметэара-лагічных рэсурсаў і іншых пытаннях, прадугледжаных вучэбнай праграмай. У аснову практыкума пакладзены задачны метад, які патрабуе ад студэнта грунтоўнай самастойнай падрыхтоўкі.

Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-31 02 01 «Геаграфія (па напрамках)», 1-31 02 02 «Гідраме-тэаралогія».

Конькова, О. В.

Конструирование и адаптация психодиагностических методик : учеб.-метод. пособие / О. В. Конько-ва. – Минск : БГУ, 2017. – 92 с.

ISBN 978-985-566-396-7.

Представлен обзор современных диагностических процедур, подробно описаны основные этапы конструирования и адаптации психодиагностического инструментария, статистических процедур.

Казимирская, И. И.

Педагогический такт: истоки и пути формирования : учеб.-метод. пособие / И. И. Казимирская. – Минск : БГУ, 2017. – 75 с.

ISBN 978-985-566-399-8.

Анализируются культурные универсалии Античности, Средневековья, эпохи Просвещения, Нового и Новейшего времени, послужившие духовно-нравственными и технологическими составляющими педагогического такта. Представлена структура педагогического такта, включающая содержание, техники и способы его реализации в учреждениях образования (культура речи, культура несогласия, культура молчания, политкорректность и др.). Раскрывается процесс субъективации изучения педагогических дисциплин, ориентированный на развитие педа-гогического такта у будущих учителей.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям профиля А – «Педагогика».

Минько, А. А.

Физика жидких кристаллов : пособие / А. А. Минько. – Минск : БГУ, 2017. – 111 с.

ISBN 978-985-566-406-3.

Рассматриваются физико-химические свойства жидкокристаллических соединений, жидкокристаллических смесей, их практическое применение в системах отображения информации, а также оптическая и диэлектрическая анизотропия, электрооптические свойства нематических, холестерических и смектических жидких кристаллов.

Для студентов учреждений высшего образования, обучающихся по специальностям 1-31 04 01 «Физика (по на-правлениям)», 1-31 04 07 «Физика наноматериалов и нанотехнологий», 1-31 04 08 «Компьютерная физика».

Рахманько, Е. М.

Роданидные комплексы металлов в экстракции и ионометрии / Е. М. Рахманько, Ю. В. Матвейчук,

И. В. Качанович. – Mинск : БГУ, 2017. – 171 с.

ISBN 978-985-566-400-1.

Обобщены результаты исследований по анионообменной экстракции высшими четвертичными аммониевыми солями роданидных (тиоцианатных) комплексов металлов, а также по разработке и совершенствованию ионосе-лективных электродов, обратимых к роданидным комплексам металлов, выполненные на кафедре аналитической химии БГУ. Рассматриваются прикладные аспекты анионообменной экстракции и ионоселективных электродов.

Табл. 45. Ил.51. Библиогр. : 233 назв.

Лебединский, С. И.

Стратегии понимания устной научной речи: экспериментальное исследование / С. И. Лебединский. – Минск : БГУ, 2017. – 328 с.

ISBN 978-985-566-402-5.

Рассмотрена актуальная тема современной теоретической, прикладной и экспериментальной психолингвистики – понимание устной научной речи. В работе исследуются стратегии идентификации знакомых, нечетких, незнакомых, неоднозначных и производных терминов в условиях полного/неполного и прозрачного/непрозрачного контекстов, стратегии понимания одиночных научных высказываний, стратегии понимания устной научной речи на уровне текстов, а также индивидуальные стратегии переработки научной информации.

Пастухович, Е.

Реалии чешского общества : учеб.-метод. пособие = Reálie české společnosti : textová cvićebnice / Е. Пастухович, Л. Яновец. – Минск : БГУ, 2017. – 295 с. : ил.

ISBN 978-985-566-416-2.

В учебно-методическом пособии основное внимание уделяется презентации чешского менталитета и чешской культуры, которые отражаются в языке и являются его составляющими.

Издание направлено на дальнейшее развитие коммуникативных навыков студентов, с учетом современного раз-говорного языка и диалектной речи.

Гергалов, В. И.

Радиохимия : учеб.-метод. пособие. В 2 ч. Ч. 2. Использование радиоизотопов для решения практиче-ских задач / В. И. Гергалов. – Минск : БГУ, 2017. – 119 с.

ISBN 978-985-566-405-6.

Во второй части учебно-методического пособия «Радиохимия» (ч. 1 издана в 2015 г.) рассмотрены решения задач, основанных на использовании радиоактивных изотопов. Даны задачи для самостоятельной работы и ответы к ним. В приложениях представлены справочные таблицы.

Для студентов, обучающихся в учреждениях высшего образования по специальности 1-31 05 01 «Химия (по на-правлениям)», направления специальности 1-31 05 01-01 «Химия (научно-производственная деятельность)»,

1-31 05 01-04 «Химия (охрана окружающей среды)».

Грамматические тесты для студентов физического факультета = Grammar Tests for Students of the Physics Faculty : учеб.-метод. пособие / А. Э. Черенда [и др.]. – Минск : БГУ, 2017. – 143 с. : ил.

ISBN 978-985-566-408-7.

Учебно-методическое пособие направлено на обучение студентов физических специальностей профессионально ориентированному иноязычному общению, на развитие и совершенствование навыков владения грамматикой английского языка. Содержит упражнения и тесты разного уровня сложности (“false”– beginners – intermediate), грамматический справочник в виде схем и интеллектуальных карт.

Запрудскі, С. М.

Гісторыя беларускай літаратурнай мовы (1918–1941 гг.) : вучэб.-метад. дапам. / С. М. Запрудскі. – Мінск : БДУ, 2017. – 115 с.

ISBN 978-985-566-401-8.

Выкладаецца гісторыя беларускай літаратурнай мовы 1918–1941 гг. Падаецца перыядызацыя гісторыі беларускай літаратурнай мовы міжваенных гадоў. Асэнсоўваецца спецыфіка вывучэння беларускай нарматыўнай мовы 1920–30- х гг. у савецкі час. Аналізуецца пераемнасць мовы разгляданага перыяду з мовай часу існавання газеты «Наша ніва», характарызуецца развіццё лексікі. Шмат увагі надаецца моўнаму рэдагаванню 1920–30-х гг. як сацыяльнай практыцы і лінгвістычнай рэфлексіі. Разглядаюцца зрухі ў сінанімічных радах, якія адбыліся ў беларускай літаратурнай мове на працягу двух міжваенных дзесяцігоддзяў.

Для студэнтаў устаноў вышэйшай адукацыі, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-21 05 01 «Беларуская філалогія (па напрамках)».

Гаврильченко, Ю. П.

Теория и практика финансово-правового регулирования сбережений населения / Ю. П. Гаврильченко. – Минск : БГУ, 2017. – 287 с.

ISBN 978-985-566-424-7.

На основе комплексного подхода проанализированы правовые, экономические, философско-культурологические и другие аспекты сбережений населения. Раскрыты теоретические основы государственного регулирования сбе-регательного поведения населения; исследованы периодизация и генезис сбережений. Значительное внимание уделено практическим аспектам: инструментам сбережения, проблемам и перспективам использования, выявлены главные тенденции развития сбережений, внесены предложения по совершенствованию государственного ре-гулирования в данной сфере.

Зелянко, С. В.

Методыка рэдагавання : вучэб.-метад. комплекс / С. В. Зелянко. – Мінск : БДУ, 2017. – 88 с.

ISBN 978-985-566-410-0.

Разглядаецца методыка працы рэдактара над тэкстам літаратурнага твора. Выданне змяшчае прыкладны тэматычны план курса, кароткі змест вучэбнага матэрыялу, заданні праблемна-аналітычнага характару для самастойнай працы, практыкаванні, спіс літаратуры па тэмах, тэмы рэфератаў, прыкладныя тэставыя заданні, экзаменацыйныя пытанні.

Для студэнтаў, якія навучаюцца па спецыяльнасці 1-23 01 10 «Літаратурная работа (па напрамках)».

Семенович, О. В.

Введение в теплофизику ядерных энергетических установок : пособие. В 2 ч. Ч. 2. Тепломассоперенос в оборудовании реакторных установок / О. В. Семенович. – Минск : БГУ, 2017. – 191 с. : ил.

ISBN 978-985-566-404-9.

Во второй части пособия (ч. 1 издана в 2016 г.) рассмотрены моделирование турбулентности, конденсация и ки-пение, тепломассоперенос в реакторных установках, течение и теплообмен в трубах, термогидродинамика стержневых тепловыделяющих сборок.

Предназначено для студентов, обучающихся в учерждениях высшего образования по специальности 1-31 04 06 «Ядерные физика и технологии».

Тихомиров, А. В.

Внешняя политика Республики Беларусь (1991–2015 гг.) / А. В. Тихомиров. – Минск : БГУ, 2017. – 208 с.

ISBN 978-985-566-422-3.

Раскрываются основные проблемы выработки и реализации внешней политики Республики Беларусь в 1991–2015 гг. Исследованы особенности внешней политики белорусского государства в условиях независимости и подключения к международному диалогу в качестве суверенного участника. Особое внимание уделено форми-рованию основ внешней политики, международным аспектам обеспечения безопасности, региональным приори-тетам внешнеполитической активности Беларуси.

Торжок, А. Г.

Английский язык. Аналитическое чтение. Практикум = English. Analytical Reading. Practice Book : учеб. пособие / А. Г. Торжок, Е. И. Цвирко. – Минск : БГУ, 2017. – 319 с.

ISBN 978-985-566-415-5.

Учебное пособие призвано помочь студентам, будущим переводчикам, освоить методику анализа текста, его структуры, основных выразительных средств, стилистических приемов и устойчивых выражений, используемых автором в тексте. Содержатся аутентичные монологические и диалогические тексты, различные виды упражнений, приложения.