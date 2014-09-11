Святло пад кніжнай вокладкай. Адкрылася выстава да Дня праваслаўнай кнігі

16 Mar, 2017, Праглядаў: 9.

14 сакавіка ў зале для працы з кніжнымі помнікамі (пр. Незалежнасці, 4, к. 229) адбылося адкрыццё кніжнай выставы "Святло пад кніжнай вокладкай», прысвечанай Дню праваслаўнай кнігі. На выставе прадстаўлены кнігі духоўнага зместу з фонду фундаментальнай бібліятэкі БДУ, а так жа унікальныя выданні і прадметы царкоўнага атрыбутыкі з асабістай калекцыі старэйшага выкладчыка кафедры псіхалогіі факультэта філасофіі і сацыяльных навук Аляксандра Іванавіча Гарбачова.

Вось толькі некаторыя выданні з выставы:

  • Алтари. Живопись раннего Возрождения
  • Афонские рецепты. Собрание традиционных рецептов афонской кухни, предоставленное святым ставропигиальным монастырем Кутлумуш
  • Афонский патерик или Жизнеописание святых, на святой афонской горе просиявших: репринтное воспроизведение издания 1897 года
  • Бубнов, Н.Ю. Памятники старообрядческой письменности
  • Валаамский монастырь и его подвижники
  • Дорога к храму. Русская живопись
  • Лазарев, В.Н. История византийской живописи
  • Памятник событий в церкви и Отечестве
  • Сантамброджио, Д. Христианские святые в мировом изобразительном искусстве
  • Тысяча лет русского паломничества
  • Шюц, Б. Европейские монастыри. Средние века-Ренессанс.

Всего на выставке представлено свыше 120 изданий.

На адкрыцці прысутнічаў ўладальнік калекцыі, А.І. Гарбачоў, які распавёў пра ўнікальныя кнігі і падзяліўся ўражаннямі пра паломніцкія паездкі.
Выстава працуе да 24 сакавіка.

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Цікавы факт

Паводле ЮНЕСКА, беларуская мова з’яўляецца самай мілагучнай пасля італьянскай. Мілагучнасць беларускай мовы ў многім абумоўлена мяккасцю, якая перадаецца ад суседніх гукаў. Напрыклад, у словах пес[с’]ня ці пе[н’]сія. Плаўную музычнасць мове надае вялікая колькасць адкрытых складоў. Павышае мілагучнасць мовы адметны санорны гук “ў”, які ўжываецца ў самых розных формах слоў: зрабіў, аўторак, заўтрашні, за ўсё, паўсюль. А наколькі прыемныя слыху падоўжаныя л’, н’, з’, с’, дз’, ц’! Толькі прыслухайцеся: адцен-н-не, шматгалос-с-се, завугол-л-ле... Беларуская мова — адна з самых багатых у свеце. На тэрыторыі Беларусі існуюць сотні гаворак. І калі ў літаратурнай мове налічваецца 250—500 тысяч слоў, то ў дыялектнай — каля двух мільёнаў! Беларуская мова і адна з самых жывых моў. Калі ў мове беларусу чаго не хапае — ён дадае, калі, наадварот, штосьці перашкаджае — адбірае. Самая мілагучная, багатая, жывая, песенная і старажытная... Беларуская мова заслугоўвае таго, каб яе любілі і на ёй гаварылі.

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