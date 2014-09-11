Святло пад кніжнай вокладкай. Адкрылася выстава да Дня праваслаўнай кнігі

14 сакавіка ў зале для працы з кніжнымі помнікамі (пр. Незалежнасці, 4, к. 229) адбылося адкрыццё кніжнай выставы "Святло пад кніжнай вокладкай», прысвечанай Дню праваслаўнай кнігі. На выставе прадстаўлены кнігі духоўнага зместу з фонду фундаментальнай бібліятэкі БДУ, а так жа унікальныя выданні і прадметы царкоўнага атрыбутыкі з асабістай калекцыі старэйшага выкладчыка кафедры псіхалогіі факультэта філасофіі і сацыяльных навук Аляксандра Іванавіча Гарбачова.
Вось толькі некаторыя выданні з выставы:
- Алтари. Живопись раннего Возрождения
- Афонские рецепты. Собрание традиционных рецептов афонской кухни, предоставленное святым ставропигиальным монастырем Кутлумуш
- Афонский патерик или Жизнеописание святых, на святой афонской горе просиявших: репринтное воспроизведение издания 1897 года
- Бубнов, Н.Ю. Памятники старообрядческой письменности
- Валаамский монастырь и его подвижники
- Дорога к храму. Русская живопись
- Лазарев, В.Н. История византийской живописи
- Памятник событий в церкви и Отечестве
- Сантамброджио, Д. Христианские святые в мировом изобразительном искусстве
- Тысяча лет русского паломничества
- Шюц, Б. Европейские монастыри. Средние века-Ренессанс.
Всего на выставке представлено свыше 120 изданий.
На адкрыцці прысутнічаў ўладальнік калекцыі, А.І. Гарбачоў, які распавёў пра ўнікальныя кнігі і падзяліўся ўражаннямі пра паломніцкія паездкі.
Выстава працуе да 24 сакавіка.